ก๋วยเตี๋ยวต้มยำเฮียปุ้ม สูตรเข้มข้น ครองใจคนรักเส้นและซุป
“ก๋วยเตี๋ยวต้มยำเฮียปุ้ม” ภายใต้การดูแลของคุณสุรนันทน์ เวชชาชีวะ คือร้านก๋วยเตี๋ยวที่ครองใจลูกค้าด้วยรสชาติที่เข้มข้น อร่อยกลมกล่อม วัตถุดิบสดใหม่ และความสะอาดที่พิถีพิถันทุกขั้นตอน
เมนูเด่น ที่ลูกค้าห้ามพลาด ได้แก่ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมู ที่มีรสชาติจัดจ้าน หอมเครื่องต้มยำ เสิร์ฟพร้อมหมูนุ่มเด้งและลูกชิ้นคุณภาพ, เย็นตาโฟสูตรเข้มข้นที่ครบเครื่องทั้งลูกชิ้น ปลาเส้น และเห็ดหูหนูขาว ต้มเลือดหมูที่น้ำซุปร้อนหอมหวาน รวมถึงเมนูเกาเหลาอย่างเย็นตาโฟเกาเหลาและเกาเหลาหมูต้มยำ ที่ตอบโจทย์คนรักซุปรสเข้มโดยไม่จำเป็นต้องทานเส้น
ทุกเมนูยังสามารถเลือกเส้นได้หลากหลาย ทั้งเส้นเล็ก เส้นหมี่ขาว เส้นใหญ่ บะหมี่ หรือข้าวสวยร้อน ๆ ซึ่งล้วนปรุงแต่งมาอย่างลงตัว
ปัจจุบัน “ก๋วยเตี๋ยวต้มยำเฮียปุ้ม” เปิดให้บริการแล้ว 2 สาขา ได้แก่ สาขา FOOD STREET (THE PARQ) ชั้น 2 เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทางออก 2 ติดต่อได้ที่ 088-974-5961 และ สาขาร้าน Poom’s Diner ถนนสุขุมวิท 39 ใกล้ BTS พร้อมพงษ์และศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ติดต่อได้ที่ 063-820-0048
ทั้งสองสาขาพร้อมต้อนรับลูกค้าทุกท่านด้วยมาตรฐานรสชาติที่อร่อยเข้มข้น ความสะอาดปลอดภัย วัตถุดิบคุณภาพสดใหม่ และบริการที่จริงใจ
นอกจากนี้ยังมีบริการ Catering รองรับงานเลี้ยงนอกสถานที่ เพื่อให้ทุกโอกาสพิเศษได้สัมผัสรสชาติความอร่อยในแบบฉบับ “ก๋วยเตี๋ยวต้มยำเฮียปุ้ม” อย่างแท้จริง