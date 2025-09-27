You&I เสิร์ฟ ‘ชาบูซุปเป๋าฮื้อ’ น้ำซุปซิกเนเจอร์ บุก 7-Eleven ทั่วประเทศ
แบรนด์ You&I Premium Suki Buffet ยกระดับตลาดชาบูพรีเมี่ยมอีกครั้ง โดยคุณยุพิน ชัยวิกรัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณปาณญา ศรีโพธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ จับมือ 7-Eleven และกลุ่ม ซีพีแรม–ซีพีออลล์ โดยคุณทัพพ์เทพ จีระอดิศวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ ของบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) (CP ALL) เปิดตัวเมนู “ชาบูซุปเป๋าฮื้อ” น้ำซุปซิกเนเจอร์ในใจแฟนๆ ให้ลิ้มรสได้สะดวกกว่าที่เคย พร้อมวางจำหน่ายแล้ววันนี้ใน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ ณ ตึกซี.พี.ทาวเวอร์ 1 สีลม
โดย ยุพิน ชัยวิกรัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยู แอนด์ ไอ กรุ๊ป จำกัด และ ปาณญา ศรีโพธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท ยู แอนด์ ไอ กรุ๊ป จำกัด ได้เปิดเผยว่า นี่คือการคอลแลบครั้งที่ 2 กับเครือซีพี แต่ถือเป็นครั้งแรกที่ทำงานร่วมกับ ซีพีออลล์ และ ซีพีแรม ในการพัฒนาสูตรน้ำซุปเป๋าฮื้อร่วมกันจนออกมาเป็นเมนูดังกล่าว
“ครั้งนี้เป็นการร่วมคอลแลปสูตรของเราทาง ซีพีแรม และ ซีพีออลล์ เพื่อให้ได้น้ำซุปที่สูตรใกล้เคียงกับทาง You&I มากที่สุด และออกมาเป็นน้ำซุปเป๋าฮื้อที่เป็นซิกเนเจอร์ของ You&I และลูกค้าก็สามารถเข้าถึง 7-Eleven ได้ทั่วประเทศ ไม่แค่เฉพาะที่ร้าน 18 สาขาที่เรามีเท่านั้น ที่สามารถเข้าฟรีซแล้วอุ่นทานได้เลยใน 3 นาทีและในราคาที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายเพียง 59 บาท”
นอกจากตอบโจทย์แฟนประจำ You&I การวางจำหน่ายใน 7-Eleven ยังเป็นกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อ ขยายฐานลูกค้าใหม่ทั่วประเทศ โดยเน้นจุดขาย ‘ซุปเป๋าฮื้อ’ ที่ยังไม่มีคู่แข่งในตลาด
“จริงๆ เราไม่มองว่าจะไปแข่งกับใครแต่มองว่าเรามีจุดเด่นที่ ซุปเป๋าฮื้อ ที่ลูกค้าของ You&I ชื่นชอบ และสามารถตอบโจทย์ลูกค้า รวมถึงการที่ทีมเซเว่นได้เข้าไปที่ร้านเราบ่อยๆ และมองว่า น้ำซุปที่เป็น ท็อป 3 ของเรา อย่าง น้ำดำ และ ต้มยำกุ้ง นั้นมีแล้ว และ ซุปเป๋าฮื้อ ที่ยังไม่มีใครทำในตลาดและเราเป็นเจ้าเดียวที่มี เลยเป็นความพิเศษของ You&I และ เซเว่น ที่ทำร่วมกัน เราต้องการหาลูกค้าใหม่ๆ เพิ่มเติมขึ้นทั่วประเทศ”
ทั้งนี้ยังทิ้งท้ายให้แฟนๆ You&I ได้รอติดตามกับเมนูหลากหลายที่จะออกมาให้ได้ลิ้มลองกันอย่างแน่นอนเร็วๆ นี้