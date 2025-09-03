ยูเรนัส คลินิก เปิดตัวสาขาใหม่ที่เซ็นทรัล เวสต์เกต เสริมทัพความงามฝั่งตะวันตก
ยูเรนัส คลินิก เดินหน้าขยายอาณาจักรความงามอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเปิดตัวสาขาใหม่ที่เซ็นทรัล เวสต์เกต ศูนย์การค้ายอดนิยมย่านบางใหญ่ จ.นนทบุรี เพื่อตอบรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจภาพลักษณ์และการดูแลตัวเองอย่างลึกซึ้ง พร้อมจัดโปรโมชั่นพิเศษ ลดสูงสุดถึง 50% สำหรับทรีตเมนต์บำรุงผิวหน้า ให้ทุกคนได้สัมผัสการดูแลผิวหน้าอย่างล้ำลึกในราคาสุดคุ้ม
น.ส.ฤชาภร คร้ามบุญลือ Chief Operating Officer เปิดเผยว่า ความสำเร็จตลอด 5 ปีของ “ยูเรนัส คลินิก” มาจากการผสมผสานระหว่างคุณภาพการบริการ ความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า และการเลือกทำเลที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้ชีวิต “เซ็นทรัล เวสต์เกต” จึงกลายเป็นเป้าหมายต่อไป ด้วยศักยภาพของทำเลที่เป็นจุดตัดการเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ กับนนทบุรี และยังเป็นแหล่งรวมไลฟ์สไตล์ของคนเมืองที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
สาขานี้ยังคงยึดแนวคิดหลัก “Unlock Your Beauty Boundaries – ปลดล็อกศักยภาพความงามในแบบของคุณ” ด้วยบริการความงามแบบครบวงจร ตั้งแต่การดูแลผิวพรรณ ฟื้นฟูสภาพผิวระดับลึก ไปจนถึงการปรับรูปหน้า และโปรแกรมชะลอวัย (Anti-aging) โดยเน้นการวิเคราะห์เฉพาะบุคคล (Personalized Beauty) โดยการใช้แพทย์ผู้ชำนาญการ พร้อมเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ระดับ Medical Grade ที่ผ่านการรับรองจากต่างประเทศทุกขั้นตอน นอกจากการบริการที่มีมาตรฐานสูงแล้ว ยูเรนัส คลินิก สาขาเซ็นทรัล เวสต์เกต ยังออกแบบพื้นที่ให้มีความหรูหราเป็นส่วนตัว เพื่อสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกคน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนวัยทำงาน นักธุรกิจ หรือคนที่มองหาการลงทุนระยะยาวให้กับสุขภาพผิวและภาพลักษณ์ของตัวเอง
น.ส.ฤชาภร กล่าวอีกว่า ”ยูเรนัส คลินิก เซ็นทรัล เวสต์เกต“ ตั้งเป้าจะเติบโตในอัตรา 20-30% ต่อเดือนภายใน 6 เดือนแรกหลังจากเปิดสาขา และจะก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในตัวเลือกอันดับต้นๆ สำหรับลูกค้าในโซนกรุงเทพฯฝั่งตะวันตก ภายใต้เป้าหมายใหญ่ของแบรนด์ในการขยายเครือข่ายครอบคลุมกรุงเทพฯ และหัวเมืองหลักภายใน 2 ปีข้างหน้า เพื่อรองรับความต้องการด้านความงามที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วประเทศ
“ยูเรนัส คลินิก ขอขอบคุณทุกแรงสนับสนุนจากลูกค้าทั่วประเทศ และหากคุณกำลังมองหาคลินิกความงามที่เข้าใจคุณอย่างแท้จริง เราขอเชิญให้มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ยูเรนัส คลินิก สาขาเซ็นทรัล เวสต์เกต ให้เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปลดล็อกความงามในแบบที่เป็นคุณ”
ติดตามรายละเอียดการให้บริการเพิ่มเติมได้ที่ Official Fanpage https://www.facebook.com/uranusclinic.th/