|ผู้เขียน
|ปิ่นโตเถาเล็ก
ครัวยายเปล่ง ร้านไทยภาคกลาง
ซ่อนอยู่ในหมู่บ้าน แต่คนแน่นร้านทุกวัน
มีร้านอาหารไทยพื้นบ้านชื่อดัง ขายอยู่ริมซอยในหมู่บ้านซึ่งเป็นชุมชนดั้งเดิมมานานแล้ว ถ้าไม่รู้จักมาก่อน ไม่มีใครแนะนำหรือไม่ได้เจอะเจอในโลกโซเชียลมีเดีย คงไม่รู้ว่ามีร้านอร่อยเช่นนี้อยู่ด้วย ร้านนี้ชื่อว่า ครัวยายเปล่ง เปิดมานานกว่า 30 ปีแล้ว
ยายเปล่งคือคุณยายเจ้าของร้าน เป็นผู้มีฝีมือในการทำครัว เคยเป็นแม่ครัวอยู่ร้านอาหารในย่านนี้มาก่อน ได้ถ่ายทอดวิชาการครัวให้ลูกหลาน ตอนนี้รุ่นหลานรับช่วงต่อ ทำกันในครอบครัว มีคุณแมน โต๊ะดี หลานชาย กับคุณอ๋อยหลานสะใภ้ และน้องเบสต์ น้องเบลล์ ลูกๆ และยังมีพี่สาวคุณแมนอีกด้วย
ร้านครัวยายเปล่งอยู่ใน ซอยหมู่บ้าน ป.ผาสุข (ตอนนี้ป้ายหมู่บ้านเป็น ป.ผาสุก) หรือ ซอยบรมราชชนนี 101 ถนนบรมราชชนนีฝั่งขาออก เลยทางต่างระดับฉิมพลีที่ตัดกับถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกมาเล็กน้อย และปากซอยอยู่ก่อนถึง โรงพยาบาลธนบุรี 2
เลี้ยวเข้าซอยแล้วให้แลกบัตรที่ป้อม รปภ.ก่อนเข้าหมู่บ้าน จากนั้นขับไปตามทาง ขึ้นสะพานข้ามคลอง ร้านครัวยายเปล่งจะอยู่เชิงสะพานซ้ายมือ จอดรถริมทางที่ไม่ขวางหน้าบ้าน หรือจอดตามซอยแยกได้
ตัวร้านอยู่ในบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ซึ่งปรับปรุงใหม่ มีป้ายชื่อร้านชัดเจน แบ่งเป็นโซนที่นั่งริมซอย และตรงชานบ้านซ้ายมือติดกับ คลองบ้านไทร ช่วงที่ไปเป็นมื้อกลางวันวันธรรมดา คนแน่นร้านทุกโต๊ะ บางคนมาไกลจากสุพรรณบุรีทีเดียว ลูกค้ามีทั้งพนักออฟฟิศและครอบครัวใหญ่ที่ยกโขยงกันมาทั้งบ้าน
แนะนำว่าวันจันทร์-ศุกร์ให้โทรจองโต๊ะก่อนที่เบอร์ 0-2448-3759 นะจ๊ะ ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ ทางร้านไม่รับจองโต๊ะ ต้องมาเข้าคิวเล่นเก้าอี้ดนตรีที่ร้านอย่างเดียว
ที่นี่มีอาหารไทยพื้นบ้านภาคกลางรสจัดๆ มากมาย และมีเมนูต่างๆ ทำจากขาหมู อีกทั้งกุ้งแม่น้ำเผาอีกด้วย วัตถุดิบบ้านๆ มีหลากหลาย เช่น ปลาไหล กบ หมูป่า ไข่อ่อน ปลาดุก ปลาคัง ปลาบึก ปลาเนื้ออ่อน
จุดเด่นร้านครัวยายเปล่งคือ ตำเครื่องแกงเอง คุณยายสอนคุณแม่และส่งต่อให้ลูกๆ เมนูแนะนำชื่อดังห้ามพลาดอย่างแรก มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครคือ ปลาช่อนโฮกฮือ (270 บาท) ปลาช่อนทอดกรอบทั้งตัว เสิร์ฟมาในหม้อไฟทรงปลาหรือเตาปลาแป๊ะซะอุ่นร้อนตลอดเวลา ทีเด็ดอยู่ที่น้ำปลาช่อนโฮกฮือใส่ เครื่องเหมือนต้มข่าไก่ตำละเอียด มีทั้งข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด พริกขี้หนูสวน และน้ำกะทิ ใส่กะหล่ำปลีฝอย ผักชี และผักชีฝรั่งมาเต็มๆ
อาหารร้านนี้บางอย่างเช่นแกงๆ ผัดๆ จะมีรสหวานด้วยเล็กน้อย สามารถบอกให้ทำไม่หวานได้
เมนูน้ำซดๆ ทีเด็ดห้ามพลาดอีกอย่าง หากินได้ที่นี่เท่านั้น ประยุกต์มาจากต้มซุปเปอร์ตีนไก่ นั่นก็คือ ซุปเปอร์คากิ (190 บาท) รสแซ่บจัดๆ เปรี้ยวเค็มหอมถูกใจ ใส่คากิหรือตีนหมูที่นุ่มหอมมัน
