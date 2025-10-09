‘จีซู’ เปิดมุมใหม่ของสิงคโปร์ พาแฟน ๆ สัมผัสธรรมชาติใน MV เพลง ‘Your Love’
การท่องเที่ยวสิงคโปร์ (Singapore Tourism Board) ร่วมกับ ‘จีซู BLACKPINK’ (JISOO) ศิลปิน K-pop ระดับโลก เปิดตัววิดีโอพิเศษเพลง ‘Your Love’ จากมินิอัลบั้ม ‘AMORTAGE’ ซึ่งถ่ายทำที่ Mandai Wildlife Reserve ในสิงคโปร์ ให้แฟน ๆ ได้ชื่นชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของสิงคโปร์และแหล่งท่องเที่ยวด้านสัตว์ป่าระดับโลกไปพร้อมกับเติมเต็มความลึกซึ้งในบทเพลงอย่างลงตัว
ความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์อันหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวในสิงคโปร์สู่สายตานักท่องเที่ยวทั่วโลกผ่าน K-content และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ชมอยากเดินทางมาเยือนสิงคโปร์ โดยการจับมือกับจีซูในครั้งนี้คาดว่าจะช่วยสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของสิงคโปร์ พร้อมจุดประกายให้นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีและนานาชาติเดินทางมาสัมผัสวัฒนธรรมและภูมิทัศน์อันโดดเด่นด้วยตนเอง
โดยก่อนหน้านี้การท่องเที่ยวสิงคโปร์เคยร่วมงานกับกับศิลปินระดับโลกมาแล้วมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Jin, Coldplay, One Republic, Billie Eilish, Charlie Puth, Jackson Wang และ Honne เพื่อเผยแพร่สิงคโปร์สู่ผู้ชมทั่วโลก
วิดีโอพิเศษรวมถึงวิดีโอเบื้องหลังเผยให้เห็นประสบการณ์อันน่าประทับใจในการท่องเที่ยวสิงคโปร์ ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อาทิ Rainforest Wild ASIA สวนสัตว์แนวผจญภัยแห่งแรกของภูมิภาค เปิดให้บริการในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2568 มอบประสบการณ์ผจญภัยในป่าฝนเขตร้อนโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผู้เยี่ยมชมจะได้พบปะสัตว์ป่านานาชนิดและเดินป่าแบบสมจริง
นอกจากนี้ยังมีสวนสัตว์สิงคโปร์ที่มีชื่อเสียงในเรื่องการจำลองสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยของสัตว์ที่เปิดโล่งและใกล้เคียงธรรมชาติ
Serene Tan ผู้ดำรงตำแหน่ง Executive Director, North Asia ของการท่องเที่ยวสิงคโปร์กล่าวว่า “การร่วมมือครั้งนี้ เราอยากแสดงให้เห็นถึงภูมิทัศน์และแหล่งท่องเที่ยวอันเป็นเอกลักษณ์ของสิงคโปร์ ไม่ว่าจะเป็น ธรรมชาติอันเขียวชอุ่ม หรือประสบการณ์สัมผัสโลกของสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิดที่ Mandai Wildlife Reserve ซึ่งเป็นพันธมิตรหลักของเราในโครงการนี้ การแสดงของจีซูช่วยถ่ายทอดความงดงามของธรรมชาติในสิงคโปร์ออกมาได้อย่างลึกซึ้ง เราจึงหวังว่าอิทธิพลในระดับโลกของเธอจะเป็นแรงบันดาลใจให้แฟน K-POP และนักท่องเที่ยว ได้ลองมาค้นพบประสบการณ์น่าประทับใจไม่รู้ลืมที่สิงคโปร์”
Jean Choi ผู้ดำรงตำแหน่ง Chief Sales and Marketing Officer จาก Mandai Wildlife Group กล่าวว่า “เราตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับการท่องเที่ยวสิงคโปร์ในการทำมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ มันเป็นรูปแบบที่สร้างสรรค์ในการนำเสนอ Mandai Wildlife Reserve และเผยให้เห็นอีกมุมหนึ่งของสิงคโปร์ที่หลายคนอาจคาดไม่ถึง พื้นที่แห่งนี้มอบประสบการณ์ที่สวยงามและน่าจดจำ ซึ่งจะสามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ พร้อมเล่าเรื่องราวที่เข้าถึงอารมณ์”
เพื่อเฉลิมฉลองให้กับการปล่อยตัววิดีโอพิเศษนี้ Rainforest Wild ASIA ได้จัดแคมเปญ ‘Your Love Meets the Wild’ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 5 ตุลาคม 2025 ที่ผ่านมา เพื่อเชิญชวนผู้เยี่ยมชมให้ก้าวเข้าสู่การผจญภัยในป่าฝนที่ซึ่งความรักในธรรมชาติมาบรรจบกับการสำรวจสัตว์ป่า ผู้เยี่ยมชมจะได้เดินตามเส้นทางที่ได้รับออกแบบมาเป็นพิเศษ ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวจากมิวสิกวิดีโอออกมาได้อย่างมีชีวิตชีวา ผ่านสถานที่ต่าง ๆ ที่น่าหลงใหล ตั้งแต่การพบปะสัตว์ป่า ไปจนถึงโถงถ้ำอันตระการตาที่ได้แรงบันดาลใจจากถ้ำจริงในธรรมชาติ
ซึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมเลือกระดับความผจญภัยที่ตนเองต้องการ โดยนำเสนอประสบการณ์หลากหลายมิติ ซึ่งทำให้พวกเขาได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติและเผชิญหน้ากับสัตว์ป่าในมุมที่คาดไม่ถึง ผู้เข้าชมสามารถสำรวจป่าฝนเขตร้อนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ในระดับความสูงที่แตกต่างกัน ทั้งบนยอดไม้ (Tree Canopy) ตามพื้นป่า หรือแม้แต่ใต้ดินในห้องโถงถ้ำ อีกทั้งยังสามารถเลือกผจญภัยได้ตามที่ชอบ ฉันรักเธอทุกเวลา ทั้งคืนทั้งวัน ไม่ว่าจะเป็นทางเดินที่ออกแบบมาให้เข้าถึงได้ทุกคน เส้นทางเดินป่าที่ท้าทายยิ่งขึ้น หรือกิจกรรมผจญภัยที่ต้องใช้อุปกรณ์นิรภัยและมีไกด์นำทาง
และล่าสุดกับโปรแกรมใหม่อย่าง ‘Hello From The Wild’ ที่นักท่องเที่ยวจะได้ทักทายสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิดที่สวนสัตว์สิงคโปร์ รวมถึงเหล่าจิ้งจอกเฟนเนกได้ที่สวนสัตว์สิงคโปร์ในโปรแกรมใหม่ พร้อมกับเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์แบบใกล้ชิด พร้อมมุมถ่ายภาพสุดพิเศษ และเรื่องราวเบื้องหลังจากผู้ฝึกสัตว์โดยตรง