ลัคนาราศีใด จะได้เงินทองเครื่องประดับชั้นดี งานยากๆ เป็นไปด้วยดี โชคลาภสำคัญกำลังใกล้เข้ามา

ดาวกับดวง ประจำวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2568
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา
ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั) ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านทำกิจการงานที่เกี่ยวกับลาภผลประโยชน์มักขาดตกบกพร่องอย่างนึกไม่ถึง ร่างกายไม่แข็งแรงอย่างน้อยก็เป็นหวัดเป็นไข้ หรือมีอาการอ่อนเพลีย เกิดปัญหาหนี้สินที่ผ่านมานานจนจำไม่ได้ แต่ท่านเชื่อว่าได้ชำระจบสิ้นไปแล้ว ศัตรูเก่าเข้ามาใกล้ชิดกับครอบครัวของท่านเหมือนไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อน
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านควรดูแลผู้คนในปกครองให้อยู่ในความสงบ เพราะพวกนี้อาจวิวาทกันเองได้ง่าย ซึ่งจะบ่อนทำลายชื่อเสียงและขัดลาภท่าน อาจเกิดการเจ็บไข้ขึ้นได้ไม่ว่าจะแข็งแรงสักเพียงใด การเข้าเป็นสมาชิกสมาคมหรือสโมสรซึ่งมีความมุ่งหมายแบบไม่ใช่ธรรมดาจะบังเกิดผลดีแก่ชื่อเสียงของท่าน
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านและคนใกล้ชิดจะค้นพบของมีค่าที่สูญหายไป มีภารกิจที่ต้องดำเนินการทางการเงินโดยเด็ดขาด หรือมีหน้าที่ดูแลการเงินโดยท่านไม่ต้องเห็นแก่หน้าใครใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆ ที่ยังเป็นปัญหาคั่งค้างอยู่ ถึงแม้เป็นตุลาการพิพากษาก็ต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านไม่ได้รับผลประโยชน์และความสะดวกในการติดต่อค้าขายกับคนต่างภาษา ควรรอบคอบระมัดระวังในการหาคนรับใช้มาช่วยงานในบ้าน พวกเขาอาจเป็นโจรผู้ร้ายก็ได้ ไม่ควรรับฝากสัตว์เลี้ยงของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นลูกแมวหรืองูก็ตาม เพราะยังไงพวกเขาก็มีเล็บมีเขี้ยวที่สามารถทำร้ายท่านได้อยู่ดี
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านได้รับเงินทองเครื่องประดับและเครื่องสำอางชั้นดีเป็นอันมาก แต่ท่านอาจถูกนินทาและริษยาเล็กน้อย อาจเกิดปัญหาในเรื่องของการเจรจาต่อรองและการพูดคุยต่างๆ บ้านเรือนที่พักอาศัยอาจทำรายได้ให้แก่ท่านไม่มากก็น้อย ระวังการเกิดอุบัติเหตุตามทางแยกใหญ่ๆ และถนนเลียบภูเขา อยู่ห่างๆ จะดี
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านที่วิ่งเดินออกกำลังกายเช้าๆ เย็นๆ มักตกท่อบาดเจ็บพอสมควร การจัดงานรื่นเริงและร่วมประชุมขนาดใหญ่ รวมทั้งการแสดงปาฐกถามักล้มเหลวเพราะท่านโมโหร้ายหรือใจร้อนจนเกินไป ไม่ควรขัดคอหรือขัดผลประโยชน์ของใครด้วยกิริยาก้าวร้าว เพราะเขาอาจตั้งใจนำลาภมาให้ท่านแต่ท่านไม่รู้
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านมีค่าใช้จ่ายมากทั้งที่จำเป็นและไม่จำเป็น วันเงินเดือนออกจะมีผู้ไปคอยยืมเงินท่านราวกับเป็นเจ้าหนี้มาทวงหนี้ หรือมิเช่นนั้นท่านอาจทำเงินที่เพิ่งได้รับหายไปจำนวนมาก ไม่ว่าท่านทำอะไรมักผิดพลาดด้วยตัวของท่านเองอันเหลือวิสัยจะป้องกันได้ คู่ครองคนรักมักจะนำเรื่องเดือดร้อนมาให้เสมอ
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านเดินผ่านอาคารตามริมถนนอาจมีกระถางต้นไม้ที่เจ้าของวางไว้ริมหน้าต่างตกลงมาโดนท่าน ไม่ควรอยู่กลางแจ้งในเวลาที่ฝนตกพายุพัดรุนแรง จิตใจของท่านที่สงบอาจร้อนรนขึ้นในเรื่องของลาภผลประโยชน์และรายได้ งานด้านเอกสารมีการขาดตกบกพร่อง ควรตรวจดูด้วยตนเองอย่างจริงจัง
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านเดินทางไกลเป็นไปด้วยความไม่สะดวก แต่อยู่บ้านก็ไม่สบายใจเช่นกัน การว่ายน้ำในสระสาธารณะหรืออยู่ในน้ำนานๆ ไม่เหมาะสำหรับท่าน การออกเงินค่าใช้จ่ายใดๆ ให้ญาติมิตรโดยเชื่อว่าจะได้รับคืนเป็นการสูญเปล่า กิจการงานยากๆ เป็นไปด้วยดี
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านได้รับของขวัญเป็นสัตว์เลี้ยงต่างๆ ที่ญาติมิตรนำมาให้ ควรหารือผู้รู้ว่าสัตว์เหล่านั้นถูกกับดวงท่านหรือไม่ เช่น เกิดปีเสือก็ไม่ควรเลี้ยงแมว ผู้ที่ประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างมากจะถูกยืมเงินสดก้อนใหญ่หรือต้องช่วยเหลือผู้ยากไร้อื่นๆ โชคลาภสำคัญกำลังใกล้เข้ามา
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ที่เกิดแก่สิ่งแวดล้อม และแม้แต่ญาติมิตรของท่านเองเพราะเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถป้องกันได้ มีโอกาสได้ช่วยเหลือบริวารญาติมิตรหรือแม้แต่ผู้อื่นที่ประสบภัยพิบัติ มีปัญหาด้านการสื่อสารกับเพศตรงข้าม แต่ท่านก็แก้ผ้าเอาหน้ารอดไปได้ หลังจากนั้นเรื่องรายได้จะราบรื่น
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านท่องเที่ยวทางไกลไม่สะดวกและอาจมีภัยรุนแรงที่เกิดจากธรรมชาติและความประมาทของเพื่อนร่วมทาง ท่านที่ติดต่อสมัครงานจะได้รับผลดี มีเพื่อนใหม่ที่จะติดต่อกันไปได้อีกนาน ท่านที่ยังไม่มีคู่รักควรสงวนท่าทีเอาไว้ก่อน