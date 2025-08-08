|ผู้เขียน
พิมพ์พรร
ราศีใด จะได้ข่าวดีจากผู้ใหญ่ และผู้อุปถัมภ์อาวุโส การเงินเริ่มดีขึ้น มีโอกาสเก็บออมได้ : ดวงประจำวันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2568 : โดย พิมพ์พรร
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา
ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั) ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านอาจมีความขัดแย้งกับผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมงาน ถ้าท่านใจร้อนเกินไปหรือมีกิริยาอาการก้าวร้าวก็อาจเกิดบาดหมางกับทั้งผู้ใหญ่ใกล้ชิดได้โดยง่าย ชีวิตในช่วงนี้ค่อนข้างมีปัญหาโดยเฉพาะความสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม การสังสรรค์สมาคมหรือมีมิตรภาพใหม่ๆ จะทำให้รู้สึกสบายใจได้มากกว่า
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านจะได้ข่าวดีจากผู้ใหญ่และผู้อุปถัมภ์อาวุโส การเงินเริ่มดีขึ้นมีโอกาสเก็บออมได้บ้าง เว้นแต่ท่านจะมั่งมีมากแล้วคงจะดีในเรื่องอื่น งานพิเศษหรือธุรกิจติดต่อจะคล่องตัว อาจมีการตกลงซื้อขายสินค้ากันได้ในระยะนี้ อย่างไรก็ดี ท่านต้องอดทนต่อความหงุดหงิดคิดมากและระแวดระวังของตนเองให้ดี
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านค่อนข้างเอาใจใส่เรื่องเงินๆ ทองๆ หรือผลประโยชน์ของตนเองมากกว่าเรื่องอื่นๆ การงานและบริวารอาจทำให้ท่านเหน็ดเหนื่อยสักหน่อยแต่ก็เป็นผลดีกับประสบการณ์ ซึ่งถ้าผ่านไปได้จะกลายเป็นความสะดวก บางเรื่องท่านอาจจะตัดสินใจช้าเกินไปหรืออาจมองไปข้างหน้าจนระแวดระวังมากจนเกินไป
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านที่หวังจะได้งานชิ้นใหญ่ๆ ซึ่งคงเป็นไปด้วยดีหากเพื่อนฝูงของท่านเข้าร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับท่านด้วย ท่านที่ดำรงชีพตามปกติเรียบง่ายยังไม่วายเดือดร้อนเพราะผู้ใหญ่ในสำนักงาน งานประจำไม่เด่น ส่วนงานอดิเรกหรือภารกิจที่ผู้ใหญ่มอบหมายแก่ท่านแม้ทำได้ แต่ท่านก็ไม่พอใจเท่าที่ควร
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านควรหาเวลาพักผ่อนหย่อนใจเสียบ้างจะได้หายเครียด เพราะเรื่องที่หวังว่าจะเจรจาได้สำเร็จอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เรื่องการเจรจาต่อรองไม่ว่ากับใครควรเชื่อไว้ก่อนว่าท่านอาจเสียเปรียบ เรื่องเงินยังคงมีปัญหาแต่ควรระวังตัวและพยายามใช้ชีวิตให้ห่างจากการใช้อำนาจบารมีเกินขอบเขต
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านมีดาวอังคารโคจรในราศีของท่าน จะขมีขมันทำงานหามรุ่งหามค่ำจนบริวารเหน็ดเหนื่อยไปตามๆ กัน สุขภาพเลือดลมดี ทำอะไรรวดเร็วจนอาจถึงขั้นใจร้อนเกินไป จะมีผู้ทำให้ท่านเสียความตั้งใจดีที่มีต่อสังคมหรือมวลชน ทรัพย์สินสำคัญหรือเอกสารหนังสือจะเสียหายหรือชำรุดทรุดโทรมจนซ่อมไม่ได้
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านจะพัฒนาความสามารถไปเรื่อยๆ โดยไม่มีอุปสรรค แต่ไม่ควรรีบร้อนกระทำการใดๆ โดยไม่มีความอดทนเป็นที่ตั้ง เรื่องสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บก็ดูดซับเงินทองออกไปไม่น้อยเหมือนกันเพราะเป็นเรื่องที่ไม่ควรประมาทอย่างยิ่ง ระวังของอาวุธของมีคมหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ท่านสะสมเอาไว้จะมีปัญหา
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านจะทำความตกลงในเรื่องใดเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงคุณธรรมและต้องคิดให้รอบคอบ พูดน้อยและไม่โต้เถียงกับชาวต่างชาติต่างภาษา ถ้าไม่จำเป็นได้จะเป็นการดี รักความก้าวหน้าทางการงาน และทำให้ท่านมีรายได้ดีและมีโชคมากขึ้น ความรักและเพศสัมพันธ์ระยะนี้จะไม่เป็นผลดีแก่ท่านมากนัก
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านจะได้พบเพื่อนใหม่ แต่งานใหม่ยังมั่นใจไม่ค่อยได้ อาจมีเรื่องให้ติดขัดและเคร่งเครียดอยู่บ้างในบางครั้ง อย่างไรก็ดี ผู้ใหญ่ยังเป็นกำลังสำคัญให้ท่าน กิจกรรมเกี่ยวกับวิชาการจะสำเร็จลุล่วงไปมากโดยเฉพาะจะเห็นผลประโยชน์โดยตรงแก่ท่านและพวกพ้อง ธุรกิจติดต่อส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยคล่องตัว
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านจะเจรจาและการนัดหมายใดๆ สำเร็จราบรื่นโดยไม่มีอุปสรรคข้อขัดข้อง ผู้ใหญ่ที่วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของท่านเท่ากับเป็นมิตรที่ดี พวกเขาจะทำให้ท่านรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูก และอะไรที่ท่านควรพัฒนาต่อไป รักใครชอบใครก็ควรแสดงออกนอกหน้าให้เขารู้ รวมทั้งควรแสดงความมีเมตตาด้วย
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านจะชักชวนญาติมิตรสนิทที่มีเงินออกกว้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ โดยคาดว่าจะมีราคามากขึ้นในอนาคต ระยะนี้เรื่องการบริหารบุคคลหรือบริวารจะทำให้ท่านไม่มีความสุขนัก ควรคิดเห็นอกเห็นใจผู้อื่นก่อนจะวิจารณ์อะไรๆ ใดๆ ควรระวังท่าทางของท่านระยะนี้ เพราะอาจมีเรื่องขัดแย้งกับบริวารหรือสื่ออื่นๆ
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านเสี่ยงโชคหรือเล่นหุ้นเล่นหวยมักผิดหวัง เลือดลมเดินสะดวก การปวดเมื่อยตามร่างกายหรือแพ้อากาศและสิ่งแวดล้อมจะหายได้ง่าย อาการป่วยไข้เรื้อรังของท่านจะได้รับการรักษาหรือพบหมอที่ดีกว่าเดิม ทัศนวิสัยและการคาดการณ์ล่วงหน้าค่อนข้างแม่นยำ คนรักจะทำตัวใจกล้าซึ่งท่านก็ไม่เข้าใจ