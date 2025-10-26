|ผู้เขียน
น่ำเทียน by Khanta
ร้านอาหารเหลากวางตุ้งในตำนาน
ราคาสตรีทฟู้ดสบายกระเป๋า
ปิ่นโตเถาเล็กมาตระเวนชิมร้านอร่อยในย่านอ่อนนุชแล้วดีใจมาก เพราะได้ค้นพบร้านอาหารจีนกวางตุ้งเก่าแก่ย้ายมาอยู่ย่านนี้ได้ 9 ปีแล้ว ซึ่งร้านดั้งเดิมเปิดมานานกว่า 80 ปี เป็นภัตตาคารอยู่ในตัวเมืองเพชรบุรี (ปัจจุบันปิดตัวไปแล้ว) พ่อเคยให้เชลล์ชวนชิมมาตั้งแต่ พ.ศ.2516 ถือเป็นร้านโปรดของครอบครัวเรา ตอนปิ่นโตเถาเล็กยังหนุ่มมักจะแวะไปประจำ ร้านนี้มีชื่อว่า น่ำเทียน บาย กันตา (น่ำเทียน by Khanta) อยู่ในตึกแถว 2 คูหา ระหว่างปากซอยอ่อนนุช 15 กับ 17
ก่อนอื่นต้องบอกว่าริมถนนอ่อนนุชช่วงหน้าร้านจะจอดรถไม่ได้ ให้ไปจอดในโครงการ พรไพลิน ซึ่งอยู่เลยปากซอยอ่อนนุช 17 อีกเล็กน้อย หรือจะไปจอดที่โครงการ อ่อนนุชพลาซ่า แล้วข้ามถนนเดินมาที่ร้านน่ำเทียน ไม่เกิน 200 เมตร (เสียค่าจอดทั้งสองแห่ง)
เจ้าของร้าน น่ำเทียน by Khanta คือคนคุ้นเคย ชื่อคุณโอ๊ต กันตภณ จิรเมธาธร ทายาทรุ่นที่ 3 มาเปิดร้านที่กรุงเทพฯเมื่อยี่สิบกว่าปีก่อน (พ.ศ.2544-2545) ในย่านประชาอุทิศ ฝั่งธน (ตอนนั้นคุณโอ๊ตยังใช้ชื่อเดิมว่า อุกฤษฏ์)
เมื่อเกือบ 100 ปีก่อน อากงของโอ๊ตเคยเป็นกุ๊กอยู่ที่ภัตตาคารห้อยเทียนเหลา เยาวราช จากนั้นจึงออกไปเปิดร้านของตัวเองที่ จ.เพชรบุรี จากเพิงขายอาหารจนกลายเป็นภัตตาคารในที่สุด
ปัจจุบันนี้โอ๊ตคือรุ่นที่ 3 ได้ปรับเปลี่ยนเมนูเน้นอาหารจานเดียวเป็นส่วนใหญ่ สไตล์กวางตุ้งโบราณระดับภัตตาคาร ไม่ใช่เมนูธรรมดาๆ ซึ่ง อาหารเหลาจานเดียวนี้ขายในราคาสตรีทฟู้ด เริ่มต้นเพียงจานละ 60-70 บาทเท่านั้น ควักแบงก์แดงมีทอน
ข้อสำคัญคือ เมนูเด็ดมีหลากหลายมาก โดดเด่นเรื่องการผัด การใช้กระทะแบบจีนกวางตุ้ง ที่ขายดีมีทั้งข้าวผัดหมูแดง โกยซีหมี่ ข้าวราดหน้าหวุ่ยฝ่าน ราดหน้าเนื้อกวาง นมสดเต้าหู้สูตรต้นตำรับ อีกทั้งที่ปิ่นโตเถาเล็กชอบมากคือ หมูผัดน้ำมันหอย ไม่นับอาหารจานเดียวอื่นๆ อีกหลายอย่าง
