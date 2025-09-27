แพทย์ชี้ ‘ผ่าตัดส่องกล้อง’ ดูแลสุขภาพล้ำหน้า ‘สุขภาพดี’ เริ่มที่ป้องกันก่อนเกิดโรค

‘ผ่าตัดส่องกล้อง’ ดูแลสุขภาพล้ำหน้า ‘สุขภาพดี’ เริ่มที่ป้องกันก่อนเกิดโรค
เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม New Age ที่ใส่ใจสุขภาพ และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โรงพยาบาลพญาไท พหลโยธิน หนึ่งในโรงพยาบาลหลักภายใต้ เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ในกลุ่ม BDMS มุ่งสู่การเป็น Flagship Healthcare Hub ของย่านพหลโยธิน ด้วยความเป็นเลิศด้านการรักษา การออกแบบเส้นทางการดูแลผู้ป่วยที่ทันสมัย และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และการพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์อย่างต่อเนื่อง
“โรงพยาบาลพญาไท พหลโยธิน” จึงพร้อมนำเสนอนวัตกรรมการรักษายุคใหม่ หนึ่งในนั้นคือ “การผ่าตัดส่องกล้อง” หรือ Minimally Invasive Surgery (MIS) ที่กำลังกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของการดูแลผู้ป่วย โดยมี นพ.ธนารักษ์ สถาพรวรศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.พญาไท 1, รพ.พญาไท 2 และ รพ.พญาไท พหลโยธิน, นายปาณิพันธ์ ตันตยาภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และบริหารธุรกิจ รพ.พญาไท พหลโยธิน และ พญ.ถนอมศิริ สติฐิต ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพหญิง รพ.พญาไท พหลโยธิน มาให้ความรู้ในครั้งนี้ จัดที่โรงพยาบาลพญาไท พหลโยธิน
พญ.ถนอมศิริ สติฐิต กล่าวว่า การผ่าตัดแบบส่องกล้อง เป็นเทคนิคการผ่าตัดที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้มีแผลผ่าตัดขนาดเล็กลง โดยใช้เทคนิคส่องกล้อง และอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านแผลผ่าตัดขนาดเล็กเพื่อเข้าไปทำการผ่าตัดเนื้อเยื่อ หรือบริเวณอวัยวะที่ต้องการผ่าตัด ปัจจุบันการผ่าตัดส่องกล้องกำลังกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของการรักษา โดยเฉพาะในโรคมะเร็ง และก้อนเนื้องอกระยะเริ่มต้น ที่ผู้ป่วยไม่ต้องเผชิญกับบาดแผลขนาดใหญ่เหมือนการผ่าตัดแบบเดิม การรักษาด้วยวิธีนี้ช่วยให้ผู้ป่วยเจ็บน้อย แผลเล็ก และสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้รวดเร็วกว่าเดิม
“การผ่าตัดผ่านกล้องมีหลายรูปแบบ ตั้งแต่การใช้แผลเล็กเพียง 3-4 จุด (จุดละประมาณครึ่งเซนติเมตร) ไปจนถึงเทคนิคที่ไม่ทิ้งแผลเลย เช่น การผ่าตัดผ่านช่องคลอด หรือผ่าตัดไทรอยด์ผ่านทางปาก ช่วยตอบโจทย์ผู้ป่วยที่กังวลเรื่องรอยแผลเป็น ที่สำคัญคือใช้เวลาพักฟื้นเพียง 2-3 วัน บางรายไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ก็สามารถกลับไปทำงานได้ปกติ” พญ.ถนอมศิริกล่าว
อีกทั้งยังย้ำว่า “การป้องกันดีกว่าการแก้ไข” หากตรวจพบโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้น โอกาสรักษาหายขาดได้ถึง 100% จึงควรให้ความสำคัญกับการตรวจสุขภาพและคัดกรองโรคอย่างสม่ำเสมอ
“หนึ่งในกรณีตัวอย่างคือผู้ป่วยสตรีที่ตรวจพบมะเร็งระยะต้น และได้รับการผ่าตัดส่องกล้อง ทำให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำเคมีบำบัดต่อ และใช้เวลาพักฟื้นเพียงไม่กี่วันก็กลับไปใช้ชีวิตปกติได้ ถือเป็นความคุ้มค่าทั้งด้านสุขภาพ เวลา และค่าใช้จ่าย” พญ.ถนอมศิริกล่าว
ขณะที่ นายปาณิพันธ์ ตันตยาภรณ์ เสริมว่า ค่าตรวจสุขภาพถูกกว่าค่านอนโรงพยาบาล และการรักษาหลายสิบเท่า
“เวลาที่ประหยัดได้จากการไม่ต้องเจ็บป่วยหนัก มีค่ามากกว่าเงินทอง” นายปาณิพันธ์กล่าวทิ้งท้าย