อร่อยจริง ไม่มีหลอก! Krispy Kreme Trick or Treat 4 รสชาติใหม่ รับฮาโลวีน
ฮาโลวีนนี้มีของอร่อยไว้ทานรึยัง? คริสปี้ ครีม (Krispy Kreme) ชวนอร่อยแบบไม่ต้องลุ้นพร้อมร่วมฉลองเทศกาลเขย่าขวัญวันฮาโลวีนไปกับ โดนัท คริสปี้ ครีม ทริก ออร์ ทรีท (Krispy Kreme Trick or Treat!) 4 รสชาติ
เดอะ แคนดี้ แบก (The Candy Bag) โดนัทเคลือบช็อกโกแลตวิป โรยด้วยทริก ออร์ ทรีต แคนดี้ เบลนด์ หลากสี ราดซอสคาราเมลคัสตาร์ดหอมละมุน
แจ็ค-โอ-แลนเทิร์น (Jack-O-Lantern) สัญลักษณ์เด่นประจำเทศกาล ฟักทองสยองขวัญ โดนัทเคลือบวิปครีมสีส้มสดใส ตกแต่งด้วยดวงตา และปาก พร้อมไส้นูเทลล่าแน่นๆ อร่อยเต็มคำ
คุกกี้ แอนด์ สครีม เฮาส์ (Cookies & Skreme House) โดนัทสอดไส้คุกกี้แอนด์ครีม เคลือบดาร์กช็อกโกแลตเข้มข้น โรยช็อกโกแลตคุกกี้ และตกแต่งด้วยวิปครีมสีม่วง พร้อมแผ่นช็อกโกแลตรูปบ้านผีสิงเพิ่มความหลอนแบบครบธีม
ปิดท้ายด้วย สพูคี สปริงเคิล (Spooky Sprinkle) โดนัท ออริจินอล เกลซ เคลือบกรีนช็อกโกแลต โรยหน้าจัดเต็มด้วย ฮาโลวีน สปริงเคิล มิกซ์ ให้ความสนุกของคืนปล่อยผี
ร่วมสนุกชวนหลอนรับเทศกาลฮาโลวีนกับ “Krispy Kreme Trick or Treat! Doughnuts” ราคาชิ้นละ 35 บาท หรือจะเลือกซื้อแบบเซตที่มาพร้อมกล่องลายลิมิเต็ดทั้งแบบแพค 3 ในราคา 105 บาท (ทริก ออร์ ทรีต โดนัท 3 ชิ้น) หรือแบบเซต ในราคาเพียง 315 บาท (ทริก ออร์ ทรีต โดนัท 4 ชิ้น, แอสซอร์ทเตท 2 ชิ้น และออริจินอล เกลซ 6 ชิ้น) ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568 ณ ร้านคริสปี้ ครีม ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ (ราคาดังกล่าว ยกเว้น สาขาสนามบินสุวรรณภูมิ, สนามบินดอนเมือง และแอพพลิเคชั่น ฟู้ดเดลิเวอรี่)