ก่อนอื่นต้องบอกว่าเจ้าของร้านเลิกขายเนื้อวัว เปลี่ยนมาขายเนื้อกวาง ซึ่งหมักสูตรเดียวกับเนื้อวัว นุ่มหอมอร่อยจนต้องยกนิ้วให้ โดยจะรับมาจากฟาร์มเลี้ยง
เมนูห้ามพลาด ราดหน้าเนื้อกวาง (80 บาท) เส้นใหญ่ราดหน้าสูตรน้ำแดงกวางตุ้งไม่ใส่เต้าเจี้ยว มีผักกวางตุ้ง เห็ด หน่อไม้ และขิง กับเนื้อกวางนุ่มหอม ไม่มีกลิ่นสาบ กินแทนเนื้อวัวได้เลย ส่วนเมนูอื่นๆ มีราดหน้าหมู ไก่ กุ้ง ปลาหมึก และทะเลอีกด้วย
เมนูกวางตุ้งเด็ดไม่เหมือนใคร ข้าวราดหน้าหวุ่ยฝ่าน (หมู/กวาง 70-90 บาท) หรือที่โอ๊ตเรียกว่า จับหวุ่ยฝ่าน คือข้าวผัดกับไข่ราดน้ำราดหน้าเสิร์ฟมาในหม้อดินร้อนๆ หอมฉุยเป็นที่สุด ซึ่งต้องใช้ข้าวเย็นมาผัด ราดด้วยน้ำราดหน้า ใส่แค่ต้นหอม สั่งเป็น เนื้อกวางหรือเนื้อหมู ก็ได้
อีกเมนูง่ายๆ แต่ทำอร่อยเหลือหลาย ข้าวผัดหมูแดง (60 บาท) หอมๆ และมีรสชาติในตัว ใช้หมูแดงส่วนหัวสันคอ ย่างเตาถ่านหอมฟุ้ง ผัดกับข้าวใส่ใข่ในกระทะจีน ปรุงด้วยเกลือ ซีอิ๊วขาว และน้ำตาลเล็กน้อย ซึ่งอร่อยเสียจนต้องสั่ง หมูแดงเปล่า มาอีกจาน (100 บาท) นุ่มและหอมมาก รสชาติหวานน้อยกำลังดี ให้กินเปล่าๆ ไม่ต้องราดน้ำหมูแดงก็อร่อยแล้ว นอกจากนี้ ยังมี บะหมี่ผัดแห้งหมูแดง (140 บาท) เส้นบะหมี่นึ่งแล้วนำมาผัดจนเส้นสีเข้มหอมๆ ใส่ต้นหอมที่เด็ดส่วนหัวและส่วนท้ายออก ตั้งโอ๋ เห็ดหอม โรยด้วยหมูแดงหรือปูแล้วแต่จะสั่ง และก็มี บะหมี่แห้งหมูแดง (50 บาท) เหมือนร้านทั่วไป
โกยซีหมี่ (60 บาท) คือเมนูยอดนิยมมานาน 3 ชั่วอายุคนตั้งแต่เปิดร้าน บะหมี่ราดหน้าเนื้ออกไก่สไตล์กวางตุ้ง ใส่หน่อไม้ซอย เห็ดหอม ต้นหอม น้ำราดใสๆ ทำจากน้ำซุป ปรุงด้วยซีอิ๊วขาว น้ำมันงา น้ำมันหอย ใส่ขิงและเหล้าจีน
และเมนูจีนกวางตุ้งที่เด็ดมากห้ามพลาดเลยคือ หมูผัดน้ำมันหอย (120 บาท) เนื้อหมูหมักจนนุ่มผัดกับน้ำมันหอย น้ำมันงา ใส่เหล้าจีนเพิ่มความหอมเล็กน้อย กินกับข้าวสวยร้อนๆ สักจาน อร่อยเหาะจริงๆ
ยังไม่หมดนะจ๊ะ มีเมนูจานเดียวง่ายๆ ที่ไปแข่งขันในรายการโทรทัศน์ ได้รางวัลสองช้อนทองคำ นั่นก็คือ ผัดซีอิ๊วหมู (60 บาท) ซึ่งกรรมวิธีการผัดแตกต่างจากร้านทั่วไป เป็นสูตรกวางตุ้ง ไม่ใช่แต้จิ๋ว คือจะใส่ซีอิ๊วน้อยมาก และมีเทคนิคการผัดเส้น การใช้ไฟ จนได้เส้นใหญ่หอมกลิ่นผัดในกระทะจีนมาก ผิวของเส้นกรอบเบาๆ ข้างในหนึบเหนียวนุ่ม และมีมะนาวมาให้บีบเพิ่มความเปรี้ยวแทนน้ำส้มสายชูด้วย สูตรนี้ทำมาตั้งแต่รุ่นอากง
