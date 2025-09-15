Jabs ขยายเข้าสู่ตลาดคอสเมติก เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ Lip & Cheek Balm และ Lip Gloss Plumper สะท้อนจุดยืนในการผสมผสานความงามและการดูแลได้อย่างลงตัว
Jabs (แจ๊บส์) แบรนด์สกินแคร์ โดย บริษัท ซี.พี.คอนซูเมอร์โพรดักส์ จำกัด จัดงานเปิดตัวสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ”Jabs Playhouse with PoohPavel” พบกิจกรรมแฟนมีตของสองหนุ่มคู่ซี้ “พูห์” กฤติน กิจจารุวรรณกุล และ “พาเวล” นเรศ พร้อมเผ่าพันธุ์ คู่ฮอตโด่งดังจากซีรีส์บอยเลิฟ ที่ไม่เพียงมีเสน่ห์และความขี้เล่น แต่ยังถ่ายทอดความเป็น Jabs ได้อย่างลงตัว พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ Lip & Cheek Balm และ Lip Gloss Plumper ที่ Siam Square Block I เมื่อวันที่ 13 กันยายน
ภายในงานได้จัดกิจกรรมความสนุกไว้มากมาย อาทิ Bliss & Seek ตามหา Bellygom รอบบริเวณสยาม, เวิร์กชอป Lip & Cheek keychain, กิจกรรม Personal Color การวิเคราะห์โทนสีที่เหมาะสมกับสีผิว และชวนทุกคนมาแชะภาพแบบ Auto reel
ลัญชนา ศรีศักดิ์หิรัญ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซี.พี. คอนซูเมอร์โพรดักส์ จำกัด เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลากว่า 18 ปีที่ผ่านมา Jabs (แจ๊บส์) เริ่มต้นจากผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Personal Care ที่มีผ้าเช็ดทำความสะอาดผิวและแผ่นฟิล์มซับความมัน ก่อนจะขยายสู่ผลิตภัณฑ์กลุ่มสกินแคร์ ด้วยครีมอาบน้ำและโลชั่นบำรุงผิว สามารถสร้างการเติบโตอย่างโดดเด่น และถือเป็นรากฐานสำคัญที่ผลักดันให้แบรนด์ก้าวสู่การเติบโตอย่างมั่นคง
“แจ๊บส์เติบโตกว่า 100 เปอร์เซ็นต์ โดยเติบโตเป็นพิเศษในส่วนของ General Trade (GT) หรือ ช่องทางการค้าขายแบบดั้งเดิม และช่องทางออนไลน์ โดยมีสินค้าตัวเด่นของแบรนด์ คือ Jabs Bright Booster UV body lotion ปัจจุบัน Jabs (แจ๊บส์) มีมูลค่าการตลาดกว่า 1 พันล้าน และจากการเติบโตตรงนี้ Jabs (แจ๊บส์) จึงได้ขยายสู่ตลาดในกลุ่มคอสเมติก เพื่อสร้างการรับรู้ของแบรนด์แก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ใน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ Lip & Cheek Balm และ Lip Gloss Plumper Plumper ซึ่งทั้งสองผลิตภัณฑ์นี้ ไม่เพียงตอบโจทย์ด้านความสวยงาม แต่ยังสะท้อนจุดยืนของ Jabs (แจ๊บส์) ที่ผสมผสานความงามเข้ากับการดูแล ได้อย่างลงตัว” ลัญชนา กล่าว
สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นการมอบความสดใส ดูสุขภาพดีในพริบตากับ Blush Stick เนื้อนุ่มละมุนให้สัมผัสแบบ Powdery ที่ผสมสารบำรุงผิว (balm to powder) บำรุงผิวไปพร้อมกับแต่งหน้า ในแท่งเดียวจบ สารสกัดนำเข้าจากเกาหลี LactoPeach บำรุงผิวอมชมพูระเรื่อ แลดูสุขภาพดี ตามคอนเซ็ปต์ของ Jabs (แจ๊บส์) ที่เป็น personal care ที่ก้าวเข้ามาในกลุ่มคอสเมติก มาดูแลความสวยงามพร้อมบำรุง โดยมีเป้าหมายเจาะตลาดกลุ่มลูกค้า Gen Z