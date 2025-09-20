Midori Monet สาวทรานส์ผิวสีจากยูเอสเอ คว้ามงฯ มิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีน 2025
Midori Monet – เสียงเชียร์ดังกึกก้องทั่วโรงละครทิฟฟานี่โชว์ Midori Monet จากยูเอสเอ คว้ามงกุฎ มิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีน 2025 อย่างสง่างาม ตอบคำถามอย่างมั่นใจไม่มีตายไมค์แสดงทัศนคติระดับโกลบอลได้อย่างโดดเด่น ทำให้กรรมการเทคะแนนพิชิตมงไปอย่างสมศักดิ์ศรี พร้อมปฏิบัติหน้าที่เป็นกระบอกเสียงทรานส์ทั่วโลกภายใต้ตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้
อลิสา พันธุศักดิ์ คุนผลิน ประธานคณะกรรมการจัดการกองประกวด Miss Tiffany’s Universe และ Miss International Queen จัดการประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีน 2025 รอบตัดสิน ในธีม “Beyond Beauty, Open Possibilities” เพื่อทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงสำคัญ สนับสนุนความเท่าเทียม สิทธิ และเปิดโอกาสอย่างเสมอภาคสำหรับทุกคน ที่ โรงละครทิฟฟานี่ โชว์ พัทยา
อลิสา พันธุศักดิ์ คุนผลิน ประธานคณะกรรมการจัดการกองประกวด Miss Tiffany’s Universe และ Miss International Queen กล่าวว่า “Miss International Queen 2025 เดินทางเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศอย่างสมศักดิ์ศรี เป็นความพิเศษมากกว่าการประกาศผลผู้ครอบครองมงกุฎ ทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดการจัดการประกวดในประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความมุ่งมั่นของตัวแทนสาวงามข้ามเพศ ในการสร้างอิมแพคที่ส่งต่อไปยังสังคมและผู้คนทั่วโลก ทุกคนทุ่มเทเพื่อการเฉลิมฉลองการยอมรับและความงดงามอันไร้ขอบเขต
ที่สะท้อนออกมาจากคอนเซปต์ ‘Beyond Beauty, Open Possibilities’ ข้อความที่สำคัญที่สุดที่ผู้เข้าประกวดทุกคนได้สื่อสารกับผู้ชมทั่วโลกคือ พลังแห่งการยอมรับและความเท่าเทียมคือรากฐานของการสร้างสรรค์สังคมที่งดงามและยั่งยืน เราได้ใช้เวทีอันทรงพลังนี้เป็นกระบอกเสียง ไปยังแต่ละประเทศ ผ่านแฟนคลับของผู้เข้าประกวด 23 คน และผู้ชมทั่วโลก เพื่อตอกย้ำว่าความงามที่แท้จริงนั้นอยู่เหนือรูปลักษณ์ภายนอก แต่คือความกล้าหาญในการเป็นตัวของตัวเอง ความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่น และความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้น”
โดย 23 สาวทรานส์ จาก 23 ประเทศทั่วโลก ได้ประชันความสวย ตามแบบฉบับของตัวเองให้แฟนๆ ได้กริ้ดกันสนั่นฮอลล์ ทั้งในรอบชุดราตรี ชุดว่ายน้ำ ก่อนจะผ่านการคัดเลือกเข้าแต่ละรอบอย่างเข้มข้นจากคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติหลากหลายวงการ
และวินาทีบีบหัวใจก็มาถึงเมื่อมีการประกาศให้ Ha tam nhu จากเวียดนาม นั่งตำแหน่งรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ส่วน Olivia Lauren จากคิวบา ได้ตำแหน่ง รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 และ สาวทรานส์ผิวสี Midori Monet จากยูเอสเอ เป็นผู้คว้ามงกุฎ มิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีน 2025
ซึ่ง แอนดอย-ปรียากร พรหรหม มิสทิฟฟานี่ ไทยแลนด์ ทำได้ดีที่สุดเพียงรอบ 12 คนสุดท้ายเท่านั้น
ผู้ที่ได้รับตำแหน่ง Miss International Queen 2025 จะเริ่มต้นภารกิจสำคัญในทันที โดยจะทำหน้าที่เป็นทูตแห่งความหลากหลายและความเท่าเทียม เดินทางไปทั่วโลกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ จัดกิจกรรมรณรงค์และร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในการส่งเสริมสิทธิและความเข้าใจในกลุ่ม LGBTQIA+
นอกจากนี้ รองอันดับ 1 และอันดับ 2 จะร่วมสนับสนุนภารกิจเหล่านี้ มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ในประเด็นสำคัญ เช่น การศึกษา และการพัฒนาศักยภาพของทรานเจนเดอร์