ราศีใดจะได้ลาภลอย มีความเจริญก้าวหน้าในทางการงาน แต่จะมีผู้ริษยานินทาให้เสียเครดิตกับผู้ใหญ่
ดาวกับดวง วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2568 โดย พิมพ์พรร
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา
ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั) ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านจำเป็นต้องมีกำลังกายกำลังใจในการทำงานที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น การถูกติฉินนินทาใส่ร้ายทุเลาเบาบางลงหรือสูญหายไปเลย ศัตรูที่เคยต่อต้านกิจการงานของท่านจะอ่อนแอลงไป ไม่สามารถทำร้ายท่านได้อีก มีงานหลายอย่างที่ท่านไม่ได้ดังใจ และต้องอดทนต่อไปจนกว่าดาวร้ายๆ จะโคจรพ้นไป
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านได้รับทรัพย์ก้อนหนึ่งซึ่งเป็นลาภลอยหรือสิ่งที่ท่านเคยมีอยู่แล้ว แต่ไม่เกี่ยวแก่การพนัน ท่านที่เพิ่งมีคู่รักไม่ควรติดต่อกันอย่างเปิดเผย เพราะจะเกิดการรั่วไหลและเป็นภัยแก่ท่าน มีผู้ริษยานินทาให้ท่านเสียเครดิตกับผู้ใหญ่ที่นับถือ มีความเจริญก้าวหน้าในทางการงาน อย่างน้อยก็ไม่มีอุปสรรคศัตรูใดๆ
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านมีดวงที่แจ่มใสมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เป็นโอกาสดีของผู้ที่หากินด้วยความสุจริต และอยู่ในขอบข่ายของจริยธรรมและเชื่อมั่นในคุณงามความดี ได้พบญาติมิตรสนิทหลายครั้ง ซึ่งอาจเป็นการเลี้ยงอาหารกันด้วยความอบอุ่นและมิตรภาพที่ดี มิใช่การเลี้ยงโต๊ะแชร์หรือสุมหัวหาความบันเทิงใดๆ
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านจะไม่ค่อยสุขุมรอบคอบ จะเกิดอาการ “ใจเร็วด่วนได้” อยู่เสมอ บางท่านอาจมีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงเพราะสุขอนามัยไม่ดี ท่านทำอะไรกับญาติพี่น้องอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ น้ำร้อนลวกหรือไฟฟ้าดูด ยุง มด ปลวก และแมลงในบ้านชุกชุมเป็นพิเศษ ถ้าสายไฟฟ้าในบ้านถูกสัตว์กัดจะเสียหายมาก
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านได้ลาภทางไกลบ่อยๆ หรือแม้จะเป็นผู้ที่ไม่ได้อยู่ห่างไกลแต่ก็ไม่ค่อยได้พบกันก็นำลาภมาให้ท่านได้ รายได้เป็นปกติ แต่รายจ่ายมีมากตามอำเภอใจ จะได้รับของกำนัลที่มีความหมายต่อจิตใจเป็นอันมาก มักได้รับความสะเทือนใจจากเรื่องการสื่อสารเจรจา และคำพูดของท่านอาจทำให้ท่านเดือดร้อน
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านถูกบีบคั้นด้วยอุบายอันเฉลียวฉลาดจากผู้มีอำนาจเหนือ แต่เหตุการณ์จะค่อยกระเตื้องขึ้นโดยท่านสงบนิ่ง เว้นแต่มือที่สามจะเข้ามาเกี่ยวข้องก็อาจมีการเล่นไม่เลิกเกิดขึ้น มีการใช้จ่ายเป็นพิเศษเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ต้องจ่ายค่าเครื่องมือพิเศษ หรือจำใจจ่ายเงินค่าความสะดวก?
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านโชคดีในการคบหาสมาคมหรือมีบทบาทที่พอเหมาะพอสมในหมู่บ้านที่ท่านอยู่ ไม่มีเบื้องหลังอะไรใดๆ ทั้งสิ้น ท่านที่ยังโสดไม่ควรอยู่ตามลำพังกับเพศตรงข้ามไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านหรือคนรับใช้ก็ตาม คนโสดจะมีแฟนที่ไม่เหมาะสมหรือนำแต่เรื่องเดือดร้อนมาให้จนชีวิตท่านโกลาหลไปหมด
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านจะตัดสินใจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบริวารคนรับใช้ผู้ช่วยเหลือกิจการงานของท่าน ซึ่งพวกหนึ่งหนีหน้าโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ผู้ที่มีบทบาทในการทำงานกับท่านอาจเป็นเพียงบริวารที่ช่วยงานบ้านคนใดคนหนึ่งเท่านั้น ซึ่งยากที่จะป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้งท่านยังอาจต้องเสียเงินเพิ่มด้วย
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านมีผู้ใหญ่หรือเพื่อนเก่าอายุมากนำลาภมาให้ทางอ้อม ถ้าชีวิตของท่านยังมีสิ่งใดขาดแคลนอยู่จะได้รับการเติมให้เต็มตามความเหมาะสม ญาติมิตรที่อ่อนกว่า หรือเพื่อนร่วมงานชั้นผู้น้อยจะห่างหายกันไปด้วยเหตุผลจำเป็นบางประการ ซึ่งให้ความเหงาหงอยแก่ท่านมาก คนโสดจะพบรักกับคนที่แก่กว่า
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านพบอุปสรรคและความยุ่งยากเป็นอันมาก ผู้น้อยและคนที่ทำมาหาเลี้ยงชีพอยู่กับท่าน ก็กระด้างกระเดื่องอย่างน่าพิศวงโดยไม่เห็นเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น การติดต่อระหว่างท่านกับเพื่อนบ้านใกล้เคียงไม่ราบรื่น อาจโกรธกันเพราะสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัขของท่านแอบไปกินอาหารหรือขับถ่ายในบ้านของเขา
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านที่ดวงอับเฉามานาน ทำดีเท่าใดก็ไม่เคยได้ดี ต่อไปนี้ทำความดีเล็กน้อยก็จะได้รับผลตอบแทนอย่างมาก เช่น ท่านเคยให้สตางค์เด็กกินขนมบาทหนึ่ง บัดนี้เขาโตขึ้นเป็นเจ้าของโครงการบ้านจัดสรรแล้วท่านไปซื้อ เขาก็ลดหย่อนให้ท่านจนแทบจะเป็นการอยู่ฟรี แต่ระยะนี้ท่านเจรจาให้น้อยจึงจะดี
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านมีรายได้สูงขึ้นโดยสุจริต ไม่ควรให้ผู้อื่นล่วงรู้ในเรื่องการเงินของท่าน ไม่เหมาะที่จะซื้อหวย
หน้าบ้าน เพราะถ้าเกิดถูกรางวัลใหญ่คนขายก็จะรู้ ระยะนี้การอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่และเสาสูง อาจเกิดอันตรายโดยไม่คาดฝัน ดาวพฤหัสบดีนำหน้าราศีเกิด ทางดำเนินชีวิตของท่านจะนำไปสู่ความสว่างมากขึ้นเรื่อยๆ