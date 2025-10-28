เทรนด์ Longevity ไม่อยากเหมือนดารา-อินฟลู ขอเป็น ‘เวอร์ชันที่ดีสุด’ ของตัวเอง

เทรนด์ความงามยั่งยืน Longevity ไม่อยากเหมือนดารา-อินฟลู ขอเป็น ‘เวอร์ชันที่ดีสุด’ ของตัวเอง
ท่ามกลางกระแส Longevity Beauty ที่คนรุ่นใหม่มองหาความงามที่ยั่งยืน ไม่ใช่เพียงผลลัพธ์ระยะสั้น แต่คือการดูแล ฟื้นฟู และป้องกันจากภายใน บริษัท แอมเพ็ค เอซเธติค จำกัด ผู้นำเข้าเครื่องมือความงามทางการแพทย์ของไทยมากว่า 22 ปี ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ด้วยการเปิดตัวเครื่องยกกระชับผิว “โปรแกรม XTHERMA” เทคโนโลยีคลื่นวิทยุความถี่สูงแบบขั้วเดียว (Monopolar RF) อย่างเป็นทางการ ในงาน โปรแกรม XTHERMA Grand Launch 2025
ภายในงานยังได้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาเปิดมุมมองสู่เทรนด์ Longevity (ลองจีวิตี้) “ความงามที่ยั่งยืน” และเทรนด์ Cloud Skin ความงามในแบบฉบับเกาหลีที่กำลังมาแรง ซึ่งเน้นผิวสุขภาพดี เรียบเนียน อิ่มน้ำ และเปล่งประกายละมุนอย่างเป็นธรรมชาติ ณ ห้องฉัตรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ
สุมิตร เตชะสุขสันติ์ ผู้ก่อตั้งบริษัท แอมเพ็ค เอซเธติค จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบัน นวัตกรรมด้านความงามพัฒนาอย่างรวดเร็ว ความงามจึงไม่ใช่สิทธิพิเศษของคนกลุ่มใด แต่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ (Beauty Empowerment) ขณะเดียวกัน ผู้บริโภคต้องการข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้เพื่อประกอบการตัดสินใจ Ampex จึงให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลที่ชัดเจน ควบคู่ไปกับการนำเข้านวัตกรรมคุณภาพ อย่างโปรแกรม XTHERMA เทคโนโลยีคลื่นวิทยุความถี่สูงแบบขั้วเดียว (Monopolar RF) ที่ช่วยยกกระชับและฟื้นฟูผิวในระดับลึกอย่างเป็นทางการในงานโปรแกรม XTHERMA Grand Launch 2025 เพราะ “ผิวสุขภาพดีจากภายใน” คือความงามที่ยั่งยืนที่สุด โปรแกรม XTHERMA จึงถูกออกแบบมาเพื่อคนยุคใหม่ที่เชื่อว่าความสวยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวเอง แต่คือการคืนสมดุลให้ผิวแข็งแรงอย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยพลังคลื่น RF ที่กระตุ้นคอลลาเจนลึกถึงชั้น Dermis ผิวจะยกกระชับ เรียบเนียน และดูแน่นขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่สัมผัสและยิ่งเห็นผลลัพธ์ชัดเจนขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ให้โปรแกรม XTHERMA เป็น Smart Choice ของคุณ เพราะความงามที่แท้จริง…คือการรักผิวในแบบที่ดีที่สุดของเรา
ด้าน นพ.ฮโยซึง จาง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามจากประเทศเกาหลีใต้ เผยว่า จากเทรนด์เกาหลีในปัจจุบัน คนเกาหลีให้ความสำคัญกับ “ผิวสุขภาพดีจากภายใน” และต้องการผิวที่เป็นธรรมชาติ อย่างเทรนด์ Cloud Skin ที่เน้นผิวนุ่มฟู มีความโกลว์แบบบางเบาและแมตต์เล็กน้อย ให้ความรู้สึกผิวดีอย่างเป็นธรรมชาติ เทรนด์นี้สะท้อนถึงแนวคิดการดูแลผิวแบบองค์รวม ทั้งเรื่องการพักผ่อน อาหาร การเลือกสกินแคร์ที่ตรงจุด และการเสริมด้วยนวัตกรรมที่ปลอดภัยกระตุ้นการสร้างสุขภาพผิวที่ดีจากภายใน เช่น การกระตุ้นคอลลาเจนและให้ผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติ
