‘นาราไทย คูซีน’ จับมือ ‘เชฟเบนซ์’ รังสรรค์สำรับไทยแห่งฤดูกาล
‘สำรับไทยแห่งฤดูกาล’ คือคำเชิญชวนให้ผู้รักอาหารไทยได้ย้อนกลับไปสัมผัสหัวใจของสำรับไทยอย่างแท้จริง ผ่านวัตถุดิบที่เล่าเรื่องราวแต่ละภูมิภาค และรสชาติที่ทั้งร่วมสมัยและงดงามตามแบบฉบับไทยดั้งเดิม หากคุณกำลังมองหา “มื้อพิเศษ” ที่จะกลายเป็น “ความทรงจำ” ในอีกหลายปีข้างหน้า การได้ลิ้มลองสำรับแห่งฤดูกาลนี้ คือประสบการณ์ที่คุณไม่ควรพลาดอย่างแท้จริง
เพราะ ‘นาราไทย คูซีน’ ร้านอาหารไทยระดับพรีเมียม รังสรรค์ประสบการณ์ใหม่ ที่สะท้อนหัวใจของอาหารไทยในอีกมิติหนึ่ง ผ่านแคมเปญ “THE CULINARY EXPERIENCE OF THAI SEASONAL SAMRAB” สำรับไทยแห่งฤดูกาล ที่ไม่ได้เพียงแค่ “เสิร์ฟอาหาร” หากแต่ “นำเสนอเรื่องราว” ผ่านวัตถุดิบ รสชาติ และการจัดสำรับอย่างไทยอย่างประณีต
หนึ่งในหัวใจของสำรับไทยคือการจัดวางอาหารหลากหลายรสชาติให้เกิดความสมดุล เปรี้ยว หวาน เค็ม เผ็ด กลมกลืนในแต่ละคำ และครั้งนี้ นาราไทย คูซีน ได้ร่วมมือกับ “เชฟเบนซ์ อัครเดช เตชะเกสรี” จากร้าน “Seasoning 36” เชฟหนุ่มผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์อาหารไทยร่วมสมัย ที่นำเสนอมุมมองใหม่ของอาหารไทย ผ่านเมนูพิเศษที่สรรค์สร้างขึ้นจากวัตถุดิบหายากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยทุกจานยังคงไว้ซึ่งจิตวิญญาณของอาหารไทยแบบดั้งเดิม แต่เสริมด้วยเทคนิคการปรุงที่ทันสมัย มีความคิดสร้างสรรค์ และคำนึงถึงประสบการณ์ผู้รับประทานในทุกคำ
ยูกิ ศรีกาญจนา ผู้บริหารนารากรุ๊ป กล่าวว่า เป็นโอกาสดีในการได้ร่วมงานกับเชฟรุ่นใหม่มากฝีมือ เพื่อสร้างสรรค์อาหารจานใหม่ที่มีรสชาติถูกปากนักชิมหลากหลายกลุ่ม โดยยังคงรักษาเอกลักษณ์ของสำรับอาหารไทยโบราณไว้ ผสมผสานกับการนำเสนอนวัตกรรมอาหารผ่านเมนูใหม่ โดยเชฟคนดังในยุคปัจจุบัน เพื่อมอบประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้าเป็นพิเศษ
โดย ‘สำรับแห่งฤดูกาล’ ประกอบด้วยกับข้าว 12 รายการ คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน ได้แก่ เมี่ยงปลามง สลัดกะหล่ำดาวคอหมูย่าง น้ำพริกกุ้งผัดพริกไทยอ่อน ยำกุ้งลายเสือย่างส้มซ่า ต้มโคล้งปลากุดสลาดย่าง แกงปูใบชะอม ซุปสวรรค์ บวบผัดแหนมและไข่ข้นสองสหาย พอร์คชอปพะโล้ย่าง พร้อมเมนู Add-On สุดพิเศษและจำกัดจำนวนต่อวัน ข้าวญี่ปุ่นผัดมันเนื้อวากิว ลิ้นวัวย่างแจ่วอีสานที่ซูวีถึง 40 ชั่วโมง กุ้งแม่น้ำทอดเกลือ ส่วนของหวานพลาดไม่ได้กับสาคูต้นมะพร้าวอ่อนกับซอสน้ำตาลโตนด
