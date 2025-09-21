ฟินไม่หยุด MK บุฟเฟต์สุกี้พรีเมียม อิ่มไม่อั้น เสิร์ฟแบบจุกๆ กว่า 130 เมนู
จัดใหญ่ จัดเต็ม ตามคำเรียกร้องของชาวโซเชียล MK (เอ็มเค) ต่อยอดสร้าง MK Premium Buffet “บุฟเฟต์สุกี้พรีเมียม” เสิร์ฟเมนูครบคุณภาพ โดดเด่นด้วยวาไรตี้อาหารหลากหลาย พร้อมทั้งเป็ดย่าง หมูแดง หมูกรอบ ติ่มซำ เครื่องดื่ม ของหวาน พร้อมเมนูสุกี้คุณภาพ และเมนูซิกเนเจอร์ของ MK
งานนี้ ชาวบุฟเฟต์ต้องร้องว้าววว เพราะ MK เสิร์ฟกว่า 130 เมนู ตอบโจทย์ทั้งลูกค้าเดิม และกลุ่มใหม่ที่มองหาคุณค่าพร้อมคุณภาพ
ซึ่งถือเป็น “ครั้งแรก” ที่พร้อมเสิร์ฟ “เป็ดย่าง MK” เมนูไฮไลต์ที่หลายคนเรียกร้องแบบ “ไม่อั้น” อีกทั้งยังพลิกโฉม “บุฟเฟต์ใหม่” ให้ลูกค้าได้สนุกกับการบริการตัวเอง ทั้งตักน้ำจิ้มด้วยตัวเอง เสิร์ฟอาหารทานเล่น สารพัดเครื่องดื่ม และไอศกรีมหลากรสชาติ
ตัวชูโรงของสุกี้ ก็ต้องยกให้ “น้ำซุป” ที่ MK น้ำซุปให้เลือกถึง 4 ซุป ทั้งซุปต้นตำรับ, ซุปน้ำดำสไตล์ญี่ปุ่น, ซุปหม่าล่า และซุปต้มยำมันกุ้ง ก่อนเปิดประสบการณ์ “ครั้งแรก” กับบาร์น้ำจิ้มเต็มรูปแบบ พร้อมเปิดโอกาสให้สร้างสรรค์รสชาติใหม่ไม่ซ้ำใคร โดยยังคงเสิร์ฟ “น้ำจิ้มสูตรต้นตำรับ” ที่คุ้นเคยเช่นเดิม
รวมทั้ง “ติ่มซำ” ที่หลากหลายขึ้น นึ่งกันแบบ สดๆ ร้อนๆ พร้อมคัดสรรแต่เมนูเด็ดๆ ทั้งเนื้อวากิว AUS ส่วนสะโพก, เนื้อวากิวญี่ปุ่นส่วนสันคอ, เนื้อวากิวออสเตรเลียชัคเทนเดอร์, หมูคุโรบูตะพรีเมียม, หมูอิโมะบูตะ, กุ้งลายเสือ, หอยเชลล์ญี่ปุ่น, กุ้งแม่น้ำ, ปลากะพง, ปลาแซลมอน, ลูกชิ้นปั้นสดหมู/ปู/กุ้ง, ข้าวหน้า และบะหมี่หยกเป็ดย่าง, หมูแดง, หมูกรอบ
ขณะที่ “บาร์อาหารทานเล่น” ก็จัดเต็ม อาทิ เฟรนช์ฟราย ชีสบอล ไก่ป๊อป เห็ดเข็มทองทอดกรอบ
ส่วน “เครื่องดื่ม” ก็มีให้เลือกอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลม หรือสลัชชี่ 2 รสชาติ ทั้งสลัชชี่เก๊กฮวย สลัชชี่น้ำองุ่นเคียวโฮ
ตบท้ายบาร์ของหวานไว้ล้างปาก กับไอศกรีม ที่สามารถตักท็อปปิ้งได้ตามใจชอบ เสิร์ฟกันแบบจุกๆ โดยแบ่งเป็น 3 ราคา/คน เพื่อให้ครอบคลุมทุกความต้องการ เริ่มด้วย
“MK Lover” ราคา 499 บาท/คน ถูกใจคนรัก MK จัดเต็ม ทั้งติ่มซำ บะหมี่หมูแดง และหมูกรอบ กุ้งสด เนื้อนำเข้า และเมนูซิกเนเจอร์
Premium Buffet ราคา 699 บาท/คน บุฟเฟต์สุดพรีเมียม ถูกใจคนรักบะหมี่หยกเป็ดย่าง ข้าวหน้าเป็ดย่างเอ็มเค เมนูสุกี้ พร้อมเสิร์ฟ เนื้อวากิวออสเตรเลีย หมูคุโรบุตะพรีเมียม พร้อมพาเหรดซีฟู้ด และชีสไม่อั้น ทั้งกุ้งแม่น้ำนำเข้า เนื้อนำเข้าห่อชีส ติ่มซำทอดสุดฮิต
Ultimate Buffet ราคา 899 บาท ที่สุดของความพรีเมียมแบบอัพเลเวล ตามเสียงเรียกร้องของชาวโซเชียล ด้วยเป็ดย่าง MK จานเดี่ยวที่สั่งได้ไม่อั้น และยังมีหมูแดง หมูกรอบ เนื้อวากิวญี่ปุ่น ซีฟู้ดนำเข้าคุณภาพ และติ่มซำพรีเมียม พร้อมเมนู อื่นๆ อีกเพียบ ซึ่งราคารวมเครื่องดื่ม และขนมหวานแล้ว ไม่มีบวกเพิ่ม
MK Premium Buffet มีถึง 8 สาขา ได้แก่ สาขา เมเจอร์รัชโยธิน, เซ็นทรัลเวสต์เกต, เอสพลานาด รัตนาธิเบศร์, เอสพลานาด รัชดา, ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต, ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์, ซีคอน บางแค และศาลาแดง สามารถเข้าไปใช้บริการได้แล้ววันนี้เป็นต้นไป
แม้จะเป็นบุฟเฟต์ แต่วัตถุดิบ และรสชาติ ยังคงความพรีเมียม และย้ำชัดเรื่องคุณภาพที่เป็นมาตรฐานของ MK