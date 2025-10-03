เติมของสองรอบ เกลี้ยง! คั่วไก่ไอ้เครา อร่อยเอาเรื่อง หมดแต่หัวค่ำ ลั่น จุดเด่นร้านคือเชฟ
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ที่มิวเซียมสยาม เขตพระนคร กรุงเทพฯ เส้นทางเศรษฐีออนไลน์และสื่อเครือมติชน ร่วมจัดงาน ”Food Carnival อร่อยเอาเรื่อง“ เทศกาลอาหารแห่งปี ที่จะชวนมาเปิดประสบการณ์ความอร่อย ทั้งกิน ฟัง เรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ ระหว่างวันที่ 3–5 ตุลาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 12.00–21.00 น.
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักแม้ช่วงเช้าจะมีฝนตกหนัก โดยโซนร้านอาหารท้องถิ่นได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก รวมถึงสินค้าทางการเกษตรของการบินไทย ที่มีผู้แวะเวียนมาชิมและจับจ่ายอย่างไม่ขาดสาย
ต่อมาเวลา 16.30 น. มีพิธีเปิดงาน โดย น.ส.กรชุลี เสนะเวส ผู้อำนวยการกองบรรณาธิการเส้นทางเศรษฐีและเทคโนโลยีชาวบ้าน พานำชมบูธอาหารภายในงาน โดยมีพาร์ทเนอร์ร่วมด้วย อาทิ นายกิตติพงษ์ สารสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), นายปิยะ บุญนำกิจสวัสดิ์ CEO บริษัท ซิลพิน เอเชีย จำกัด, นายธนา คุณารักษ์วงศ์ CEO/ผู้ก่อตั้ง บริษัท กานเวลาช็อกโกแลต จำกัด, นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
นอกจากนี้ยังมี นายปารเมศ วิทยารักษ์สรรค์ส.ส.กทม.พรรคประชาชน, นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกกรุงเทพมหานคร และผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าฯ กทม. ที่เดินทางมาร่วมชิมร้านดังเป็นไวรัล ที่ขนมากว่า 50 ร้าน พร้อมร่วมพิธีเปิดงาน ท่ามกลางผู้บริหารเครือมติชนร่วมให้การต้อนรับ นำโดย น.ส.ปานบัว บุนปาน ประธานกรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) นายปราปต์ บุนปาน กรรมการผู้จัดการ บมจ.มติชน
จากนััน เวลา 17.00 น. มีการเสวนา Talk &Taste Stage : ‘Good Taste for a Good Cause เบื้องหลังรสชาติไทย ที่บินไกลทั่วโลก’ โดย นายกิตติพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) นายปิยะ CEO บริษัท ซิลพิน เอเชีย จำกัด, นายธนา CEO/ผู้ก่อตั้ง บริษัท กานเวลา ช็อกโกแลต, รศ.พญ.ธัญนันท์ ใบสมุทร รองประธาน ผัดไทยทิพย์สมัย ดำเนินรายการโดย คุณกุ้ง-วรรณศิริ ศรีวราธนบูลย์ ท่ามกลางประชาชนร่วมรับฟังเคล็ดลับและโอกาสต่อยอดทางธุรกิจ
ต่อมา เวลา 18.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศช่วงค่ำ เต็มไปด้วยมีประชาชนหลั่งไหลเดินทางมาเลือกซื้ออาหารอย่างล้นหลาม โดยส่วนมากเป็นคนวัยทำงานที่แวะมาเดินเล่นหลังจากเลิกงาน พ่อแม่ที่มากับบุตรหลาน ไปจนถึงวัยรุ่น นักเรียน ในย่านพระนคร ตลอดจนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่แวะเข้ามาเดินจับจ่ายเมนูอาหารไทยภายในงานด้วยความสนใจ ซึ่งมีทั้งมาเป็นคู่ รวมถึงมานั่งจับกลุ่มปู
