ททท. เปิดตัวงาน DNA Travel & Fair 2025 รวบรวม Subculture ให้ค้นหาสไตล์การท่องเที่ยว
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดตัวงาน DNA Travel & Fair 2025 โดยมี น.ส.นัทรียา ทวีวงศ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. ชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวตามไลฟ์สไตล์ของตนเองกับ 5 โซนกิจกรรมที่รวบรวมความหลากหลายทางวัฒนธรรมย่อย (Subculture) ของประเทศไทยไว้แบบจัดเต็ม ระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น G ฮอลล์ 3-4
น.ส.นัทรียา ทวีวงศ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า รัฐบาลพร้อมเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยว ตั้งเป้าหมายชัดเจนในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว หรือ Tourism Hub ของโลก ซึ่งไม่ใช่เพียงจุดหมายปลายทางแต่เป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงการเดินทาง วัฒนธรรม และประสบการณ์อย่างไร้รอยต่อ การจัดงาน DNA Travel & Fair 2025 ในครั้งนี้ จึงถือเป็นอีเวนต์สำคัญที่ได้นำแนวคิด Subculture หรือวัฒนธรรมย่อย มาผนวกกับการท่องเที่ยวตามความสนใจ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างให้แก่นักท่องเที่ยวได้ค้นหาสไตล์การท่องเที่ยวที่เข้ากับตนเอง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางท่องเที่ยวในเส้นทาง ที่ตรงใจมากขึ้น นอกจากนี้ ยังเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้นำเสนอสินค้าบริการและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย อันนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
นายณัฐ ครุฑสูตร รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า พฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวในปัจจุบันไม่ได้มองหาเพียงแค่การเยี่ยมชมสถานที่สวยงาม แต่มุ่งค้นหาประสบการณ์ที่มีความหมาย เน้นความเป็นส่วนตัว และตอบสนองต่อความสนใจเฉพาะด้านของตนเองอย่างแท้จริง (Personalized Experience) ทำให้การท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ททท. จึงได้จัดงาน DNA Travel & Fair 2025 ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายใต้โครงการ “DNA 2025 (Destination Navigator Assessment)” นำเสนอผ่านแนวคิด “Thailand’s Subculture: Decode Your Journey” เพื่อเป็นหนึ่งในอีเวนต์ที่ตอบโจทย์การสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวผ่านความชอบส่วนบุคคล พร้อมทั้งนำเสนอเส้นทางและประสบการณ์การท่องเที่ยวที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งผจญภัย วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ จัดเต็มผ่าน 5 โซนกิจกรรม ทั้งนี้ ททท. คาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานตลอด 4 วันกว่า 100,000 คน และสร้างรายได้ตลอดการจัดงานกว่า 400 ล้านบาท
ภายในงาน DNA Travel & Fair 2025 ททท. ได้จัดแบ่งเป็น 5 โซนหลักที่รวบรวมความสนใจของนักเดินทางไว้ด้วยกัน ดังต่อไปนี้
โซน THAI POP: รวบรวมวัฒนธรรมสมัยนิยม ทั้งภาพยนตร์ ซีรีส์ และดนตรี ที่จะกลายเป็นแรงบันดาลใจในการเดินทาง โดยมีไฮไลต์ที่น่าสนใจ อาทิ การจัดแสดง Art Toy จาก Trendy Gallery พบกับกองทัพศิลปินจาก GMMTV อาทิ มิลค์-เลิฟ, จิมมี่-ซี และ fandom characters อาทิ Polcasan, Demier และ Muv muv และ บูท Official Merchandise จาก GMMTV
โซน SIAM STYLE: พาทุกท่านย้อนมนต์เสน่ห์ของไทยในอดีตผ่านกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆ โดยมีไฮไลต์ที่น่าสนใจ คือ นิทรรศการชุดไทยพระราชนิยม 8 แบบ กิจกรรมดูดวงกับอาจารย์แห้ว ศาลเจ้าพ่อนาคราช และการออกร้านขายสินค้าของศิลปินหมอลำลูกทุ่งชื่อดัง
โซน WORK & PLAY: คอมมูนิตี้สำหรับนักเดินทางยุคใหม่ที่ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ ศิลปะ และเทคโนโลยี ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่และวิถีการทำงานแบบ Workation โดยมีไฮไลต์สำคัญ อาทิ นิทรรศการภาพถ่ายจาก “Fotoclub BKK” บูทกิจกรรมจาก Fastwork รวมโอกาสสร้างรายได้และไอเดียสุดครีเอทีฟในที่เดียว และ TikTok Live Studio
โซน LIFESTYLE & FAMILY: ตอบโจทย์ทุกความชอบที่หลากหลาย เพิ่มพลังชีวิต เติมเต็มความสุข สำหรับครอบครัว พบกับ Jurassic World Experience การแสดงสัตว์เลี้ยงแสนรู้ และกิจกรรมนวดผ่อนคลาย
โซน THAI TASTE: สวรรค์ของนักชิมรวบรวมสุดยอดร้านอาหารชื่อดังในกระแส เพื่อสร้างสุดยอดประสบการณ์ด้านอาหารมาให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัส พร้อมกิจกรรม Chef Workshop จากเชฟภูมิ เชฟชื่อดังของเมืองไทย
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานห้ามพลาดชมการแสดงจากศิลปินชื่อดังได้ทุกวัน ได้แก่ 9 ตุลาคม 2568 : เก่ง หฤษฎ์ และ น้ำปิง นภัสกร นักแสดงนำจากซีรีส์ “เขมจิราต้องรอด”เวลา 19.30 น. 10 ตุลาคม 2568 : การแสดงจากคณะลิเกสองเทพบุตรสุดที่รัก เวลา 13.00 น. และคอนเสิร์ตจาก PALMY เวลา 18.00 น. 11 ตุลาคม 2568 : ยูกิ ไหทองคำ เวลา 13.00 น. และ 12 ตุลาคม 2568 : ปิดท้ายความม่วน ด้วย ลำไย ไหทองคำ เวลา 13.00 น. การแสดงจากศิลปิน FELIZZ เวลา 14.00 น. และวงหมอลำแห่งยุค ระเบียบวาทะศิลป์ เวลา 15.00 น.
พิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมงาน ร่วมสะสมแต้มจากการซื้อสินค้าและบริการภายในงาน โดยทุกๆ 100 บาท จะได้รับ 10 แต้ม สำหรับนำไปแลกและลุ้นรับสิทธิพิเศษจากบูทต่างๆ ภายในงาน
ทั้งนี้ งาน DNA Travel & Fair 2025 จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้-12 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00-21.00 น.
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น G ฮอลล์ 3-4 ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรีตลอดทั้งงาน โดยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook page: Thailand Festival หรือ โทร. 1672 Travel Buddy