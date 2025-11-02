|ผู้เขียน
|ปิ่นโตเถาเล็ก
ก๋วยเตี๋ยวเรือลุงอู๊ด ท่าอิฐ
อิ่มอร่อยห้อยขาริมน้ำเจ้าพระยา
ปิ่นโตเถาเล็กขอพามาอร่อยห้อยขา ชิมชิลริมน้ำเจ้าพระยา ร้านนี้เพิ่งได้เชลล์ชวนชิมสดๆ ร้อนๆ มีชื่อว่า ก๋วยเตี๋ยวเรือลุงอู๊ด ท่าอิฐ
นี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือขนานแท้ของเมืองนนท์ อยู่ไม่ไกลจากใจกลางกรุงเทพฯมากนัก แต่ก่อนนั้นลุงอู๊ดพายเรือขายอยู่ริมน้ำเจ้าพระยา จนกระทั่งยกพลขึ้นบกมาขายในบ้านไม้ (อยู่ด้านในของเขื่อนกั้นริมน้ำ)
ซึ่งเรือไม้สำหรับขายก๋วยเตี๋ยวบนบ้านนั้น น้องเดี่ยว (สน หวังอยู่) ลูกชายลุงอู๊ดบอกว่าเป็นเรือลำที่ 4 แล้ว นับเวลาจากที่เริ่มพายเรือขาย และย้ายขึ้นบ้านจนถึงตอนนี้ก็ประมาณ 40 กว่าปีเข้าไปแล้ว
ก๋วยเตี๋ยวเรือลุงอู๊ดอยู่ในซอยท่าอิฐ นนทบุรี ทางมาร้านจากฝั่งกรุงเทพฯ วิ่งมาตาม ถนนรัตนาธิเบศร์ ข้าม สะพานคู่ขนานสะพานพระนั่งเกล้า แล้วเลี้ยวออกคู่ขนาน (มีป้ายไทรม้า-ท่าอิฐ) ก่อนถึงสะพานลอยถัดไป จากนั้นเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงใต้สะพาน เข้า ซอยท่าอิฐ ไปตามทางกูเกิลแมป 4 กิโลเมตร จอดรถสุดทางที่ วัดแสงสิริธรรม
จากนั้นเดินไปตรงร้านค้าริมน้ำในเขตวัด จะมีทางเดินปูนเล็กๆ ออกนอกวัด อยู่เหนือน้ำ เดินไปไม่ถึง 70 เมตร ก็จะเห็นร้าน ก๋วยเตี๋ยวเรือลุงอู๊ด อยู่ในบ้านไม้ริมน้ำเจ้าพระยาด้านขวามือ
ตรงพื้นชั้นล่างตั้งเรือขายก๋วยเตี๋ยว ก่อนเดินเข้าไปให้ถอดรองเท้า มีที่สำหรับนั่งห้อยขากินก๋วยเตี๋ยวอยู่ด้านขวา แต่วันที่ไปน้ำขึ้น ท่วมถึงพื้น นั่งไม่ได้ แต่สามารถขึ้นไปบนระเบียงบ้าน นั่งยองๆ บนม้านั่งเล็กๆ ได้แทน อีกทั้งทางฝั่งซ้ายของทางเดินปูนมีบ้านอีกหลัง มีโต๊ะและเก้าอี้ให้นั่งสบายๆ
ปัจจุบันนี้ลุงอู๊ดพักผ่อนอยู่ในห้องชั้นบนในชายคาเดียวกัน และยกให้ลูกสะใภ้คุณนวลลออเป็นคนขาย ร่วมกับนายเดี่ยว ลูกชาย
ก๋วยเตี๋ยวเรือของลุงอู๊ดรสจัดๆ ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเข้มข้นเด็ดมากไม่ต้องปรุง น้องวัฒน์ ผู้มีฉายาชายกางตระเวนกินทั่วถิ่นไทย และเป็นคนแนะนำร้านลุงอู๊ด บอกว่ารสมือในการปรุงคงที่ แม่นมากในทุกชาม
มีให้เลือกทั้ง ก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อและหมู ทำแยกหม้อ น้ำซุปหอมฉุย สนนราคาชามละ 25 บาท พิเศษ 40 บาท ใส่ถุงกลับบ้านคิด 50 บาท (กากหมู 25 บาท) จะสั่งปกติหรือก๋วยเตี๋ยวน้ำตกก็ได้
เส้นมีทั้งเส้นหมี่ เส้นเล็ก เส้นใหญ่ วุ้นเส้น บะหมี่ ก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อใส่เครื่องหลายอย่าง ทั้งเนื้อเปื่อยน่องลายนุ่มๆ ตับนุ่มหอม ลูกชิ้น เนื้อสด หัวใจ แต่วันนี้เอ็นยังไม่เปื่อยจึงยังไม่ได้ลิ้มลอง ซึ่งชายกางของเรา ผู้เป็นลูกค้าขาประจำบอกว่าเอ็นนุ่มพอดีมาก
ส่วน ก๋วยเตี๋ยวเรือหมู ใส่ทั้ง ลูกชิ้นหมู เนื้อหมู เปื่อย ตับ หัวใจ อร่อยเข้มข้นไม่แพ้ก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อ ผักที่ลวกมาด้วยจะใส่ทั้งถั่วงอก คะน้า ผักบุ้งไทย และกะหล่ำปลี
ทีเด็ดอีกอย่างอยู่ที่เครื่องปรุง มี น้ำเต้าหู้ยี้ให้เติมเพิ่มกลิ่นหอม ซึ่งจะบี้ละลายกับน้ำซุปร้อนๆ ใส่ถ้วยเตรียมไว้ให้บนโต๊ะ สำหรับให้ปรุงเพิ่ม
สูตรสำเร็จของปิ่นโตเถาเล็กคือสั่งทั้งก๋วยเตี๋ยวน้ำตก ก๋วยเตี๋ยวแห้ง ทั้งเนื้อและหมูรวม 4 ชาม
ที่ร้านนี้มีเครื่องดื่มหลากหลาย เช่น ชาดำเย็น โอเลี้ยง ลำไย กาแฟเย็น ชาเย็น ขายแก้วละ 20 บาท
ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือลุงอู๊ด สไตล์บ้านๆ อร่อยสมคำร่ำลือ เปิด 8 โมงครึ่ง ถึงบ่าย 3 โมง ทุกวัน โทร 08-2335-2379 ช่วงนี้ปลายฝนต้นหนาว โทรเช็กก่อนนะจ๊ะ ว่าน้ำท่วมถึงหรือเปล่า
ก๋วยเตี๋ยวเรือลุงอู๊ด
โดย คุณสน (เดี่ยว) หวังอยู่
ที่ตั้ง 14/2-3 หมู่ 5 ซอยท่าอิฐ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร 08-2335-2379
เปิดบริการ 08.30-15.00 น. ทุกวัน
แนะนำ ก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อและหมู
จอดรถ วัดแสงสิริธรรม เดินไปตามทางเดินปูนอีก 70 เมตร