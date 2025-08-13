|ผู้เขียน
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา
ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั) ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านไม่แข็งแรง ร่างกายกระทบความผันแปรของอากาศก็อาจเจ็บป่วยได้ ถ้าท่านทำงานแต่พอเหมาะพอดี รักษาพลานามัยให้สมบูรณ์จะแข็งแรงอยู่ได้ไปอีกนานๆ จะได้รับลาภผลประโยชน์ในทางลับ หรือท่านได้มาแล้วท่านไม่ควรบอกใคร มิตรสหายที่เป็นคนต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศไปมาหาสู่
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านอยู่ในช่วงเวลาที่มีลาภผลเงินทองไหลมาตามอัตภาพ การงานไม่ว่าจะยากเพียงใดก็ทำสำเร็จ รวมทั้งการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในด้านต่างๆ มองโลกและชีวิตด้วยความรู้สึกใฝ่สูง มีพรรคพวกเพื่อนใหม่ๆ เป็นบุคคลที่อายุน้อยกว่าหรือคุณวุฒิน้อยกว่า โดยไม่มีปัญหาข้อขัดแย้งอะไรใดๆ ทั้งสิ้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านใช้ชีวิตและทำกิจการงานโดยเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น ท่านมีโอกาสได้ทำกิจการสำคัญหรือเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม และไม่ว่าทำอะไรก็ตามได้รับความช่วยเหลือร่วมมือจากผู้ใหญ่ในสำนักงานที่มีฐานะทางการงานหรือตำแหน่งสูงกว่าท่านมากๆ โดยที่เขาไม่หวังอะไรใดๆ เป็นการตอบแทนจากท่าน
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านจะถูกปรับเปลี่ยนฐานะการเงินและความเป็นอยู่ของท่านโดยกระแสลมปากชาวบ้าน แม้คุณงามความดีที่ท่านทำไว้จะไม่มีผู้ใดรู้เห็น ไม่เป็นเหตุให้ท่านท้อถอยแต่อย่างใด เพื่อนที่เคยใกล้ชิดสนิทสนมกันมาก่อนแสดงกิริยาก้าวร้าว โดยท่านไม่เข้าใจ แต่กำลังใจดีเพราะท่านมีไหวพริบปฏิภาณค่อนข้างดี
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านมีค่าใช้จ่ายสูงแต่ได้ลาภจากผู้ใหญ่และมีรายได้เสริมจากรายได้ปกติ ซึ่งช่วยให้พอถูไถกันไปได้ไม่ถึงกับเดือดร้อนมากนัก ศึกษาเล่าเรียนหรือค้นคว้าหาความรู้ก็เป็นไปด้วยดี คู่หมั้นคู่สมรสกำลังโชคดี แต่อาจเกิดการเจ็บไข้ขึ้นได้ ถ้ามีเรื่องกระทบกระเทือนใจกันโดยไม่มีสาเหตุ ท่านควรระงับอารมณ์ไว้ให้ได้
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านมีความเปลี่ยนแปลงที่ดีหลายกรณี ภูมิหลังอันสง่างามของท่านชักนำมิตรภาพและบริวารที่อยู่ห่างไกลไปมาหาสู่ และมีการติดต่อกับท่านใกล้ชิดขึ้น คู่หมั้นคู่สมรสช่วยเหลือการงานของท่านอย่างทรหดอดทน หรือนำลาภมาให้ตามที่ท่านคาดหมาย แต่ท่านอาจหลงผิดคิดว่ามิจฉาชีพเป็นคนดีมีน้ำใจ
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านจะซื้อสิ่งของที่ไร้ประโยชน์สำหรับท่านเข้าบ้าน เช่น ยาบำรุงกำลังหรือยาลดความอ้วน ท่านที่เป็นผู้ใหญ่แล้วจะมีเพื่อนเก่าๆ นำเรื่องสมัยที่ท่านยังเด็กมารื้อฟื้นให้เจ็บช้ำน้ำใจ แต่เรื่องที่ท่านไม่พอใจทั้งหมดเกิดขึ้นแล้วก็จบไปไม่มีความหมาย ไม่เก็บเอาเรื่องเล็กมาเป็นอารมณ์ก็จะเป็นการดี
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านควรติดต่อกับเพื่อนบ้านด้วยความระมัดระวัง อย่างน้อยก็ไม่ควรรับฟังคำนินทาใดๆ ทั้งสิ้น การติดต่องานในทางเอกสารหรือลายลักษณ์อักษรอาจเกิดการผิดพลาดอย่างนึกไม่ถึง และท่านก็ไม่ทราบว่าใครคือมิตรหรือศัตรูของท่าน อย่างไรก็ตาม ท่านมักมีเรื่องสูญเสียทรัพย์สินหรือรายได้อยู่เสมอ
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านจะได้ผู้ร่วมงานคนใหม่ ที่ทำอะไรไม่เป็นนอกจากมานั่งอยู่เฉยๆ ท่านไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์ด้วยประการใดๆ เพราะเขามาเหนือเมฆ บ้านเรือนของท่านจะใหญ่โตโอ่โถงโดยการปรับปรุง ผู้ที่กิริยาวาจาดุร้ายจะมาแสดงอาการขู่เข็ญคุกคาม ท่านไม่ควรรับรู้และทำใจให้หนักแน่น
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านจะเกี่ยวข้องกับเงินสดจำนวนหนึ่ง เช่น เป็นผู้หนึ่งในบรรดาคนบริจาคเงินสดการกุศล ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียอะไรใดๆ ทั้งสิ้นนอกจากได้บุญ มีลูกน้องเก่าไปมาหาสู่เยี่ยมเยียนถึงสำนักงาน ซึ่งช่วยให้ท่านมีหน้ามีตาขึ้นเป็นอย่างมาก แต่ตัวท่านเองเหนื่อยรับรองแขก คนโสดมีสิทธิเจอคนถูกใจ แต่ไม่ยั่งยืน
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านได้เครื่องแต่งบ้านอันสวยงามมีคุณภาพ เช่น โต๊ะตู้เตียง ความยุ่งยากหรืออุปสรรคข้อขัดข้องในทางการงานอาชีพจะยังไม่หมดไปเสียทีเดียว ท่านอาจต้องวิ่งเต้นหรือต่อสู้อย่างสุดกำลังจึงจะสำเร็จ ในระยะนี้ท่านอาจมีการเดินทางโดยที่ท่านไม่พร้อม หรือถูกยกเลิกการเดินทางกะทันหันก็
เป็นได้
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านไม่ค่อยพบความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของดวงดาวมากนัก จึงเป็นเรื่องที่ไม่มีใครสามารถริษยาหรือกีดกันท่านได้ บริวารที่รายได้น้อยแต่รายจ่ายสูงจะหลบหนีหนี้ ก่อความยุ่งยากขึ้นในการทำงานของท่าน สตรีมีอำนาจในสังคมจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจการงานของท่านด้วยวิธีแยบยล