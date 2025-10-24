‘นาราไทย คูซีน’ ยกระดับก๋วยเตี๋ยวเรือ การบินไทย เสิร์ฟเมนูหรู ชั้นเฟิร์สคลาส
เพื่อถ่ายทอดเอกลักษณ์แห่งรสชาติไทยสู่ผู้โดยสารทั่วโลก นาราไทย คูซีน (NaraThai Cuisine) แบรนด์ร้านอาหารไทยพรีเมียมชั้นนำ ภายใต้การบริหารของ บริษัทนารา กรุ๊ป ที่มีแบรนด์ร้านอาหารในเครือ 9 แบรนด์ รวม 65 สาขาทั่วโลก ได้รับเกียรติจาก ‘การบินไทย’ คัดเลือกให้เมนู ‘ก๋วยเตี๋ยวเรือนารา’ เข้าร่วมโครงการ “Street to Sky” ที่ยกเสน่ห์อาหารสตรีทฟู้ดไทยขึ้นไปเสิร์ฟบนเครื่องบิน โดยตลอดกว่า 20 ปี ก๋วยเตี๋ยวเรือนารา สร้างสถิติเสิร์ฟไปแล้วกว่า 100 ล้านชาม และได้รับการันตีความอร่อยจากมิชลินไกด์ 3 ปีซ้อน
นราวดี ศรีกาญจนา ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารนารา กรุ๊ป กล่าวว่า เมนูที่ได้รับเลือกขึ้นไปเสิร์ฟบนสายการบินไทย คือเมนูซิกเนเจอร์อันเป็นตำนานอย่าง “ก๋วยเตี๋ยวเรือนารา” เมนูเปิดตัวตอนเปิดสาขาแรกที่เอราวัณ ซึ่งนาราไทยเป็นเจ้าแรกในการบุกเบิกยกระดับก๋วยเตี๋ยวเรือริมคลองเข้ามาสู่ศูนย์การค้า พร้อมกับสูตรพิเศษต้นตำรับเข้มข้นถึงเครื่อง รสกลมกล่อมแบบดั้งเดิมของบ้านอิงคะวัตย่านริมคลองบางกอกน้อย จนกลายเป็นเมนูยอดนิยมอันดับหนึ่งสร้างชื่อให้กับร้านอาหารนาราไทย เป็นที่รู้จักทั้งลูกค้าชาวไทย และชาวต่างชาติ
ในวันนี้ นาราไทย คูซีน สร้างตำนานใหม่อีกครั้งด้วยการยกระดับก๋วยเตี๋ยวเรือ เมนูอาหารที่อยู่คู่กับวิถีชีวิคนไทยมายาวนาน ทยานขึ้นไปเสิร์ฟบริการบนฟ้า สำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจ (Royal Silk Class) และชั้นเฟิร์สคลาส (Royal First Class) สายการบินไทย ระหว่างประเทศเส้นทางยุโรป และออสเตรเลีย ในชื่อเมนู “ก๋วยเตี๋ยวเรือบิน” (Nara Boat Noodles Sky Edition)
นับเป็นความภูมิใจของ ‘นารา กรุ๊ป’ และตอกย้ำความมุ่งมั่นแบรน์นาราที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารไทยให้เป็นรู้จักทั่วโลก โดยความร่วมมือกับการบินไทยครั้งนี้ มีโอกาสร่วมส่งต่อ “ก๋วยเตี๋ยวเรือรสชาติไทยแท้” สู่ระดับสากล ผ่านประสบการณ์มื้ออาหารสุดพิเศษเหนือฟากฟ้าโดยการบินไทย สายการบินแห่งชาติของคนไทย
นอกจากนี้ทางร้านนาราไทย มีโอกาสต้อนรับ วิชญ์ กิจจาทร ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และเลี้ยงรับรองประสบการณ์มื้อพิเศษให้กับสมาชิกรอยัลออร์คิดพลัส ลูกค้าผู้โชคดีกลุ่มแรกของการบินไทย ร่วมสัมผัสรสชาติ ‘ก๋วยเตี๋ยวเรือบิน’ สร้างความประทับใจก่อนเสิร์ฟจริงบนฟ้า ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป