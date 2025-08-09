ราศีใด สัปดาห์นี้มีเกณฑ์โชคดี ได้เงินก้อน ประสบความสำเร็จจาก ‘งานเก่า’ คนรักรุ่งโรจน์

|ผู้เขียน
|ปุสาคโม
ดวงรายสัปดาห์ประจำวันที่ 10-16 สิงหาคม 2568
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับลาภผลประโยชน์จากญาติมิตร จะปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวันขัดใจญาติพี่น้อง แต่ตรงกันข้ามกับการออกงานสังคม จะแพ้อากาศมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย ไม่ควรติดต่อสื่อสารความลับหรือพูดถึงบุคคลที่สามกับใครโดยไม่จำเป็นเพราะอาจจะรั่วไหลได้ ปัญหาหนักๆ ที่ท่านกำลังเผชิญอยู่จะได้ความช่วยเหลือจากบริวาร หากมีความทุกข์ใจหรือแก้ปัญหาอะไรไม่ถูกอย่าหลงเชื่อใครที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องเพื่อนสนิท ที่เข้ามาปลอบโยนหรือเสนอทางแก้ไขที่เหลือเชื่องมงาย อย่างไรก็ดี ท่านยังทำอะไรศัตรูไม่ได้ ทำได้เพียงระวังตัวให้มากที่สุดไว้ก่อน คนรักจะสนิทสนมกันมากขึ้น
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านใช้ชีวิตสงบเรียบง่าย จะมีชีวิตสุขสบายไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือทำอะไรก็ตาม ธุรกิจการค้าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือ แต่ยังไม่ควรเชื่อข้อตกลงใดๆ ที่เกี่ยวกับการเงินโดยไม่ศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบเสียก่อน จะเข้มแข็งในการหาทรัพย์อันเป็นรายได้สุทธิที่ปลอดโปร่งอย่างยิ่ง ถ้าย่ำโคลนเลนหรือหาดทรายอาจพบของมีค่าติดเท้ามาก็ได้ เพศตรงข้ามที่ยังเข้าใจกันได้ดีจะช่วยให้ท่านสนิทสนมกับครอบครัวมากขึ้น เรื่องเงินและผลประโยชน์ไม่ควรมองโลกแต่ในแง่ดีจนเกินไป ถ้าต้องการประโยชน์ต้องใช้วิธีการใหม่ๆ และความสุขุมจะช่วยได้มาก ไม่ควรปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือนเป็นระยะเวลานานๆ ในระยะนี้
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นกว่าเดิม ถึงแม้คนภายนอกอาจไม่สังเกตเห็นก็ตาม เข้าลักษณะที่สำนวนโบราณยกย่องว่า “ข้างนอกขรุขระ ข้างในต๊ะติ๊งโหน่ง” ส่วนคนที่ชอบดูถูกดูหมิ่นท่าน กลับไม่มีความสุขเท่าท่านเสียด้วยซ้ำ อย่างไรก็ตาม การเล็งผลเลิศจากเพศตรงข้ามอาจไม่เป็นไปอย่างที่ท่านหวังมากนัก บริวารในบ้านอาจดื้อรั้นหรือหลงมัวเมากับบางสิ่งบางอย่าง ซึ่งท่านควรระแวดระวังอยู่ห่างๆ จะมีญาติมิตรนำของเก่ามาให้หรือนำมาขาย ซึ่งก็เหมาะสมที่ท่านจะซื้อเก็บไว้เป็นมงคลแก่ตัวเอง หรือเก็บไว้ขายต่อก็ได้กำไร ทำการสิ่งใดควรทุ่มเทให้สุดกำลัง โดยเฉพาะเรื่องรักๆ ใคร่ๆ
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะดำเนินชีวิตด้วยความสนุกสนานครื้นเครงมากขึ้น แต่ไม่ควรถึงขั้นมัวเมากับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากจนเกินไป เพราะอาจไปกระทบความรู้สึกของผู้ใหญ่ในสำนักงานหรือคนที่ท่านเคารพนับถือได้ จะได้พบปะสังสรรค์กับมิตรภาพหน้าใหม่ที่ทยอยกันเข้ามาแสดงตัวให้ท่านรู้จัก บางคนก็เป็นคนหน้าเก่าที่ห่างกันมานานแล้วแต่โคจรมาพบกันอีก เมื่อได้พบกันครั้งนี้ดูจะรู้กันเข้าใจง่ายไปหมด ท่านคงจะได้รับสิ่งที่ดีงามตามอัตภาพ ทั้งที่คาดหวังไว้แล้วและไม่คาดคิดมาก่อน ท่านที่ไม่พอใจกับชีวิตเพราะผิดหวังในเรื่องใดก็ตามควรมีสติและรอบคอบให้มาก ระวังเรื่องเอกสารหนังสือสำคัญจะเสียหายสูญหายได้ง่าย
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะโชคดีประสบความสำเร็จหรือได้ลาภจากกิจการเก่าๆ ที่ทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วหรือของเก่าของโบราณ ดาวพฤหัส (๕) โคจรอยู่ในภพลาภผลของท่าน จะมีโชคจากการศึกษาเล่าเรียน มีความสามารถในการค้นคว้า แม้ว่าจะไม่มีครูสอนก็ตาม พวกที่อยู่ในวัยเรียนจะมีความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ถ้าเตรียมตัวสอบแข่งขันเข้าเรียนต่อหรือสอบเลื่อนตำแหน่งจะได้ง่าย ท่านที่ทำงานอยู่จะได้ผู้ใหญ่สนับสนุนให้ทำงานพิสูจน์ตนเอง ท่านจะได้เงินสดก้อนหนึ่งหรือบางทีก็จะได้เป็นของเก่าของขลังที่มีมูลค่ามาก มีเกณฑ์จะต้องผจญกับเรื่องไม่คาดฝันเล็กๆ น้อยๆ ความรักดี คู่ครองคนรักของท่านกำลังเจริญรุ่งเรือง
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านยังสามารถรักษามาตรฐานการทำงานเอาไว้ได้อย่างดี ในความรู้สึกทั่วๆ ไปเหมือนไม่อยากได้ใคร่ดีอะไร เนื้องานบางส่วนอาจมีอะไรน่าตื่นเต้น และไม่ว่าท่านตั้งใจทำอะไรผู้ใหญ่ก็มักมองเห็น อาจมีการปูนบำเหน็จหรือได้ตำแหน่งหน้าที่ที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น แต่ท่านอาจขัดแย้งกับผู้มีอิทธิพลที่เคยให้ความอุปการะ ธุรกิจการบันเทิงยังคงท้าทายท่านอย่างยิ่ง เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือการเกษตรค่อนข้างจะอ่อนตัว ลาภผลส่วนใหญ่จะเกิดจากการติดต่อสื่อสารที่ท่านเผลอพูดออกไปแต่กลับได้อะไรกลับมาอย่างฟลุคๆ การสมาคมจะมีความก้าวหน้า มีการเดินทางแบบปุบปับ ความรักอยู่ที่การงาน
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีหรือมีโทสะร้ายเกือบตลอดสัปดาห์ ปัญหาเรื่องร้อนๆ ยังไม่ลดลง อาจมีเรื่องร้ายๆ เพิ่มเติมมาอีก จะเดินชนหรือก้มศีรษะไปโดนของแข็งได้รับความเจ็บปวด ไม่เหมาะที่จะต่อสู้หรือขัดแย้งกับใครๆ แม้ในกรณีที่ท่านถูกโกงหรือถูกท้าทายก็ตาม เพราะช่วงนี้ท่านมีโชคชะตาที่ออกจะเสียเปรียบผู้มีอิทธิพลคนพาลมากหน่อย ไม่ควรประมาทในเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินหรือการเดินทางที่มีหลุมมีบ่อมากๆ รวมถึงกิจการที่เกี่ยวกับการเกษตรและทรัพย์จากดินต่างๆ ธุรกิจติดต่อกำลังเป็นผลดี โอกาสทำเงินได้ดีอย่างมาก ไม่ควรพูดปดกับคนรักแม้จะพูดเล่น เพราะถ้าเขารู้แล้วจะวุ่น
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านมักทำของสำคัญหายเก่ง โดยเฉพาะของรักของหวงและเอกสารหนังสือสำคัญต่างๆ หากเกิดความไม่สมหวังก็มิได้หมายถึงความสิ้นหวังหรือหมดหวัง เพราะบางทีที่ท่านได้อย่างที่หวังนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องดีสำหรับท่านเสมอไป การทำกิจกรรมกับชาวต่างชาติต่างภาษาหรือการสั่งซื้อสินค้าจากทางไกลอาจถูกยกเลิก หรือท่านทำสำเร็จก็มักมีแต่เรื่องไม่สบายใจ บุตรบริวารหรือหุ้นส่วนคู่สัญญาจะห่างเหินจนท่านเหงาหงอยไปบ้าง สินค้าเกษตรหรือทรัพย์ในดินจะขายไม่ได้ราคาอย่างที่ท่านตั้งใจ ท่านควรหาทางดัดแปลงเพื่อเพิ่มมูลค่าจะดีกว่า ท่านที่อยู่ในวัยเล่าเรียนจะต้องพยายามมากขึ้น