เมนูขาหมูที่นึกไม่ถึงว่าจะมีในร้านพื้นบ้านแบบนี้ด้วย คือ ขาหมูทอด (340 บาท) ให้มาทั้งขาโตๆ หนังกรอบเนื้อนุ่มมีมันแทรกหอมๆ จิ้มน้ำจิ้มกึ่งซีฟู้ด ถ้าอยากจิ้มซีอิ๊วดำก็บอกที่ร้านได้เลย
อีกเมนูขาหมูประจำร้าน ขาหมูหมั่นโถว (380 บาท) คุณแมนใช้ขาหมูขาหน้า ต้มนานไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง เสิร์ฟมาทั้งขา ใส่ผักคะน้า กินกับหมั่นโถวนุ่มเหนียว ฝีมือน้องเบสต์ลูกชาย ให้มา 5 ลูก ควรรีบกินตอนร้อนๆ นะจ๊ะ
ส่วนของอร่อยถูกใจใส่เครื่องแกงต่างๆ มีมากมาย มี ฉู่ฉี่ปลาเนื้ออ่อน (160 บาท) ใช้ปลาเนื้ออ่อนตัวเล็กๆ ทอดกรอบๆ กินได้ทั้งตัว เครื่องแกงฉู่ฉี่ทำเองหอมมาก คุณแมนบอกว่าเดี๋ยวนี้ต้องปั่นแทนตำแล้ว เนื่องจากคนสั่งกันเยอะ
อีกทั้ง ปลาดุกฟูขี้เมากะเพรากรอบ (130 บาท) นำปลาดุกฟูมาผัดต่อกับเครื่องขี้เมา จนกรอบ โรยหน้าด้วยกะเพรากรอบ และมี ผัดเผ็ดปลาไหล (150 บาท) แตกต่างจากร้านอื่นๆ เพราะเป็นปลาไหลสดผัดเครื่องแกงเขียวหวานสูตรของคุณยาย ใส่ใบมะกรูด มะเขือพวง ขมิ้นขาว และใบกะเพรา
และมีของดีที่นึกไม่ถึงว่าจะเด็ดขนาดนี้ กุ้งเผาหัวมันส์ (ครึ่งกิโล 350 บาท 1 กิโล 700 บาท) กุ้งแม่น้ำขนาด 12 ตัวต่อกิโล เผาทั้งตัวสุกกำลังดี เนื้อสดแน่นเด้ง มีมันกุ้งเยิ้มๆ ที่หัวทุกตัว จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดครบรส กุ้งแม่น้ำรับมาจากกำแพงแสนสดทุกตัว นำมาไว้ในบ่อพักจึงไม่มีกลิ่นโคลน
แก้เผ็ดด้วย ไข่เจียวกร๊อบกรอบ (100 บาท) กรอบทั้งจานจริงๆ (ใช้ไข่ไก่) และ คะน้าปลาเค็ม (120 บาท) ก็อร่อยถูกใจ
เมนูแนะนำอื่นๆ มีอีกมากมาย เช่น ไข่อ่อนผัดเผ็ด (150 บาท) พวงไข่อ่อนผัดกับเครื่องแกงชนิดเดียวกับฉู่ฉี่ ใส่มะเขือพวง ใบมะกรูด พริกไทยอ่อน กระชาย ใบกะเพรา ใบโหระพา และมะเขือเทศ ผัดขี้เมาเนื้อ (130 บาท) ใส่กระเทียมพริกไทยโขลกละเอียดหอมๆ และมีมะเขือพวง กระชาย ใบมะกรูด พริกไทยอ่อน พริกสด และ แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากราย (140 บาท) ตีนวดเอง รวมทั้ง ทอดมันปลากราย (130 บาท) นุ่มเหนียวหอมเครื่องแกง เรายังสั่ง ปลาคังผัดฉ่า (150 บาท) อีกด้วย
คุณแมนฝากบอกว่า ที่ร้านมีของหวาน ซ่าหริ่มน้ำกะทิ และมีทับทิมกรอบทำเอง (30 บาท) อีกทั้งขนมลอยแก้วอื่นๆ สำหรับล้างปากตอนจบด้วยนะจ๊ะ แต่ปิ่นโตเถาเล็กอร่อยล้นคอ ไม่สามารถไปต่อได้อีก
ร้านครัวยายเปล่ง เปิดขายตั้งแต่ 10 โมงเช้า ครัวปิด 2 ทุ่ม นั่งได้ถึง 3 ทุ่ม หยุดทุกวันจันทร์ โทรถามทางได้ที่ 0-2448-3759 นะจ๊ะ
ข้อมูลร้าน
ครัวยายเปล่ง
โดย คุณแมน โต๊ะดี
ที่ตั้ง 54/4 ซอยบรมราชชนนี 101 ถนนบรมราชชนนี ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร 0-2448-3759
เปิดบริการ 10.30-21.00 น. (ครัวปิด 20.00 น.) อังคาร-อาทิตย์
หยุด จันทร์
แนะนำ ปลาช่อนโฮกฮือ ซุปเปอร์คากิ ขาหมูทอด ฉู่ฉี่ปลาเนื้ออ่อน ปลาดุกฟูขี้เมากะเพรากรอบ ผัดเผ็ดปลาไหล กุ้งเผาหัวมันส์ ขาหมูหมั่นโถว ไข่เจียวกร๊อบกรอบ คะน้าปลาเค็ม ไข่อ่อนผัดเผ็ด ผัดขี้เมาเนื้อ แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากราย ทอดมันปลากราย ปลาคังผัดฉ่า