โรงพยาบาลกรุงไทย นอร์ทเทิร์น เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ชูศูนย์บริการแพทย์มาตรฐาน ยกระดับสุขภาพชาวปทุมธานี
เครือโรงพยาบาลกรุงไทย หนึ่งในผู้นำด้านบริการสุขภาพเอกชนที่สั่งสมประสบการณ์มากว่า 20 ปี เดินหน้าสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ในภูมิภาค ด้วยการเปิดตัวโรงพยาบาลกรุงไทย นอร์ทเทิร์น สาขาใหม่ล่าสุดในอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ซึ่งถือเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่แห่งที่ 4 ภายใต้เครือข่ายฯ รองรับผู้ป่วยได้ถึง 102 เตียง พร้อมบุคลากรทางการแพทย์และเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย
นายวิเชียร จิตใจฉ่ำ ประธานกรรมการบริษัท เครือโรงพยาบาลกรุงไทย เปิดเผยว่า การก่อตั้งโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ ด้วยความเข้าใจลึกซึ้งต่อความต้องการของชุมชน ซึ่งยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
“โรงพยาบาลกรุงไทย นอร์ทเทิร์น ไม่เพียงเป็นสถานพยาบาลที่ทันสมัย แต่ยังเกิดขึ้นจากความตั้งใจของครอบครัว ที่ต้องการดูแลผู้ป่วยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เราต้องการเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนให้กับระบบสาธารณสุขของจังหวัดปทุมธานี ทั้งในภาครัฐและเอกชน” นายวิเชียรกล่าว
โรงพยาบาลตั้งอยู่ในทำเลศักยภาพกลางชุมชนจังหวัดปทุมธานี ออกแบบเป็นอาคารสูง 7 ชั้น พร้อมให้บริการทางการแพทย์ทั้งด้านทั่วไปและเฉพาะทาง อาทิ ศูนย์อายุรกรรม ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป ศูนย์กุมารเวชกรรม ศูนย์สูตินรีเวช ศูนย์รังสีวินิจฉัย ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ศูนย์ไตเทียม กายภาพบำบัด รวมถึงทันตกรรม โดยครอบคลุมการให้บริการผู้ป่วยทุกระบบสิทธิ อาทิ สิทธิประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน สิทธิข้าราชการ บริษัทประกันเอกชน และ พ.ร.บ.
เครือโรงพยาบาลกรุงไทยยังคงยึดมั่นในแนวคิด “Hospital for You” หรือ “โรงพยาบาลสำหรับคุณ” ที่เน้นการดูแลด้วยหัวใจของความเป็นครอบครัว โดยให้ความสำคัญกับการบริการที่มีคุณภาพ ความเอาใจใส่ และความพร้อมในการเป็นที่พึ่งของชุมชนในทุกช่วงเวลา
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรงพยาบาลกรุงไทย นอร์ทเทิร์น ได้ทางเว็บไซต์ www.krungthaihospital.com หรือ Facebook : KrungThai Hospital Group
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2822-9797
