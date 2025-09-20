ททท. ขับเคลื่อนกลยุทธ์เที่ยวไทยแบบไร้รอยต่อ ผ่าน Amazing Thailand Travel Guide GPTs
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดิจิทัล จับมือ บริษัท กู๊ด มู๊ด จำกัด และ Insightist.AI พัฒนาและผสานนวัตกรรมด้าน AI เพื่อสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวไทยแบบไร้รอยต่อ ในโครงการ “Amazing Thailand Travel Guide GPTs” ภายใต้แนวคิด AI IS THE GOAL SUPPORTER เพื่อใช้พลังของปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นแรงสนับสนุนสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เชื่อมโยงนักเดินทางทั่วโลก สู่การสัมผัสวัฒนธรรม และประสบการณ์ท่องเที่ยวไทยในมุมมองใหม่ๆ
ในปี 2025 เทคโนโลยี AI ได้กลายเป็นเครื่องมือหลักที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเดินทางทั่วโลก จากรายงาน SiteMinder’s Changing Traveler Report 2025 พบว่า นักท่องเที่ยวกว่า 78% เปิดรับการใช้ AI ในการค้นหาข้อมูล วางแผน และจองที่พัก ขณะที่ผู้บริโภคชาวไทยถึง 98% แสดงแนวโน้มที่จะใช้ AI ในชีวิตประจำวัน และการทำงาน รวมถึงประเทศไทยเองก็มีความพร้อมอย่างมากในทุกมิติ ทั้งด้านสถานที่ท่องเที่ยว การบริการด้านการท่องเที่ยว รวมถึงระบบสาธรณูปโภคด้านไอที ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของพฤติกรรมการใช้ชีวิต และการท่องเที่ยวในยุค AI ครองเมือง
เรียกได้ว่าประเทศไทยมีศักยภาพสูงในการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่พึ่งพาเทคโนโลยี โดยเฉพาะกลุ่ม Digital Nomads ซึ่งนิยมทำงานในรูปแบบ Remote หรือ Work from Anywhere ข้อมูลยังระบุว่า นักท่องเที่ยวถึง 68% มีแผนจะทำงาน ควบคู่กับการเดินทางในทริปถัดไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด “Everything Traveler” ที่มองว่าการท่องเที่ยวไม่ใช่เพียงการพักผ่อน แต่เป็นการผสมผสานการทำงาน และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการ “Amazing Thailand Travel Guide GPTs” จัดทำขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวยุคใหม่ โดยอาศัยระบบ AI-powered Travel Assistant พร้อมพัฒนาฟังก์ชั่น Plug-in “Amazing Thailand” บนแพลตฟอร์ม OpenAI เพื่อทำหน้าที่เป็นเสมือนไกด์ส่วนตัว ที่สามารถให้คำแนะนำการเดินทางได้แบบเรียลไทม์และตรงกับความสนใจของแต่ละบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการเลือกเส้นทางท่องเที่ยว ข้อมูลที่พัก ร้านอาหาร หรือกิจกรรมที่เหมาะสม ตลอดจนการแนะนำเทศกาล และกิจกรรมสำคัญในแต่ละท้องถิ่น
ที่สำคัญระบบนี้ยังช่วยกระจายการออกเดินทางท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่เมืองรองรวมไปถึงชุมชนท้องถิ่น เพื่อสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังเป็นการตอกย้ำเป้าหมายของ ททท. ในการผลักดันประเทศไทยให้เป็นผู้นำด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว พร้อมสร้างประสบการณ์เฉพาะบุคคล (Personalized Travel Experience) ที่ตอบโจทย์ความต้องการของนักเดินทางในยุคดิจิทัลได้อย่างแท้จริง AI จะไม่เป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยให้นักท่องเที่ยววางแผนการเดินทางได้ง่ายขึ้น แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย
มาร่วมสัมผัสประสบการณ์จริงของการใช้งาน AI Travel Assistant โดย ททท. เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถทดลองใช้ Plug-in “Amazing Thailand” ซึ่งจะทำหน้าที่เสมือนไกด์ส่วนตัว คอยแนะนำเส้นทางการท่องเที่ยว ข้อมูลที่พัก ร้านอาหาร กิจกรรมท้องถิ่น ตลอดจนเทศกาลสำคัญได้แบบเรียลไทม์และตรงตามความสนใจของแต่ละบุคคล โดยสามารถทดลองใช้งานได้แล้วที่ https://chatgpt.com/g/g-686679c040e88191b1ba1e18989d3d2e-amazing-thailand
ททท. เชื่อมั่นว่าการดำเนินการโครงการ Amazing Thailand Travel Guide GPTs นี้จะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงวิสัยทัศน์การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยบนเวทีโลก ด้วยการผสานเสน่ห์ทางวัฒนธรรมเข้ากับพลังแห่งนวัตกรรม AI เพื่อดึงดูดนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลกให้มาสัมผัสประเทศไทย ในมิติใหม่ที่หลากหลาย และไร้รอยต่ออย่างแท้จริง