ท่ามกลางเทรนด์ Longevity ที่ผู้บริโภคยุคใหม่เริ่มหันมาให้ความสำคัญกับความงามที่ยั่งยืน นพ.ดิสพงศ์ ปณิฐาภรณ์ กล่าวเสริมอย่างน่าสนใจว่า “ความงามที่ยั่งยืน” หรือแนวคิด Longevity ในปัจจุบัน มิได้หมายถึงเพียงการแลดูอ่อนเยาว์ชั่วขณะ หากแต่คือการดูแลตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อคงไว้ซึ่งผิวที่แลดูสุขภาพดีและสมดุลในระยะยาว ผู้บริโภคยุคใหม่เริ่มให้ความสำคัญกับ “การดูแลจากภายใน” มากกว่าการมุ่งหวังผลลัพธ์เฉพาะหน้า พวกเขาไม่ต้องการความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเกินจริงหรือทำให้สูญเสียความเป็นธรรมชาติ แต่เลือกแนวทางที่เห็นผลจริง ปลอดภัย และตอบโจทย์ในแบบของตัวเอง
แนวโน้มนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านของตลาดความงาม จาก “เทรนด์ความสวยแบบเดียวกัน” ไปสู่การยอมรับ “ความงามในแบบเฉพาะตัว” ที่มากขึ้น ผู้คนไม่ปรารถนาจะดูเหมือนดาราหรืออินฟลูเอนเซอร์อีกต่อไป หากแต่อยากเป็น “เวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตนเอง” และเพราะผู้บริโภคมองไกลกว่าเดิม การดูแลตนเองจึงไม่หยุดอยู่แค่การใช้สารเติมเต็มหรือทำทรีตเมนต์ แต่ขยายไปถึงการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงวัย การดูแลโภชนาการ การพักผ่อน การออกกำลังกาย และการมีวินัยในการดูแลผิวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความงามและสุขภาพดำเนินเคียงกันไปอย่างยั่งยืน
เทรนด์ผิวแบบ Cloud Skin กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปีนี้ โดยถือเป็นการพัฒนาต่อยอดจากเทรนด์ Glass Skin ที่เคยสร้างปรากฏการณ์ในวงการความงาม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังอธิบายว่า “Glass Skin” หมายถึงผิวที่เปล่งประกาย ฉ่ำน้ำ เรียบเนียน และชุ่มชื้นจนดูสะท้อนแสงดุจกระจกใส ขณะที่ “Cloud Skin” กำลังกลายเป็นพัฒนาการขั้นต่อไปของเทรนด์ความงาม ซึ่งเน้นการบำรุงผิวให้เผยเสน่ห์ความงามตามธรรมชาติ พร้อมสร้างสมดุลระหว่างความชุ่มชื้นและความแมตต์บางเบา เพื่อให้ได้ผิวที่ละเอียดนุ่ม ดูโกลว์อย่างมีมิติและไร้ที่ติ
แนวคิดของ Cloud Skin มุ่งเน้นการเผยผิวที่ดู ละมุนเหมือนปุยเมฆ โดยมีองค์ประกอบหลัก 4 ประการ ได้แก่ 1.Skin Firmness (See and Feel) ผิวแน่นกระชับ ยืดหยุ่น มองเห็นและสัมผัสได้
2.Skin Surface Evenness ผิวเรียบเนียน เมื่อแสงตกกระทบให้ความรู้สึกนุ่มนวลแบบ Soft Focus 3.Skin Tone Evenness สีผิวสม่ำเสมอ ปราศจากจุดด่างดำหรือรอยแดง 4.Skin Glow ความโกลว์ที่เกิดจากความชุ่มชื้นสมดุลภายใน ไม่ใช่ความมันจากเครื่องสำอาง
เพราะ “ความงามแท้จริง” ไม่ได้จำกัดเพียงลักษณะภายนอก แต่เป็นการดูแลสุขภาพองค์รวมที่ยั่งยืน แนวคิด Longevity หรือการลงทุนในความงามระยะยาวจึงเน้นการรักษาสุขภาพผิวและร่างกายให้แข็งแรงจากภายใน สะท้อนถึงความสมดุลและการยอมรับในความงามแบบเฉพาะตัว