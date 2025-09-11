บีรอคคา เปิดตัว วิตามินสูตรน้ำสำหรับเด็ก ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและสร้างการเจริญเติบโต
บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด เปิดตัววิตามินสูตรน้ำสำหรับเด็ก “บีรอคคา เอลเดอร์เบอร์รี่ พลัส โคลีน แอนด์ ซิงค์” (Berocca Elderberry Plus Choline & Zinc) รวม 3 คุณประโยชน์สำคัญได้แก่ สารสกัดจากแบล็คเอลเดอร์เบอร์รี่ โคลีน และสังกะสี ที่มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันและช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกาย ไม่ใส่น้ำตาลทราย ไม่ใส่สีสังเคราะห์ พร้อมวางจำหน่ายแล้วในรูปแบบซองพร้อมรับประทาน
การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีสำหรับลูกน้อย คือรอยยิ้มของพ่อแม่ สุขภาพเด็กเล็กจำเป็นต้องได้รับการเตรียมพร้อมทั้งด้านพัฒนาการสมองและร่างกาย ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ “Berocca Elderberry Plus Choline & Zinc” ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่รวมคุณประโยชน์ไว้ในหนึ่งเดียว ได้รับการการันตีโดย The Asianparent Awards มอบรางวัลผลิตภัณฑ์ที่คุณแม่โหวตให้เป็น “Best Kids Supplemental 2024”
Berocca Elderberry Plus Choline & Zinc มีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ 3 ชนิด ได้แก่ “แบล็คเอลเดอร์เบอร์รี่” นำเข้าจากยุโรป 180 มิลลิกรัม, โคลีน 200 มิลลิกรัม สารอาหารสำคัญ และสังกะสี (Zinc) 4 มิลลิกรัม แร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย นอกจากนี้ยังไม่มีกลิ่นคาว รสชาติอร่อย ไม่ใส่สีสังเคราะห์ รวมทั้งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลอีกด้วย
คุณพ่อ คุณแม่ อย่ารอช้า เสริมสุขภาพให้คนที่รักได้แล้ววันนี้ “Berocca Elderberry Plus Choline & Zinc” แพคเกจโฉมใหม่แบบซองพร้อมรับประทาน พกพาง่าย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถซื้อ ผลิตภัณฑ์ “บีรอคคา เอลเดอร์เบอร์รี่ พลัส โคลีน แอนด์ ซิงค์” ได้แล้วตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป ร้านสะดวกซื้อ และ ช่องทางออนไลน์ ได้ที่ https://bit.ly/4kD00Cc สามารถปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญควบคู่ไปด้วย เพื่อคำแนะนำในการดูแลสุขภาพที่ดี หรือ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกเว็บไซต์ www.berocca.co.th