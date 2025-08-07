ลัคนาราศีใด โชคดีทางการเงินมากกว่าที่คาด ระวังทะเลาะกับแฟน ได้อะไรดีๆ มาไม่ควรบอกผู้อื่น

ดาวกับดวง ประจำวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2568
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา
ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั) ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านมีพลานามัยที่ได้รับความกระทบกระเทือนจากสิ่งแวดล้อม เลือดลมไม่ดี ร่างกายอ่อนแอมักแพ้อาหารอากาศและสิ่งต่างๆ ได้โดยง่าย บริวารและญาติมิตรช่วยเหลือกิจการอย่างเต็มที่ ไม่ควรทำกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวแก่กระแสไฟฟ้าแรงสูงต่างๆ การติดต่อกับผู้น้อยควรเป็นไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านจะรับรู้ความลับหรือพบเห็นเรื่องแปลกๆ ในวงงานที่เหลือเชื่อ มีโชคดีในทางการเงินมากกว่าที่คาดหวังไว้ ไม่ควรสนใจในเรื่องการพนันและของที่ไม่รู้ที่มาต่างๆ เพราะถึงท่านจะได้ทรัพย์ในตอนนี้ แต่ท่านก็จะเสียมากกว่าได้ในอนาคต การไปงานรื่นเริงนอกบ้านและเที่ยวกลางคืนเป็นภัยแก่ท่าน
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านได้รับความสำเร็จในการค้นคว้าความรู้ต่างๆ การอุดรอยรั่วของค่าใช้จ่ายรายวันเป็นไปด้วยดี ใช้อำนาจอย่างละมุนละไม เห็นใจในความเดือดร้อนของผู้อื่น อาจมีการเดินทางกับญาติพี่น้องที่ท่านพึงประสงค์ หรือบริวารที่อยู่ห่างไกลก่อเรื่องเดือดร้อน ทรัพย์สินในบ้านที่เก็บไม่เรียบร้อยจะถูกลักขโมย
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านโต้เถียงหรือทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นท่านจะเป็นฝ่ายชนะก็จริง แต่จะเสียญาติมิตรจำนวนหนึ่ง การไปงานกินเลี้ยงกับเพื่อนๆ ไม่ปลอดภัย ท่านอาจถูกทำร้ายผิดตัว จะถูกใส่ร้ายในเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้ ทำงานด้วยความเข้มแข็งก็จริงแต่ไม่มีใครมองเห็น จะมีปากเสียงกับผู้อื่นในเรื่องการเงินเล็กๆ น้อยๆ
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านได้ของมีค่าที่แปลกประหลาด ถ้านำไปอวดผู้อื่นจะถูกตำหนิติเตียนอย่างแรง จนเป็นเหตุให้ท่านไม่อยากได้ของสิ่งนั้นเลยก็ได้ ท่านควรอยู่ในความสงบทุกเรื่อง ไม่ควรพูดถึงหรือว่ากล่าวตักเตือนใคร เพราะในหมู่ญาติมิตรอาจมีเรื่องยุ่งยากเกิดขึ้นเพราะคำพูดของท่าน โดยที่ท่านไม่ได้เกี่ยวข้องเลยก็ได้
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านไม่ควรอยู่ในที่ทำงานนอกเวลาโดยไม่จำเป็น เพราะท่านกับแฟนอาจมีเรื่องทะเลาะกันอย่างขนาดหนักก็ได้ แต่ถ้าทะเลาะกับผู้อื่นเสียแล้วเรื่องก็อาจจะทุเลาเบาบางลง หรือท่านจะหาเรื่องแง่งอนกับคนรักพอเป็นพิธีเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ก็ได้ ญาติมิตรมาชักชวนไปมีเรื่องกับผู้อื่นไม่ควรไปเด็ดขาด
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านอาจมีเรื่องเสียทรัพย์เพราะเพศตรงข้าม การเที่ยวเตร่เข้าป่าล่าสัตว์ไม่ปลอดภัยทั้งทรัพย์สินและร่างกายของท่าน ผู้ที่มีแฟนแล้วจะเกิดทะเลาะวิวาทกันจนบานปลาย ควรรักษาพลานามัยให้ดี ได้รับเอกสารหนังสือหรือข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ไม่ควรขอความช่วยเหลือจากผู้มีอิทธิพลในทุกเรื่อง
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านมีปัญหาหนักใจในเรื่องการเงินและหนี้สิน การทำงานของท่านไม่อาจทำให้ผู้ใหญ่พอใจได้ และอาจมีปัญหาเพิ่มอีกด้วย เช่น ผู้ใหญ่นำเงินอยู่ในความรับผิดชอบของท่านไปใช้แล้วไม่ใช้คืน ท่านทำงานทุกเรื่องด้วยความเข้มแข็งเด็ดขาดเป็นผลดีทุกเรื่อง การเดินทางในที่มีฟ้าผ่าพายุไม่ปลอดภัย
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านไม่ควรเยาะเย้ยถากถางผู้ที่พลาดพลั้งกระทำผิดไปแล้ว หากพบเพื่อนร่วมงานที่ดุร้าย ท่านควรหลีกเลี่ยงการพูดจากับเขาไว้ก่อน เพราะอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ได้ ใครขอยืมเงินสดควรพูดจาต่อรองกับเขาดีๆ แม้เป็นลูกหนี้ก็ตาม
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านรู้สึกหดหู่เศร้าหมองโดยไม่มีสาเหตุ อาจมีอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางไกล บริวารมีส่วนที่ช่วยให้ท่านประสบปัญหา ท่านกับผู้ใหญ่ในบ้านอาจจะวิวาทกันเพราะเรื่องของบริวารของท่าน ไม่ควรนำบุตรหลานของผู้อื่นไปเที่ยวไหนไกลๆ
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านไม่เหมาะที่จะลงทุนลงแชร์เข้าหุ้นส่วนต่างๆ คนรักคู่ครองมีความคิดเห็นไม่ค่อยตรงกับท่าน การยกของหนักหรือลากเข็นอะไรก็ตามเป็นภัยแก่สุขภาพของท่าน อาจทำให้แขนหรือขาหักได้ ของมีค่าถ้าเก็บไว้ดีเกินไปอาจหาไม่พบ การรับจำนำเครื่องประดับแวววาวหรือเครื่องมือสื่อสารอาจเป็นของโจร
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านได้อะไรดีๆ มาไม่ควรพูดมากบอกผู้อื่น มีเครื่องประดับสวยงามให้ผู้อื่นยืมมักจะไม่ได้คืน ท่านได้รับเชิญไปในงานเลี้ยงหรืองานรื่นเริงต่างๆ ของญาติมิตร ไม่ควรปล่อยให้จิตใจอ่อนแอกับอบายมุขหรือความบันเทิงที่ยั่วยุต่างๆ