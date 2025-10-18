‘เซ็นทารา’ ชู ‘เสน่ห์อาหารไทย’ ถ่ายทอดอาหารเจ แบบไม่จำเจ จากภูเก็ตสู่สากล
ต้อนรับเทศกาลถือศีลกินเจในเดือนตุลาคม ด้วยเมนูอาหารเจและมังสวิรัติระดับเวิลด์คลาส โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ต้อนรับเทศกาลกินเจในเดือนตุลาคม นำเสนอเมนู “อาหารเจ” แบบไม่จำเจ พร้อม “เมนูมังสวิรัติ” หลากหลายรายการ เพื่อเอาใจเหล่านักชิมให้ได้ลด ละ เลิกทานเนื้อสัตว์ ให้ได้อิ่มบุญกันอย่างเต็มที่ตลอด 9 วันของเทศกาล ตั้งแต่ 21-29 ตุลาคม 2568
นอกจากจะเป็นการฉลองเทศกาลกินเจภูเก็ตในไทยแล้ว เซ็นทารายังตอบรับกระแสความนิยมของอาหารวีแกนที่มีมากขึ้นในระดับสากล ด้วยเมนูอาหารเจและมังสวิรัติ ณ หลากหลายห้องอาหารเซ็นทาราในจุดหมายปลายทางยอดนิยมต่างๆ ทั้งในไทย มัลดีฟส์ ญี่ปุ่น และดูไบ
ไมเคิล เฮนสเลอร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา กล่าวว่า “เราไม่ได้มองการรับประทานอาหารวีแกนเป็นแค่เทรนด์ แต่เรามองเห็นถึงโอกาสในการนำเสนอเสน่ห์และวัฒนธรรมอาหารไทยไปยังทั่วโลก ซึ่งสอดคล้องกับปณิธานของเซ็นทาราที่มุ่งนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการบริการด้วยไมตรีจิตไทยอันน่าประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั่วโลก”
- เมนูคลาสสิกเลิศรส
ห้องอาหารยอดนิยมของเซ็นทารารังสรรค์เมนูอาหารวีแกนเพื่อเตรียมต้อนรับเทศกาลถือศีล ด้วยเมนูอาหารไทยอร่อยอย่างสร้างสรรค์มากมาย อาทิ แกงเขียวหวานเต้าหู้ไข่ผำ ที่เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ทและวิลลา หัวหิน นำเสนอทั้งรสกลมกล่อมของแกงเขียวหวาน ที่มาพร้อมซุปเปอร์ฟู้ดอุดมโปรตีนอย่างไข่ผำ รวมถึงเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท ภูเก็ต ที่รังสรรค์หมี่หุ้นแกงเต้าหู้ หนึ่งในเมนูอาหารที่มีชื่อเสียงของภูเก็ต ซึ่งเชฟเปลี่ยนจากปูเป็นเต้าหู้ แต่ยังคงไว้ซึ่งความเผ็ดร้อนของเครื่องพริกแกงใต้อย่างจัดจ้าน
ในขณะที่โรงแรมเซ็นทาราในกรุงเทพฯ และพัทยาก็มีเมนูอาหารมังสวิรัติเช่นกัน อาทิ ห้องอาหารสวนบัว ของเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ที่มอบประสบการณ์อาหารไทยต้นตำรับที่ทั้งอร่อยและดีต่อสุขภาพภายใต้แนวคิด “อาหารเป็นยา” ซึ่งเชฟนิ่ม-ไพรินทร์ หาหิงษา เชฟประจำห้องอาหารแห่งนี้ บรรจงคัดสรรวัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพสูง และสมุนไพรหายากจากอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มารังสรรค์เป็นเมนูวีแกนต่างๆ ประจำห้องอาหารสวนบัว อย่างม้วนช่อทิพย์โอสถ และแกงเลียงนพเก้าสมุนไพรใบยา รวมไปถึงโรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ บางกอก พระนคร ที่มีเมนูผัดไทยวีแกนที่ยังคงความอร่อยแบบสตรีทฟู้ดและได้สุขภาพดีไปพร้อมๆ กัน
นอกจากนั้นเซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา ที่นำเสนอก๋วยเตี๋ยวลุยสวนฟิวชั่นแบบมังสวิรัติ โดยเชฟใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวห่อผักสด ควินัว พร้อมเห็ดออรินจิย่างและเต้าหู้เข้าไว้ด้วยกัน เสิร์ฟพร้อมซอสสูตรพิเศษเฉพาะของเชฟ
- อาหารมัลดีฟส์แบบวีแกน
นอกจากเซ็นทาราในไทยแล้ว โรงแรมเซ็นทาราในต่างประเทศก็ยังมีเมนูวีแกนมากมายเช่นกัน อาทิ แกงมัสมั่นมังสวิรัติ ที่เซ็นทารา มิราจ ลากูน มัลดีฟส์ ที่ผสมผสานเครื่องแกงไทยเข้ากับกะทิเข้มข้นของมัลดีฟส์ พร้อมกลิ่นและรสจากกระวาน ซินนามอน และโป๊ยกั๊ก รวมถึงเซ็นทารา ราสฟูชิ รีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์ ที่รังสรรค์เมนูวีแกนยากิโซบะ โดยเชฟใช้ผักและเห็ดท้องถิ่นในมัลดีฟส์ผัดเข้ากับเส้นเหนียวนุ่มและซอสเข้มข้นแบบต้นตำรับญี่ปุ่น
- ไฟน์ไดนิ่งแบบญี่ปุ่น
ห้องอาหาร Kunsei Kitchen ของโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ โอซาก้า สร้างสรรค์เมนูรีซอตโต้เห็ดมัตสึทาเกะ โดยนำเห็ดมัตสึทาเกะ สาหร่ายคอมบุ ขิงญี่ปุ่น และวัตถุดิบท้องถิ่นอื่นๆ มาผสมผสานเข้ากันอย่างกลมกล่อม รังสรรค์เป็นไฟน์ไดนิ่งเพื่อมอบประสบการณ์ที่แตกต่าง
- เสน่ห์อาหารตะวันออกกลาง
เซ็นทารา มิราจ บีช รีสอร์ท ดูไบ ผสมผสานอาหารไทยเข้ากับอาหรับรังสรรค์ออกมาเป็นเมนูคิบเบห์ (Kibbeh) ซึ่งทำจากข้าวสาลีป่นผสมกับฟักทอง หัวหอม ถั่วลูกไก่ และเครื่องเทศต่างๆ ปั้นจนเป็นรูปร่างแล้วนำไปทอดจนกรอบนอกนุ่มใน และเสิร์ฟพร้อมมะเขือเทศ
เทศกาลถือศีลกินเจในปีนี้ เริ่มตั้งแต่ 21 ถึง 29 ตุลาคม 2568 โดยลูกค้าสามารถอิ่มท้องอิ่มบุญได้ที่เซ็นทาราตลอดช่วงเทศกาล และสามารถลิ้มลองเมนูวีแกนตามแต่ละห้องอาหารของเซ็นทาราได้ตลอดไปเช่นกัน