เมนูสำรับที่ร้อยเรียงด้วยเรื่องเล่า ในหนึ่งสำรับของ “สำรับแห่งฤดูกาล” จะประกอบด้วยกับข้าวหลากหลายรายการ ตั้งแต่ของว่างเรียกน้ำย่อย ไปจนถึงของหวานปลายมือ โดยแบ่งเป็น 2 ขนาด คือ เซตสำรับเล็ก (3-4 ท่าน) และเซตมหาสำรับ (5-8 ท่าน) ที่ล้วนคัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน
ในส่วนไฮไลต์เมนูที่ไม่ควรพลาด เริ่มต้นด้วย “เมี่ยงปลามง” เมี่ยงคำพอดีคำ ใช้ปลามงสดจากภาคใต้ ห่อเครื่องสมุนไพรเต็มคำ ให้รสจัดจ้านสดชื่น ต่อด้วย “ยำกุ้งลายเสือย่างส้มซ่า” ที่ผสานความเปรี้ยวซ่าของส้มพื้นถิ่นกับความหอมมันของกุ้งลายเสือย่าง รสกลมกล่อมแต่ซ่อนความซับซ้อน
“แกงปูใบชะอม” ที่ใช้พริกแกงสูตรเฉพาะจากแสนตุ้ง จังหวัดตราด กับเนื้อปูแน่นเต็มคำ หอมเครื่องแกง กลิ่นชะอมจางๆ ยิ่งทำให้น่าหลงใหล หลังจากนั้น เพิ่มเลเวลให้จริงจังมากขึ้นกับเมนู “พอร์คชอปพะโล้ย่าง” พะโล้ในอีกรูปแบบที่ล้ำสมัย เสิร์ฟพร้อมเท็กซ์เจอร์เนื้อที่ผ่านการย่างพอดี มีความฉ่ำและกลิ่นหอมจากเครื่องเทศไทย
เสร็จแล้ว ปิดจบมื้อด้วยของหวานอย่าง “สาคูต้นมะพร้าวอ่อนกับซอสน้ำตาลโตนด” ของหวานสไตล์ไทยแท้ ปรุงอย่างละเมียดละไม หวานกลมกล่อมละลายในปาก นอกจากนั้น ยังมีเมนู Add-On พิเศษ ที่เชฟเบนซ์ตั้งใจรังสรรค์เพิ่มเติม โดยแต่ละวันมีจำนวนจำกัด เช่น ลิ้นวัวย่างแจ่วอีสาน ที่ผ่านการซูวีถึง 40 ชั่วโมง ข้าวญี่ปุ่นผัดมันเนื้อวากิว ที่เข้มข้นถึงใจ หรือกุ้งแม่น้ำทอดเกลือ ที่กรอบนอกฉ่ำในอย่างพอดิบพอดี
เชฟเบนซ์ได้เผยถึงความท้าทายในการควบคุมรสชาติของวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติ ซึ่งรสชาติอาจแปรผันไปในแต่ละวัน เช่น พริกที่เผ็ดไม่เท่ากัน หรือความเปรี้ยวของมะนาวที่ไม่เสมอ แต่ทั้งหมดคือ “ความงามของความไม่แน่นอน” ซึ่งเขาเลือกใช้ความใส่ใจในรายละเอียดมาเป็นคำตอบ เพื่อให้ทุกจานออกมาสมบูรณ์ตามเจตนา
นอกจากนี้เมนูที่เชฟเบนซ์รังสรรค์ขึ้นมาพิเศษ ยังแสดงถึงความใส่ใจในรายละเอียดที่มาของส่วนประกอบต่างๆ ตัวอย่างเช่น เมี่ยงปลามง ที่นำปลาท้องถิ่นจากภาคใต้มาเสิร์ฟในรูปแบบเมี่ยงพอดีคำ หรือแกงปูใบชะอม ที่ใช้พริกแกงขึ้นชื่อจากอำเภอแสนตุ้ง จังหวัดตราด ผ่านการเลือกสรรวัตถุดิบคุณภาพจากท้องถิ่นต่างๆ มาปรุงแต่งเมนูได้อย่างลงตัวและเหมาะสมที่สุด
ทั้งนี้ “THE CULINARY EXPERIENCE OF THAI SEASONAL SAMRAB” เปิดให้ลิ้มลอง เฉพาะที่ ‘นาราไทย คูซีน’ ชั้น 3 ไอคอนสยาม เท่านั้น พร้อมพบกับ เชฟเบนซ์ตัวจริง ในมื้อกลางวันทุกวันเสาร์ ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเดือนตุลาคม โดยมีรอบเวลา 11.30 / 12.30 / 13.30 น. สำหรับราคา เซตสำรับเล็ก 3-4 ท่าน ราคา 6,000+ บาท และมหาสำรับ 5-8 ท่าน ราคา 12,000+ บาท โดยสามารถจองล่วงหน้าได้ที่ Line Official : @narathaicuisine