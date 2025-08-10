ลัคนาราศีใด โชคดีทั้งงานและเงิน ระวังผู้มีอิทธิพลรังแกเรื่องทรัพย์สิน คนโสดจะรู้สึกดีกับเพื่อนร่วมงาน

|ผู้เขียน
|พิมพ์พรร
ดาวกับดวง ประจำวันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2568
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา
ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั) ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านจะได้ลาภจากงานอดิเรกหรือกิจการที่ทำเพื่อฆ่าเวลา ไม่ควรค้ำประกันใครใดๆ ทั้งสิ้น จะมีโอกาสช่วยออกค่ายาหรือค่าปรับให้ญาติมิตรที่ยากจน มีอาการไม่ปกติเกี่ยวแก่ข้อกระดูกหรือปวดเมื่อยเดินไม่สะดวก บางท่านอาจเจ็บป่วยบริเวณสะโพก ต้นขา หรืออวัยวะเพศ การขึ้นลงบันไดไม่ปลอดภัย
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านโชคดีในเรื่องการงานการเงินและการติดต่อ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ แต่ความสำเร็จของกิจการต่างๆ ที่ท่านดำเนินการไปในขณะนี้มีผลประโยชน์ตอบแทนเป็นความสำเร็จ และชื่อเสียงของท่านจะเป็นที่กล่าวขานในที่ห่างไกล ซึ่งจะให้ผลดีแก่ท่านและการงานการเงินที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ หรือมีโอกาสเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ ถ้าไม่มีคนช่วยทำงานบ้าน บริวารหรือเพื่อนฝูงจะหาให้ท่านได้ ไม่ควรเกี่ยวข้องกับกรณีพิพาท หรือการฟ้องร้องใดๆ ถ้ามีอุบัติเหตุหรือการทำร้ายกันอย่างโหดร้ายทารุณ ท่านไม่ควรเข้าไปดู เพราะจะติดตาฝังใจท่านไปอีกนาน
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านจะมีเรื่องโกรธเคืองกับญาติพี่น้องคนหนึ่ง ซึ่งท่านก็นึกถึงสาเหตุได้ไม่ชัดเจนนัก เกิดความไม่ปกติสุขในบ้านเรือน เพราะความผันแปรของสิ่งแวดล้อม อาจถูกผู้มีอิทธิพลข่มเหงรังแกในที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทรัพย์สิน สิ่งของที่ท่านรักและหวงแหนอาจสูญหายไปจากบ้าน ซึ่งไม่สามารถจะหาเหตุผลใดๆ ได้
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านได้รับความเดือดร้อนเสียหายต่างๆ ซึ่งเกิดจากการกระทำของท่านเองทั้งๆ ที่มีผู้คอยดูแลช่วยเหลืออยู่อย่างใกล้ชิด เช่น เสียรู้ผู้อื่นเพราะขาดประสบการณ์อันเป็นเรื่องที่เขาก็ไม่มีเจตนา แต่แม้กระนั้นท่านและญาติมิตรก็คงทำการต่างๆ ด้วยความประมาทเลินเล่อจนต้องเสียทรัพย์เสียเงินสดอยู่ดี
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ผู้ที่ท่านเคารพนับถือจะป่วยหรือประสบอุบัติเหตุเล็กน้อย ความทุกข์ของผู้ใกล้ชิดมีผลกระทบถึงท่านไม่ทางตรงก็ทางอ้อม จะเกิดปัญหากับสิ่งของในความครอบครองของท่านเล็กน้อย เช่น นำเสื้อไปซักรีดที่ร้าน แล้วร้านซักรีดทำเสื้อตัวโปรดเสียหายหรือสูญหาย คนโสดจะรู้สึกดีกับเพื่อนร่วมงานบางคน
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านได้รับผลตอบแทนจากกิจการงานที่ทำสำเร็จได้ผลดีแล้ว ญาติพี่น้องหรือญาติสนิทจะมีปัญหาในเรื่องความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับท่าน ความผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ ของท่านที่เคยทำไว้นานแล้ว หรือสิ่งที่ท่านตัดสินใจไป แม้ไม่มีผู้ใดได้รับความเสียหาย ก็จะกลับกลายมาเป็นโทษแก่ท่านอย่างนึกไม่ถึง
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านอาจพบปัญหาที่ต้องแก้ไขไปตามลำพัง โดยปราศจากผู้ช่วยเหลือด้วยเป็นเรื่องที่ผู้อื่นไม่เข้าใจ แม้แต่ตัวท่านเจ็บไข้ไม่สบายใครๆ ก็เห็นว่าท่านแจ่มใสแข็งแรงดีกว่าปกติเสียด้วยซ้ำ เหตุการณ์ไม่ดีที่เกิดแก่ผู้อื่นส่งผลกระทบถึงท่าน เช่น ลูกหนี้หิ้วเงินจะมาชำระหนี้แก่ท่านแต่ถูกฉกชิงวิ่งราวไปจนหมด
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านจะถูกขอให้แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เป็นโทษแก่ผู้อื่น ซึ่งท่านไม่เห็นชอบที่จะทำเช่นนั้น เช่น เรื่องการลงโทษผู้กระทำความผิดด้วยความรุนแรง เป็นต้น ท่านที่อาศัยใกล้สถานที่ราชการอาจมีเหตุรุกล้ำพื้นที่กัน หรือการติดต่อราชการจะไม่ค่อยสะดวก ซึ่งระยะนี้ท่านไม่ควรไปรับคำท้าทายของใครทั้งสิ้น
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านอาจมีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดแก่ท่าน การติดต่อกับผู้อื่นที่มีฐานะการเป็นอยู่แตกต่างกันมากๆ จะเกิดขัดแย้งกัน และท่านเป็นฝ่ายเสียเปรียบ ยังไม่ควรตัดสินใจใดๆ เกี่ยวแก่ความรักหรือความสัมพันธ์ใดๆ แม้แต่การลงทุนกับญาติหรือเพื่อนสนิทในเรื่องงานก็ควรรอดูสถานการณ์ไปก่อน
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านพบแต่ภาพอันตรายไม่พึงประสงค์ เช่น มีการเปิดฝาท่อริมถนนทิ้งไว้แล้วคนตกลงไป หรือสิ่งของ สิ่งก่อสร้างพังลงมาต่อหน้าต่อตาท่าน การคบหาเพื่อนฝูงบางรายจะต้องเลิกล้มอย่างกะทันหัน ญาติมิตรสนิทของท่านเกิดปัญหาในครอบครัวของเขาอย่างรุนแรง ท่านก็ได้แต่รับฟังและเป็นกำลังใจ
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านร่างกายแข็งแรง จิตใจเข้มแข็งอดทน มีกิริยาวาจาเป็นที่หนักแน่นมั่นคง แต่อาจก้าวร้าวในสายตาผู้อื่นถ้าไม่ซื้อสินค้าตามคำโฆษณาก็แทบจะไม่เสียอะไรเลย ไม่ควรเดินทางไปตามซอกซอยและหมู่บ้านร้างต่างๆ ความหวังต่างๆ หมดความหมายไปตามกาลเวลาที่ท่านไปนานจนท่านหมดความอดทน