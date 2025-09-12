Joson-Care และ tst biomedical electronics สองบริษัทนวัตกรรมการดูแลสุขภาพอัจฉริยะ จากไต้หวัน

เตรียมเปิดตัวครั้งแรกอย่างยิ่งใหญ่ใน Taiwan Excellence Pavilion 2025
ที่ Medical Fair Thailand 2025
สองบริษัทผู้นำนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพจากไต้หวันอย่างบริษัท Joson-Care Enterprise Co., Ltd. และ tst biomedical electronics Co., Ltd. เตรียมเปิดตัวครั้งแรกอย่างเป็นทางการที่ Taiwan Excellence Pavilion (บูธ S01, ฮอลล์ EH99) ภายในงาน Medical Fair Thailand 2025 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10–12 กันยายน 2568 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) งานครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้การสนับสนุนของ กรมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงเศรษฐกิจไต้หวัน (International Trade Administration, MOEA) และสภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวัน (TAITRA) เพื่อตอกย้ำศักยภาพอันแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุตสาหกรรมการแพทย์ไต้หวัน และยืนยันถึงบทบาทความเป็นพันธมิตรที่ไว้วางใจได้ในการยกระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพระดับสากล
จากแนวคิด “From Taiwan with Care” พาวิลเลียน Taiwan Excellence นำเสนออนาคตแห่งการดูแลสุขภาพผ่านนวัตกรรมการแพทย์อัจฉริยะที่ผสานเทคโนโลยีแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นระบบคลินิกอัจฉริยะ ห้องผ่าตัดอัจฉริยะ รวมไปถึงหอผู้ป่วยอัจฉริยะ (Smart Wards) โดยมีบริษัทชั้นนำกว่า 14 แห่งยกทัพนำผลิตภัณฑ์มาเข้าร่วมจัดแสดงด้วย ซึ่งบริษัท Joson-Care Enterprise Co., Ltd. และ tst biomedical electronics Co., Ltd. นับเป็น 2 บริษัทผู้นำนวัตกรรมสำคัญที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งในงานนี้
บริษัท Joson-Care Enterprise Co., Ltd. ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ในด้านการออกแบบและผลิตเตียงทางการแพทย์ ทั้งรูปแบบเตียงไฟฟ้า แบบปรับระดับเอง และเตียงสำหรับการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมและครบถ้วน บริษัท Joson-Care Enterprise Co., Ltd. ตอบโจทย์ทุกความต้องการของสภาพแวดล้อมทางคลินิกในการดูแลสุขภาพที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU), แผนกฉุกเฉิน ไปจนถึงหอผู้ป่วยศัลยกรรม โดยมุ่งเน้นความแม่นยำในการดูแลและการใช้งานที่ปรับเปลี่ยนได้อย่างหลากหลาย โดยหนึ่งในผลิตภัณฑ์ไฮไลท์ที่จะนำมาจัดแสดงในงานครั้งนี้ คือ ES-19HD ICU Electric Hospital Trendelenburg Bed เตียงไฟฟ้าสำหรับหอผู้ป่วยวิกฤตที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานระดับมืออาชีพ พร้อมฟังก์ชันครบครันเพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลรักษา โดยเตียงรุ่นนี้ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานในหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) โดยเฉพาะมีโหมดการทำงานถึง 5 ฟังก์ชันหลัก อาทิ การปรับพนักพิง การยกเข่า และการปรับท่า Trendelenburg เพื่อช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ควบคุมการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โครงสร้างเตียงแข็งแรง เนื่องจากผลิตด้วยเหล็กกล้า เคลือบสีทนทานสูง พร้อมแผงกั้นเตียง ABS เสริมความปลอดภัย ได้รับการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล IEC60601-2-52 การันตีคุณภาพ และความน่าเชื่อถือในระดับสากล
เรียกได้ว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของบริษัทถูกพัฒนาและออกแบบมาด้วยองค์ความรู้ในองค์กรแบบครบวงจร ผสานทั้งความเชี่ยวชาญทางคลินิก และคำแนะนำจากผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างครบครัน เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ทั้งด้านคุณภาพและการใช้งานได้อย่างลงตัว ปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติอย่างหลากหลาย อาทิ ISO 13485, FDA และ CE และเน้นย้ำความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานคุณภาพระดับโลกอย่างต่อเนื่อง
บริษัท Joson-Care Enterprise Co., Ltd. ยังเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี AI Smart Ward โดยร่วมมือกับผู้ให้บริการ ICT ชั้นนำในการผสานเทคโนโลยี AI เข้ากับระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการดูแลผู้ป่วยที่ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นวัตกรรมดังกล่าวไม่เพียงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพยาบาลเท่านั้น แต่ยังเสริมความปลอดภัยของผู้ป่วยได้อย่างรอบด้าน ปัจจุบันบริษัท Joson-Care Enterprise Co., Ltd. มีเครือข่ายการส่งออกครอบคลุมกว่า 64 ประเทศทั่วโลก แสดงถึงความเป็นผู้นำระดับสากลในอุตสาหกรรมการแพทย์อัจฉริยะอย่างแท้จริง
“ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมายาวนานของบริษัท Joson-Care เราเชื่อมั่นว่านวัตกรรมที่ดี ต้องเกิดจากความร่วมมือกับบุคลากรทางการแพทย์อย่างใกล้ชิด และขับเคลื่อนด้วยความใส่ใจในความต้องการของผู้ป่วยเป็นสำคัญ” นายไซมอน ชิว ผู้จัดการฝ่ายดูแลลูกค้า Joson-Care Enterprise Co., Ltd. กล่าวว่า “นวัตกรรมที่ผสานเทคโนโลยี AI
ของเราไม่ได้เป็นเพียงแค่เทคโนโลยี แต่นี่คือ การสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งสำหรับผู้ป่วย และแน่นอนว่ารวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ด้วย”
นอกเหนือจากบริษัท Joson-Care Co., Ltd. แล้ว พาวิลเลียนยังเสริมทัพนวัตกรรมทางการแพทย์ด้วยบริษัท tst biomedical electronics Co., Ltd. บริษัทที่โดดเด่นเรื่องความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนา Point-of-Care Testing (POCT) ผ่าน Surface Acoustic Wave (SAW) biosensor เทคโนโลยีเฉพาะตัวของบริษัท โดยนวัตกรรมนี้จะช่วยยกระดับการตรวจวินิจฉัยให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เปิดโอกาสสู่การพัฒนานวัตกรรมด้านการตรวจวิเคราะห์โรคที่รวดเร็ว แม่นยำ และเชื่อถือได้
ผลิตภัณฑ์ไฮไลท์ของบริษัทอย่าง iProtin Reader อุปกรณ์วินิจฉัย ณ จุดดูแลผู้ป่วย (Point-of-Care) ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่าและการใช้งานที่ง่ายดาย โดยตัวเครื่องใช้เลือดเพียงหยดเดียวจากปลายนิ้วก็สามารถวิเคราะห์โมเลกุลทางชีวภาพ (Biomarkers) ได้แบบเรียลไทม์ และให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วภายในเวลาไม่ถึง 3 นาที ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยนี้ทำให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์สามารถตัดสินใจรักษาได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ขณะเดียวกันยังช่วยให้การติดตามสุขภาพสามารถทำได้ง่าย ไม่ว่าจะอยู่ในคลินิกหรือแม้แต่ที่บ้านของผู้ป่วยเอง ด้วยดีไซน์ที่กะทัดรัด iProtin Reader จึงเหมาะสำหรับการใช้งานในหลากหลายบริบท ไม่ว่าจะเป็นคลินิกเคลื่อนที่ โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพในองค์กร หรือแม้กระทั่งการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน (Hospital-at-Home; HaH) ขณะเดียวกันบริษัท tst biomedical electronics ก็กำลังขยายขอบเขตการวิจัยให้ครอบคลุมไปถึง DR-70, Cortisol, Myoglobin และ Beta-2M เพื่อเพิ่มศักยภาพและการประยุกต์ใช้งานการดูแลสุขภาพให้รอบด้านยิ่งขึ้น ด้วยการผสานความรวดเร็ว ความแม่นยำ และความคุ้มค่าด้านต้นทุน โดยผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี SAW ของ tst biomedical electronics กำลังขับเคลื่อนให้การตรวจวินิจฉัย ณ จุดดูแลผู้ป่วย (POCT) ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลาย ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุข และช่วยยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์ให้ดีขึ้น
“การทำให้เทคโนโลยีการวินิจฉัยทางการแพทย์ขั้นสูงให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ไปจนถึงการดูแลสุขภาพที่บ้าน คือเป้าหมายของเราเสมอมา” นางสาวเอมิเลีย โจว วิศวกรอาวุโสจาก tst biomedical electronics กล่าวถึงเป้าหมายของบริษัท “ด้วยการใช้ศักยภาพของเทคโนโลยี SAW biosensor บริษัทของเราสามารถมอบเครื่องมือที่มีความรวดเร็ว แม่นยำ และคุ้มค่าที่จะมาช่วยทั้งบุคคลทั่วไป และบุคลากรทางการแพทย์ในการบริหารจัดการสุขภาพเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป” การเข้าร่วมงาน Medical Fair Thailand 2025 ของทั้งสองบริษัท Joson-Care และ tst biomedical electronics สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ร่วมในการสร้างอนาคตสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นด้วยพลังแห่งเทคโนโลยี และนวัตกรรมแบบบูรณาการ ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความเชี่ยวชาญของไต้หวันทั้งในด้านเทคโนโลยี AIoT และนวัตกรรมชีวการแพทย์ที่พร้อมพลิกโฉมการดำเนินงานทางคลินิกและยกระดับคุณภาพการดูแลผู้ป่วยอย่างแท้จริง
พบกับ Taiwan Excellence Pavilion ได้ที่บูธ S01 ฮอลล์ EH99 ในงาน Medical Fair Thailand 2025 นี่คือโอกาสพิเศษที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้สัมผัสนวัตกรรมการแพทย์ระดับสากล พร้อมค้นหาคำตอบว่าไต้หวันกำลังนิยามมาตรฐานใหม่ให้กับวงการ Smart Healthcare ในระดับโลกในรูปแบบใด และในพาวิลเลียนยังพบกับผลิตภัณฑ์ตั้งแต่นวัตกรรมทางการแพทย์ของบริษัท Joson-Care และ tst biomedical electronics ไปจนถึงนวัตกรรมทางการแพทย์อัจฉริยะจากบริษัทชั้นนำอีกมากมายที่ยกขบวนมาแสดงศักยภาพของไต้หวันในฐานะผู้นำด้าน AIoT และนวัตกรรมชีวการแพทย์
สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Taiwan Excellence และบริษัทที่เข้าร่วมภายในงานได้ที่ https://www.taiwanexcellence.org/en/press/events/1083