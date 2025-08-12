ดาวอาทิตย์ย้าย 17 ส.ค. ‘อ.ไวท์’ เปิดดวง 12 ราศี เจอฟ้าหลังฝน ได้โชคใหญ่ในรอบปี งานมั่นคง
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อาจารย์ไวท์ หมอดูโอปป้า เปิดดวง 12 ราศี ดาวอาทิตย์ย้ายจะเกิดอะไรขึ้น ระหว่างวันที่ 17 ส.ค.-17 ก.ย.
ราศีเมษ ผู้ที่เกิดวันที่ 13 เม.ย.-14 พ.ค. หลังวันที่ 17 ส.ค.จะมีรายได้พิเศษใหม่ๆ มีงานพิเศษ ได้รับการอนุมัติมีข่าวดีที่รอคอย ชีวิตจะดีขึ้น
ราศีพฤษภ ผู้ที่เกิดวันที่ 15 พ.ค.-14 มิ.ย. จะได้ทรัพย์สินใหญ่ๆ หรือได้ความมั่งคงในเรื่องงาน การสอบแข่งขัน สมัครงาน สร้างรากฐานและความมั่นคงในอนาคต
ราศีมิถุน ผู้ที่เกิดวันที่ 15 ม.ย.-14 ก.ค. จะได้โอกาสในเรื่องการเข้าสังคมใหม่ๆ การสื่อสารเจรจากับผู้ใหญ่ จะมีข่าวดี มีเกณฑ์ได้เดินทางไปต่างประเทศ คู่พารวย
ราศีกรกฎ ผู้ที่เกิดวันที่ 15 ก.ค. – 15 ส.ค. หลังวันที่ 17 ส.ค. มีดวงได้เงินก้อนใหญ่ในรอบปี มีเกณฑ์ได้รับโบนัสเงินลงทุน ลูกค้านำเงินมาให้ ได้รับข่าวดี อนุมัติเรื่องเงิน
ราศีสิงห์ ผู้ที่เกิดวันที่ 16 ส.ค.-16 ก.ย. ในช่วงนี้มีคนคอยจับจ้อง หาเรื่องสร้างปัญหา แต่จะได้รับชัยชนะในสิ่งที่รอคอย รอบคอบ และเดินตามเป้าหมายให้ดีที่สุด จะได้รับชัยชนะ
ราศีกันย์ ผู้ที่เกิดวันที่ 17 ก.ย.-16 ต.ค. ในช่วงนี้มีปัญหาหลายๆอย่างที่ต้องการจัดการ รู้สึกอ่อนเพลียหมอไฟ มีเรื่องรบกวนจิตใจ มักจะคอยแก้ปัญหาให้คนอื่นอยู่เสมอ
ราศีตุลย์ ผู้ที่เกิดวันที่ 17 ต.ค.-15 พ.ย. หลังวันที่ 17 ส.ค. มีโชคลาภ มีข่าวดีแบบฟลุ๊ค ทั้งเรื่องการเงิน การงาน ดวงได้ลาภลอยแบบไม่คาดฝัน
ราศีพิจิก ผู้ที่เกิดวันที่ 16 พ.ย.-15 ธ.ค. หลังวันที่ 17 ส.ค. มีข่าวดีเรื่องงานใหญ่ๆ ได้คอนเฟิร์มในสิ่งที่รอคอย การติดต่อเจรจาประสานงานไว้จะสำเร็จดีเยี่ยม
ราศีธนู ผู้ที่เกิดวันที่ 16 ธ.ค.-14 ม.ค. หลังวันที่ 17 ส.ค. ดาวอาทิตย์ย้ายออกจากเรือน มรณะ หายเครียด เริ่มมีชีวิตชีวา ปัญหาที่ทำให้รู้สึกหดหู่ ไม่สบายใจ จะคลี่คลาย
ราศีมังกร ผู้ที่เกิดวันที่ 15 ม.ค.-12 ก.พ. เป็นช่วงที่ได้เข้าสู่โหมดสงบทางอารมณ์ หลังจากที่ผ่านทั้งอุปสรรค และปัญหาใหญ่ๆ ช่วงนี้หันมาดูแลสุขภาพ หลัง 17 ก.ย. ดีสุดๆ
ราศีกุมภ์ ผู้ที่เกิดวันที่ 13 ก.พ.-14 มี.ค. หลังวันที่ 17 จะมีการเจรจากับลูกค้าเพื่อนร่วมงาน มีคนมาซัพพอร์ตแก้ปัญหา คนไม่ดีออกไป คนดีๆจะเข้ามา อยู่เฉยๆ เขาก็รัก
ราศีมีน ผู้ที่เกิดวันที่ 15 มี.ค.-12 เม.ย. ดาวอาทิตย์ย้ายเข้าเรือน อริ หลัง 17 ส.ค. จะต้องระมัดระวัง รอบคอบ ดวงฟ้าหลังฝน หลังผ่านพ้นปัญหาจะมีโชคใหญ่ในรอบปี