เสื่อรับประทานมื้อค่ำอย่างพร้อมหน้า
ท่ามกลางดนตรีสดที่ขับขาน โดย By Fingy Sticky Picky Band ซึ่งผู้ร่วมงานต่างจับจองที่นั่งซึ่งงมีการจัดเตรียมเก้าอี้แคมป์ปิ้ง และเก้าอี้ รวมถึงเสื่อพร้อมอำนวยความสะดวก
โดย By Fingy Sticky Picky Band มาพร้อมดนตรีแนวอะคูสติคป๊อบ บรรเลงเคล้าบรรยากาศในสวนอย่างต่อเนื่องกว่าสิบบทเพลง อาทิ เพลง ‘ยังคงคอย‘ ของ Hers , เพลง หยุด ของ Groov Riders , Fly me to the moon เป็นต้น
เวลา 19.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร้านอาหารและเครื่องดื่มกว่า 50 ร้านภายในงาน เริ่มทยอยขายหมด เนื่องจากได้รับเสียงตอบรับอย่างดียิ่ง แม้เป็นวันแรกของการจัดงาน
โดยร้านที่ขายดีเป็นพิเศษ อาทิ ลุงใจไข่ปิ้ง ไข่ปิ้งระดับโลก, ร้านโขมงโฉงเฉงxแม่หมูสะเต๊ะ ที่ข้าวขาหมูรสเลิศ ขายหมดตั้งแต่ช่วงหัวค่ำ, ปาท่องโก๋ การบินไทย, แก้มใส เปาจิ รวมถึง คั่วไก่ ไอ้เครา ที่มีทั้งขาวไทยและต่างชาติรุมซื้อจนขายหมดเกลี้ยง
นายสุพรรษพงษ์ กุลชนะรมย์ หรือ เชฟโอ๊ต อดีตนักกีฬาแฮนด์บอลทีมชาติไทยที่ผันตัวมาเป็นเชฟ เจ้าของร้าน ‘คั่วไก่ ไอ้เครา‘ กล่าวว่า วันแรกชิวๆ เพราะเราเคยมาที่นี่อยู่แล้ว เรารู้แนว
”วันนี้ขายดี เติมของรอบสองแล้ว และขายหมดแล้ว“
“วันนี้เอามาประมาณ 130 กว่าเสิร์ฟ ส่วนเส้นก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ วันนี้เอามาประมาณ 6 กิโลฯ ได้“ นายสุพรรษพงษ์เผย
เมื่อถามถึงจุดเด่นของร้าน นายสุพรรษพงษ์กล่าวว่า จุดเด่นของร้านคือเชฟ (ยิ้ม)
“ต้องบอกว่า วันนี้โพสต์ในโซเชียลส่วนตัวด้วย คนที่อยู่แถวนี้ก็มาตามรอย วันนี้ก็เลยขายหมดเร็วกว่าปกติด้วย” นายสุพรรษพงษ์กล่าว
สำหรับร้านอื่นๆ ที่ได้รับความสนใจจากผู้ที่เข้ามาเดินเที่ยวงาน อาทิ ปลาต้มผักกาดดอง จาก CANTON PARADISE, ขนมเบื้องหวานผึ้งหวาน, ทองดีเบอร์เกอร์ ร้านดังTikTok, อนันต์จะปั่นชาเย็น, เป็นลาว Penlaos น้ำพริกมิชลิน MICHELIN 2023 ที่ยังได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จากกระทรวงพาณิชย์
‘หมูย่างเมืองตรัง ร้านโกด้วง ของดี จ.ตรัง, ขนมโตเกียว 80eggs, โคโค่มาร์ช จากสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทย ตลอดจน ‘ผัดไทยทิพย์สมัย มันกุ้ง สูตรเข้มข้น’ และ ‘ผัดไทยปู‘ ซึ่งเสิร์ฟบนบิสซิเนสคลาส และเฟิร์สคลาส ของการบินไทย เมื่อ 1 ตุลาคม, ช็อกโกแลต กาลเวลา Kanvela‘
ทั้งนี้ Food Carnival อร่อยเอาเรื่อง สร้างสรรค์กิจกรรมครบทุกมิติ ทั้งกิน ฟัง เรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคมนี้ เวลา 12.00-21.00 น. ที่ มิวเซียมสยาม โลเกชั่นสุดคลาสสิก กับบรรยากาศสบาย ๆ เสียงดนตรีเพราะ ๆ และรสชาติที่จะทำให้คุณเชื่อว่า Food Carnival “อร่อยเอาเรื่อง” คืออีกหนึ่งเทศกาลอาหารดีที่สุดที่ไม่อยากให้พลาด