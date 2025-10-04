ยิ่งค่ำยิ่งคึก! Food Carnival เสิร์ฟมู้ดสุดชิล ปูเสื่อหม่ำร้านดัง เคล้าดนตรีสดกลางสวน
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ที่มิวเซียมสยาม เขตพระนคร กรุงเทพฯ เส้นทางเศรษฐีออนไลน์และสื่อเครือมติชน ร่วมจัดงาน ”Food Carnival อร่อยเอาเรื่อง“ เทศกาลอาหารที่ดีที่สุด ชวนมาเปิดประสบการณ์ความอร่อย ทั้งกิน ฟัง เรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ ระหว่างวันที่ 3–5 ตุลาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 12.00–21.00 น. ซึ่งวันนี้เปิดการจัดงานวันที่สอง
เวลา 12.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศว่า ช่วงสายของวันนี้มีฝนโปรยปรายลงมา ซึ่งทำให้ประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานและฟังเสวนา กางร่มเดินทางมาด้วยความระมัดระวัง โดยบางส่วนได้เริ่มจับจองที่นั่งอย่างคึกคัก พร้อมฟังฟังบรรยายเกร็ดประวัติศาสตร์อาหาร
ต่อมาเวลา 14.00 น. ร้านค้าตั้งเตาเปิดร้านเตรียมอาหารกันอย่างคึกคัก โดยมีประชาชนทยอยเดินเข้ามาแวะซื้ออาหาร และลิ้มลองเมนูเด็ดกันไม่ขาดสาย
เวลา 16.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ท้องฟ้าบริเวณมิวเซียมสยามเปิดโล่งให้แสงแดดส่องลงมา จนสามารถตั้งโต๊ะและปิคนิคในสวนกล้างแจ้งได้ ซึ่งประชาชนก็ได้ร่วมนั่งรับประทานอาหารชมวิวและสัมผัสร่มรื่นของสวนได้ โดยยืนยันจากคณะผู้จัดงานว่า วงดนตรีสด Fingy Sticky Picky Band จะขึ้นทำการแสดงได้ในค่ำคืนนี้
จากนั้น เวลา 17.30 น. ผู้มาร่วมงานทุกเพศ ทุกวัย เริ่มทยอยปูเสื่อพลาสติก นั่งทานอาหารบริเวณหน้าเวทีกลางณ ลานมิวเซียมสยาม ซึ่งได้ชมวิวพระอาทิตย์ตกดิน พร้อมกับรับประทานอาหารที่ได้เลือกซื้อจากร้านดังภายใน Food Carnival
เวลา 18.20 น. ปิดท้ายด้วยกิจกรรม “ดนตรีสด By Fingy Sticky Picky Band” ที่มาร่วมบรรเลงเพลงขับกล่อมและสร้างสีสันให้กับผู้คนในงาน โดยเริ่มจากเพลงสากลจังหวะสุดชิล พร้อมกับขยับจังหวะชวนโยก ตามด้วยเพลงไทยสุดซึ้ง อาทิ เพลง Officially Missing You จาก Tamia, เพลงฝากใจ จาก อิ้งค์ วรันธร เปานิล และเพลงสักวันหนึ่ง จาก บอย โกสิยพงษ์ และมาริสา สุโกศล หนุนภักดีเป็นต้น
ทั้งนี้ Food Carnival อร่อยเอาเรื่อง สร้างสรรค์กิจกรรมครบทุกมิติ ทั้งกิน ฟัง เรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคมนี้ เวลา 12.00-21.00 น. ที่ มิวเซียมสยาม โลเกชั่นสุดคลาสสิก กับบรรยากาศสบาย ๆ เสียงดนตรีเพราะ ๆ และรสชาติที่จะทำให้คุณเชื่อว่า Food Carnival “อร่อยเอาเรื่อง” คืออีกหนึ่งเทศกาลอาหารดีที่สุดที่ไม่อยากให้พลาด