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านโชคดีตามสมควรแก่อัตภาพ จะได้ทำงานยากๆ ที่ผู้อื่นอยากทำ แต่ท่านกลับทำได้โดยง่าย ผู้ใหญ่สนับสนุนอยู่ลับๆ ศัตรูขางท่านมักไม่มีตัวตนที่แน่นอน อาจเป็นลม ฟ้า อากาศเสียมากกว่า ซึ่งท่านควรใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์เหล่านี้ ระวังเพื่อนร่วมงานจะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเครดิตที่ท่านสั่งสมมานาน ระยะนี้หากมอบหมายงานให้บริวารทำ ท่านควรติดตามอย่างใกล้ชิด ร่างกายแม้สดชื่น แต่ปฏิภาณไหวพริบและการเจรจาจะไม่แข็งแรงเท่าที่ควร อย่างไรก็ดี ท่านยังทำกิจการตามปกติต่อไปได้แต่ไม่คล่องตัวเหมือนเดิม มีทรัพย์ใช้จ่ายไปกับการออกสังคม หรือการอวดมั่งมีกับผู้ที่ไม่เป็นอย่างที่ท่านคิด
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านยุ่งยากใจนิดหน่อย ความนึกคิดและความเป็นอยู่ของท่านไม่มีใครเข้าใจถ้าท่านไม่อธิบายความจริงให้เขาฟัง บางคนแม้บอกให้รับรู้ก็ยังไม่ยอมรับฟัง ความนึกคิดของท่านจะฟุ้งซ่าน เพื่อนฝูงจะขัดแย้งหรือห่างเหินออกไปไม่ค่อยไปมาหาสู่เหมือนแต่ก่อน อาจมีปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ขัดใจกับคนรักหรือผู้ใหญ่ในสำนักงาน การเจรจาในเรื่องต่างๆ ยังพอได้ผลดีพอสมควร บุตรบริวารของท่านจะกล้าพูดกล้าทำจนบางรายอาจเป็นเรื่องดื้อดึงเกินไป ร่างกายท่านตอนนี้ยังแข็งแรง แต่ท่านควรระวังการเจ็บป่วยที่บริเวณช่วงอกเอาไว้ด้วย การเงินระยะนี้มักใช้จ่ายไปกับการบริจาคหรือช่วยบุคคลที่กำลังเดือดร้อนมากๆ
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านเจรจาเรื่องผลประโยชน์ไม่ว่ากับผู้คนระดับไหนท่านก็มักเสียเปรียบ และท่านก็ไม่พึงพอใจกับสิ่งที่เสียไป เหตุการณ์ต่างๆ ในงานหรือธุรกิจส่วนตัวจะช่วยให้ท่านมีบริวารช่วยงานมากขึ้น แต่ระยะนี้การติดต่อสื่อสารของท่านไม่ค่อยจะดีนัก หากท่านกำลังประสานงานหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าใหม่ๆ อาจไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เรื่องเงินถึงได้มากท่านก็เก็บงำจนเหมือนไม่มี บางท่านอาจกลายเป็นคนตระหนี่ถี่เหนียวอย่างมากก็ได้ อาจมีกิจกรรมสังสรรค์สมาคมที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติต่างภาษา ท่านที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วควรระวังสุขภาพจะทรุดโทรม หรืออาจมีอ่อนแอลงโดยไม่มีสาเหตุ
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านทำกิจการที่มีอัตราเสี่ยงสูงหรือเล็งผลเลิศจนเกินไปไม่ค่อยเหมาะกับโชคชะตาในระยะนี้ ท่านจะต้องยอมผ่อนปรนหรือยอมเสียเปรียบผู้อื่นบ้าง คิดอะไรไว้แล้วจะทำให้สำเร็จได้ยาก แต่ปรึกษาผู้ใหญ่หรือไหว้วานบริวารอาจได้เรื่องมากกว่า การตกลงทำสัญญาในเรื่องสำคัญๆ ควรคิดให้รอบคอบ จะหลงกลกิริยาท่าทางที่คนกันเองที่เสแสร้งแสดงออก เพราะท่านไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมของเขา ทรัพย์สินสิ่งของมีค่าส่วนตัวซึ่งนำติดตัวไปนอกบ้านจะหาย ไปไหนมาไหนควรระวังอุบัติเหตุเล็กๆ น้อยๆ ความรักในช่วงนี้ถ้าสุกงอม คนรักเชื่อฟังท่านอย่างดี คนโสดอาจเผลอใจหลงรักคนที่สนิทสนมกันมานานๆ