‘เชฟเอียน’ ส่งท้ายปี 2568 เปิดเมนูใหม่ ‘อาหารไทย’ หาทานยาก
เผยสเน่ห์อาหารไทยหารับประทานยาก “ร้านอาหารคำหอม” โดย เชฟเอียน กิตติชัย นำเสนอเมนูใหม่ส่งท้ายปี 2568 โดยเน้นไปที่อาหารท้องถิ่นไทยที่หารับประทานได้ยาก ด้วยขั้นตอนการเตรียมและการปรุงที่เชฟเอียนและทีมเชฟของคำหอมทุ่มเทเวลาและความประณีต นำอาหารขึ้นชื่อและวัตถุดิบชั้นดีจากหลายจังหวัดที่หารับประทานได้ยากมาสู่สายตานักชิมผู้มีรสนิยมในเมืองกรุงฯอีกครั้ง พร้อมให้ได้ลิ้มชิมรสได้ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคมเป็นต้นไป ทั้งมื้อกลางวันและมื้อค่ำ
ในครั้งนี้ เชฟเอียน กิตติชัย เลือกเมนูอาหารที่ถูกลืมเลือนไปจากความทรงจำจนแทบจะสูญหายไป หรือเป็นอาหารที่ทำกันในงานประเพณีท้องถิ่นเท่านั้น ทั้งยังได้เน้นย้ำการใช้วัตถุดิบพิเศษของแต่ละพื้นที่ อาทิ ยำหนังหมูหอยเชลล์ เชฟนำวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างหนังหมูมายำกับเครื่องปรุงรสจัดจ้าน เพิ่มมิติด้วยหอยเชลล์ที่ให้สัมผัสนุ่มละมุนตัดกับความกรุบกรอบของหนังหมูและปลากรอบ
แกงระแวงเนื้อซี่โครงตุ๋น แกงไทยโบราณในสมัยรัชกาลที่ 5 ดัดแปลงมาจากแกงเนื้อน้ำขลุกขลิกหอมเครื่องเทศของชวา แกงจืดเงาะยัดไส้ รสชาติกลมกล่อมที่ใช้เนื้อเงาะจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี แสร้งว่ากุ้งแม่น้ำปลาฟู ดัดแปลงมาจากอาหารใต้อย่างยำไตปลา นำกุ้งแม่น้ำตาปีจากสุราษฎร์ธานีมาย่าง เพิ่มเนื้อสัมผัสโดยใส่ปลากะพงสองน้ำฟูจากสงขลา และ เนื้อกะทิต้มเค็ม เนื้อแดดเดียวต้มกับกะทิสดอัมพวาจนรสชาตินุ่มละมุน ได้ความเข้มข้นของเนื้อแดดเดียว สะท้อนภูมิปัญญาอาหารที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน เป็นความมุ่งมั่นของเชฟในการอนุรักษ์มรดกทางอาหารอันหลากหลายของประเทศไทย และนำมายกระดับด้วยเทคนิคการปรุงอาหารร่วมสมัยอันประณีต
เมนูใหม่นี้ยังนำเสนอขนมโบราณในความทรงจำอย่าง ขนมสี่ถ้วย ขนมมงคลที่ทำขึ้นเฉพาะในพิธีแต่งงานเพื่ออวยพรให้บ่าวสาวรักกันยืนยาว ข้าวเม่าไอศกรีมกล้วยไข่ ใช้ข้าวอ่อนที่คั่วจนหอม ใส่ไส้ด้วยกล้วยไข่ ทอดจนกรอบนอกนุ่มใน ทานคู่กับ ไอติมกล้วยตาก ของดีขึ้นชื่อจากโครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย และ ขนมโคใส่ไส้ไอศกรีม สอดไส้ไอศกรีมมะม่วงมหาชนกจากโครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัยเพิ่มความสดชื่นหอมหวาน
“เราตั้งใจให้สะท้องถึงความมุ่งมั่นของคำหอมที่ต้องการยกระดับอาหารพื้นบ้านของไทยให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้น ให้เห็นถึงความหลากหลายของวัฒนธรรมการกินอยู่ของคนไทย ด้วยการนำสูตรดั้งเดิมที่ทำให้จานนั้นๆ โดดเด่น มาใส่ลูกเล่นความคิดสร้างสรรค์” เชฟเอียนกล่าว “เมนูใหม่ของเราคราวนี้เน้นอาหารที่บอกเล่าเรื่องราวของแต่ละท้องถิ่นผ่านทางรสชาติ บางสูตรเกือบจะถูกลืมไปแล้ว ซึ่งเราอยากเก็บรักษาไว้ แล้วส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จัก”
เมนูใหม่ของร้านอาหารคำหอมโดยเชฟเอียน กิตติชัย พร้อมให้ได้ลองลิ้มชิมรสได้ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป สมาชิก ALL Accor + Explorer รับส่วนลดค่าอาหาร 30% สูงสุดถึง 10 ท่าน สอบถามเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง โทร 0-2666-3311