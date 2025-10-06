ผู้หญิง 1 ใน 8 เสี่ยงมะเร็งเต้านม หมอชี้ ‘ยิ่งพบเร็ว โอกาสหายสูง’
ปัจจุบันมะเร็งเต้านมก็ยังคงเป็นปัญหาสุขภาพที่ผู้หญิงทั่วโลกต้องเผชิญ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เอสเต ลอเดอร์ ประเทศไทย จึงสานต่อภารกิจขจัดภัยมะเร็งเต้านม “Breast Cancer Campaign 2025” ผ่านแคมเปญ “รวมพลังช่วยกันหยุดยั้งมะเร็งเต้านม Beautifully United to Help End Breast Cancer” ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมี แพทย์หญิงวิภาวี นิยมในธรรม แพทย์ชำนาญการจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รวมทั้งผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม มาส่งกำลังใจให้ผู้หญิงทั่วประเทศ
แพทย์หญิงวิภาวี นิยมในธรรม นายแพทย์ชำนาญการจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า “สถานการณ์มะเร็งเต้านมในไทยพบผู้ป่วยใหม่กว่า 20,000-22,000 รายต่อปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้หญิงไทยโดยเฉลี่ย 1 ใน 8 มีโอกาสตรวจพบมะเร็งเต้านม โดยมักมีปัจจัยเสี่ยง เช่น อายุที่มากขึ้น เคยเป็นเนื้องอก หรือมะเร็งที่เต้านม พันธุกรรม มีประจำเดือนเร็ว ก่อนอายุ 12 ปี หรือหมดหลังอายุ 55 ปี เคยได้รับรังสีที่เต้านม หรือทรวงอก ภาวะอ้วนน้ำหนักเกิน และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น”
ดังนั้น แพทย์หญิงวิภาวีจึงย้ำว่า “ยิ่งพบเร็ว โอกาสรักษาหายยิ่งสูง” บทเรียนจากผู้รอดชีวิตมะเร็งเต้านม
แจง-วราพรรณ หงุ่ยตระกูล ผู้ผ่านประสบการณ์การรักษามะเร็งเต้านมระยะที่ 2 จนหายดี ได้เลือกใช้ชีวิตอย่างมีสติ ใส่ใจสุขภาพ ออกกำลังกาย และ “ไปต่อได้” ขณะที่ นุ่น-ดารัณ ฐิตะกวิน ซึ่งเคยมั่นใจว่าร่างกายแข็งแรง จนกระทั่งพบจุดเปลี่ยนในชีวิตเมื่อพบก้อนผิดปกติ และได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านมระยะ 2 ชนิด Her-2 ทำให้เธอ “ซื่อสัตย์กับร่างกาย” และตรวจเช็กอย่างสม่ำเสมอ “พบเร็ว รักษาเร็ว หายเร็วจริง” เพราะ กำลังใจคือยาที่ดีที่สุด
ผู้มีประสบการณ์จริงโดย แหวนแหวน-ปวริศา เพ็ญชาติ พบโรคตั้งแต่อายุ 23 ปี โดยไม่มีปัจจัยเสี่ยง “มันเป็นความโชคร้ายที่เจอโรคตั้งแต่อายุน้อย แต่ก็เป็นความโชคดีที่เจอเร็ว การเผชิญหน้ากับมะเร็งเต้านมไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เราเลือกที่จะไม่ปล่อยให้ความกลัวมาบดบังแสงสว่างในชีวิต ในแต่ละวันบอกตัวเองว่า เราจะก้าวผ่านมันไปได้ ด้วยหัวใจที่เข้มแข็ง และโชคดีที่ได้รับกำลังใจจากคนที่รักเรา ความหวัง และความศรัทธาคือพลังที่ทำให้เราก้าวต่อไปได้”
ด้าน โยเกิร์ต-ณัฐฐชาช์ บุญประชม ผู้ที่เผชิญโรคจากคุณแม่สองครั้ง สรุปบทเรียนสำคัญว่า “สิ่งที่น่ากลัวกว่าการไปตรวจ คือการมีโรคอยู่แล้วแต่ไม่รู้ตัว สำหรับเธอ Self-Care คือการดูแลทั้งร่างกาย และจิตใจ หมั่นเติมพลังด้วยกิจวัตรเล็กๆ และกรองพลังงานลบออกจากชีวิต”
“คุณไม่ได้สู้เพียงลำพัง ทุกก้าวเล็กๆ มีความหมาย และกำลังใจคือพลังที่ทำให้ผ่านวันที่ยากลำบากไปได้” โยเกิร์ตกล่าว
ด้าน พอลลีน-พิมลพัชร์ ธนุสุทธิยาภรณ์ ผู้ป่วยระยะเริ่มต้นเล่าว่า “การตรวจสุขภาพโดยบังเอิญช่วยให้รักษาได้ทัน และกลับมาแข็งแรง มะเร็งเต้านมสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่สเตจ 0 และรักษาให้หายได้จริง การตรวจสุขภาพไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด Self-Care สำคัญที่สุด เพราะมันไม่ใช่การดูแลแค่ตัวเรา แต่ยังเป็นการมอบความสบายใจให้กับคนที่เรารักด้วย” พอลลีนกล่าวทิ้งท้าย
รวมพลังช่วยกันหยุดยั้งมะเร็งเต้านม