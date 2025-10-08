ชวนเที่ยววังน้ำเขียว ชมทะเลหมอก ผารักษ์สลัดได จุดเช็กอิน 180 องศา
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ที่ผารักษ์สลัดได บ้านพุทธชาติ ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา บรรยากาศเต็มไปด้วยความสวยงามในยามเช้า ในช่วงปลายฝนต้นหนาว นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสทะเลหมอกในยามเช้า ภายหลังฝนตกในพื้นที่ ซึ่งจุดดังกล่าวเป็นที่ชมวิว 180 องศาของอำเภอวังน้ำเขียว และสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า รวมถึงพระอาทิตย์ตกในยามเย็น สถานที่ดังกล่าวจะมีมนตร์เสน่ห์ในช่วงปลายฝนต้นหนาว นั่นคือทะเลหมอกที่สามารถรับชมได้เกือบทุกวัน
สำหรับ ผารักษ์สลัดได คือ จุดชมมวิวธรรมชาติสวยๆ ขอ อำเภอวังน้ำเขียว โดยจะอยู่บนความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 530 เมตร จะว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของอำเภอวังน้ำเขียว บริเวณรอบๆ ยังเต็มไปด้วยต้นสลัดได ต้นไม้ท้องถิ่นหาชมได้ยาก ที่เป็นไม้ประจำถิ่นและยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้อีกด้วย
ด้าน นายมงคลศิลป์ ลีนะกนิษฐ์ นายกสมาคมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียว และประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรวังน้ำเขียว เปิดเผยว่า ถ้านักท่องเที่ยวได้มาท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว ก็ต้องห้ามพลาดที่จะไปเช็กอินยัง ผารักษ์สลัดได รวมถึง ผาเก็บตะวัน อุทยานแห่งชาติทับลาน ที่มีชื่อเสียง โดยสมาคมร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเปิดฤดูกาลท่องเที่ยววังน้ำเขียว ในสโลแกนที่ว่า เที่ยวสามผา นอนกางเต็นท์ ดูดาว ชมทะเลหมอก ที่วังน้ำเขียว เร็วๆ นี้