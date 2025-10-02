อย่ารอให้ตาเริ่มพร่ามัว ปวด อ่อนล้า ถึงเวลาตรวจสุขภาพตาจริงจัง ก่อนปัญหาจะลุกลาม

อย่ารอให้ดวงตาเริ่มพร่ามัว ปวด หรืออ่อนล้า ถึงเวลาตรวจสุขภาพตาอย่างจริงจัง ก่อนปัญหาจะลุกลาม
ดวงตาคืออวัยวะที่ช่วยให้เราเรียนรู้ และเพลิดเพลินกับสิ่งรอบตัว แต่หลายครั้งเราอาจละเลยการดูแลสุขภาพตา จนกว่าจะเริ่มมีอาการพร่ามัว ปวดตา หรือมองเห็นไม่ชัด ทั้งที่จริงแล้ว “การตรวจสายตาเป็นประจำ” คือวิธีง่าย ๆ ที่ช่วยให้เรามั่นใจว่าดวงตายังทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ในวันสายตาโลก (World Sight Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 9 ตุลาคม นักทัศนมาตรแห่งแว่นท็อปเจริญ เน้นย้ำ และเชิญชวนประชาชนทุกช่วงวัย ให้หันมาใส่ใจสุขภาพดวงตา เพื่อการมองเห็นที่คมชัด และหากคุณมีอาการหรือข้อสังเกตเหล่านี้ อาจถึงเวลาที่ควรเข้ารับการตรวจวัดสายตาอย่างจริงจัง
1.มองไกลหรือใกล้ไม่ชัด ต้องเพ่งตลอด อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงปัญหาสายตาสั้น ยาว หรือเอียง ซึ่งควรได้รับการตรวจวัดสายตาอย่างถูกต้อง พร้อมเลือกใช้แว่นตาที่เหมาะสมกับค่าสายตา และการใช้งานในชีวิตประจำวัน
2.ปวดตาหลังจ้องหน้าจออุปกรณ์ดิจิทัลนานๆ อาจเกิดจากกล้ามเนื้อตาล้า ซึ่งพบได้บ่อยในกลุ่มมนุษย์ออฟฟิศ หรือผู้ที่ใช้เวลากับหน้าจอเป็นเวลานาน เช่น กลุ่มคนทำงานดิจิทัล สายซีรีส์ สายโซเชียลมีเดีย รวมถึงเหล่าเกมเมอร์ โดยเฉพาะเมื่อมีการเพ่งเป็นเวลานานโดยไม่พักสายตา นอกจากนี้ การมีค่าสายตาที่ไม่ได้รับการแก้ไข หรือ ใส่แว่นตาที่ไม่ตรงกับค่าสายตาจริง ก็อาจทำให้ดวงตาต้องทำงานหนักขึ้น และเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะสายตาผิดปกติในระยะยาว
3.ปวดศีรษะบ่อยโดยไม่ทราบสาเหตุ อาจเกิดจากการที่ “ดวงตาทำงานหนักเกินไป” เพื่อชดเชยความผิดปกติที่ไม่ได้แก้ไข เช่น ปัญหาค่าสายตา หรือ ปัญหาการทำงานร่วมกันของตาทั้งสองข้าง ซึ่งทำให้กล้ามเนื้อตา และกล้ามเนื้อบริเวณขมับทำงานหนัก นำไปสู่อาการปวดตา ปวดศีรษะ
4.ขับรถตอนกลางคืนแล้วมองเห็นแสงไฟฟุ้งผิดปกติ อาจเป็นสัญญาณของสายตาเอียง สายตาสั้น หรือโรคตาระยะเริ่มต้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในขณะขับขี่ ควรรีบเข้ารับการตรวจวัดอย่างละเอียดจากผู้เชี่ยวชาญ
หากมีอาการใดอาการหนึ่งที่กล่าวมา ไม่ควรมองข้ามหรือปล่อยทิ้งไว้ เพราะปัญหาสายตาที่ไม่ได้รับการแก้ไข อาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสุขภาพดวงตาได้