ข้ามไปที่ของหวานก่อน เมนูซิกเนเจอร์ร้านนี้ถือเป็นเจ้าแรกที่ทำขาย นมสดเต้าหู้ (20 บาท) หรือที่ปิ่นโตเถาเล็กเรียกสมัยก่อนว่า เต้าหู้นมสด ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับน้ำเต้าหู้เลยแม้แต่นิดเดียว จริงๆ แล้วทำจากนมสดที่ใส่ผงวุ้นจีน (กิโลละ 1,500 บาท) และนำมาเคี่ยวให้กลายเป็นก้อนลักษณะคล้ายเต้าหู้ โปะหน้าด้วยมะละกอดิบเชื่อม เนื้อเนียน รสชาตินุ่มนวล หวานกำลังพอเหมาะ เพราะสูตรนี้ลดน้ำตาลลงไปครึ่งหนึ่ง มีขายทั้งแบบเป็นถ้วยกินที่ร้านและใส่กระปุกเล็กๆ สำหรับกลับบ้าน
ร้านน่ำเทียน by Khanta มีของอร่อยอีกเพียบ อย่างเช่น หมูเค็มทอด (100 บาท) กินเพลินกับข้าวสวย หรือซื้อกลับไปกินกับข้าวต้มที่บ้าน ทำจากเนื้อหมูสะโพกติดมัน หมักซีอิ๊วขาวและผงพะโล้เล็กน้อย
และมี ราดหน้าหมูสับ (ต้าก๋วย) (70 บาท) เส้นใหญ่ราดหน้าหมูสับใส่ผงกะหรี่ ซอสมะเขือเทศ หัวหอม และมะเขือเทศ อีกทั้งของกินเล่นดั้งเดิมของร้าน แฮ่กึ๊นกับฮ่อยจ๊อทอด (150 บาท) เกาเหลาซี่โครงหมูตุ๋นยาจีน (60 บาท) ซึ่งจะลวกซี่โครงหมูก่อนเพื่อไล่เลือดกับเมือกออก ไม่ให้มีกลิ่นคาว
น่ำเทียน by Khanta ร้านอาหารเหลาเมนูกวางตุ้ง ราคาสตรีทฟู้ดสบายกระเป๋า ใกล้ปากซอยอ่อนนุช 17 เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 11 โมงเช้าถึง 3 ทุ่ม โทร 08-6547-7677 นี่คือร้านอร่อยเปิดมานาน 3 ชั่วอายุคนเลยจ้า
น่ำเทียน by Khanta
โดย คุณกันตภณ (โอ๊ต) จิรเมธาธร
ที่ตั้ง 823-825 ใกล้ปากซอยอ่อนนุช 17 ถนนอ่อนนุช (สุขุมวิท 77) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร 08-6547-7677
เปิดบริการ 11.00-21.00 น. ทุกวัน
แนะนำ ราดหน้าเนื้อกวาง ข้าวราดหน้าหวุ่ยฝ่าน (หมู/กวาง) ข้าวผัดหมูแดง หมูผัดน้ำมันหอย ผัดซีอิ๊วหมู นมสดเต้าหู้ โกยซีหมี่ บะหมี่ผัดแห้งหมูแดง หมูแดงเปล่า บะหมี่แห้งหมูแดง หมูเค็มทอด ราดหน้าหมูสับ (ต้าก๋วย) แฮ่กึ๊นกับฮ่อยจ๊อทอด เกาเหลาซี่โครงหมูตุ๋นยาจีน