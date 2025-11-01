กองมิสยูนิเวิร์สกัมพูชา ประกาศไม่ส่ง ‘ไท เนียรี โสเจียตา’ ชิงมงที่ไทย ลั่นไม่รับผิดชอบทุกกรณี

ซัดไม่มาประชุมกอง ผู้ถือลิขสิทธิ์ มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา ประกาศลอยแพ ‘ไท เนียรี โสเจียตา’ ไม่ส่งชิงมงที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ลั่นเกิดอะไรขึ้นไม่รับผิดชอบทุกกรณี
มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา – ขณะที่ทางชายแดนทั้ง 2 ประเทศไทย และกัมพูชา ต่างทยอยถอนอาวุธออกจากพื้นที่ เมื่อช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันนี้ วันที่ 1 พฤศจิกายน
ฟากโลกออนไลน์ไดเมีการแชร์แถลงการณ์ของบริษัท ELEVENTO9 ผู้ถือลิขสิทธิ์ Miss Universe Cambodia ซึ่งประกาศถอนตัว ไม่ส่งนางงามกัมพูชาเข้าร่วมการประกวด Miss Universe 2025 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ
โดยให้เหตุผลว่า ไท เนียรี โสเจียตา หรือ ฟิยาตา เจ้าของตำแหน่ง Miss Universe Cambodia 2025 ไม่เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือในแนวทางการปฎิบัติ เนื่องจากสถานการณ์ของทั้งสองประเทศ (กัมพูชา- ประเทศไทย) ที่ยังไม่กลับสู่ความปกติ หากมีความเสี่ยงต่อตัวแทนกัมพูชา หรือส่งผลกระทบต่อทั้ง 2 ประเทศ บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
อย่างไรก็ตาม ฟิยาตา มีกำหนดเดินทางมาประเทศไทยวันนี้