BIDH จัดงานครบรอบ 20 ปี e.max Veneer ของ ivoclar นวัตกรรมวีเนียร์ระดับโลก พร้อมโชว์เคส Smile Transform จากทันตแพทย์เฉพาะทาง
โรงพยาบาลฟัน BIDH (Bangkok International Dental Hospital) Sukhumvit Soi 2 ผู้นำด้านทันตกรรมระดับสากล ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานครบรอบ 20 ปี e.max Veneer จาก ivoclar Vivadent โดยการจัดงานครั้งนี้ยังได้รวบรวมทีมทันตแพทย์เฉพาะทางด้านวีเนียร์และ Smile Transform เพื่อแสดงนวัตกรรมการออกแบบรอยยิ้มที่ทันสมัย ณ โรงพยาบาลฟัน BIDH สุขุมวิท ซอย 2 ใจกลางกรุงเทพมหานคร
e.max Veneer เป็นเทคโนโลยีวีเนียร์ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ทั้งด้านความแข็งแรง ความสวยงาม และความใสเป็นธรรมชาติ มอบรอยยิ้มที่สวยสมบูรณ์แบบโดยไม่กระทบต่อสุขภาพฟัน ที่ BIDH ทีมทันตแพทย์เฉพาะทางที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลทำงานร่วมกับ ห้องแลปทันตกรรมภายในโรงพยาบาล (in-house lab) ออกแบบรอยยิ้มจากเทคโนโลยีสู่ผลงานศิลป์ที่พิถีพิถันครบทุกขั้นตอน
ภายในงาน ครบรอบ 20 ปี e.max Veneer ยังได้จัดให้มีการเสวนาเจาะลึกในศาสตร์และศิลป์ของการทำวีเนียร์ โดยแพทย์เฉพาะทางด้าน Smile Makeover อีกทั้งพาชมนวัตกรรมภายในโรงพยาบาล ห้องแลป และห้องปฏิบัติการ สัมผัสศักยภาพความพร้อมของเทคโนโลยีทันตกรรมที่รองรับการทำวีเนียร์แบบครบวงจร โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร เหล่าเซเลบริตี้ อาทิ แฟรงค์ ธนัตถ์ศรันย์, เด่นคุณ งามเนตร และ อ๋อ ญาดา เทพนม มาร่วมแบ่งปันเบื้องหลังรอยยิ้มในงานอีกด้วย
ลูซินดา เฉิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด โรงพยาบาลฟัน BIDH กล่าวว่า การได้เป็นเจ้าภาพจัดงานครบรอบ20ปี e.max Veneer จาก ivoclar Vivadent นับเป็นโอกาสสำคัญของ BIDH ที่จะได้แสดงศักยภาพ ความเชี่ยวชาญด้าน Smile Transform และยังเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านวีเนียร์ ในไทย
โรงพยาบาล BIDH ตั้งอยู่ในทำเลสะดวกใจกลางกรุงเทพฯ ใกล้ BTS เพลินจิต และ นานา ผู้เข้ารับบริการสามารถเข้าถึงบริการ วีเนียร์และ Smile Makeover ได้ง่าย พร้อมบริการทันตกรรมครบวงจร ทั้งการดมยาคลายกังวลสำหรับผู้ที่กลัวการทำฟัน การผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน รากฟันเทียม ไปจนถึงการรักษาทันตกรรมทั่วไป
สอบถามข้อมูล ติดต่อ: BIDH Customer Center:
โทร: 02 115 8977 | Line Official: @DentalHospital | เว็บไซต์: www.DentalHospitalThailand.com