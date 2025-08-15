|ผู้เขียน
|พิมพ์พรร
ราศีใด จะอยู่ในหมู่ญาติมิตรที่มีความสุข อุดมสมบูรณ์ด้วยโชคลาภ มีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น : ดาวกับดวงวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2568
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา
ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั) ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านจะพบเห็นนิมิตและปรากฏการณ์ประหลาด หากต้องปฏิบัติภารกิจที่ต้องใช้เวลายาวนาน เช่น สร้างถนนสะพานหรือถาวรวัตถุอื่นๆ ท่านจะทำไม่ค่อยสำเร็จหรือตลอดรอดฝั่ง ท่านจะมีพฤติกรรมน่าหมั่นไส้ต่อผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว ท่านควรปฏิบัติตนให้อ่อนน้อมและสมควรแก่ความรับผิดชอบของท่านเท่านั้น
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านโชคดีเกี่ยวแก่ทรัพย์สินมีค่าสวยงามต่างๆ แก้ปัญหายากๆ ให้แก่ตนเองและผู้ร่วมงานได้ รับสิ่งดีงามจากผู้ใหญ่หรือนายจ้าง พบเห็นปรากฏการณ์หรือฝันดีเป็นสัญญาณของความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและงาน ท่านจะไม่ไปตามนัดเพราะหลงลืมนัดหรือหลงลืมเส้นทางจนไปติดอยู่ในที่หนึ่งนานนับชั่วโมง
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านอยู่ในหมู่ญาติมิตรที่มีความสุข อุดมสมบูรณ์ด้วยโชคลาภ โอกาสดีของท่านในหมู่นี้คือการได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบสูงขึ้น พร้อมทั้งรายรับก็มากขึ้นด้วย แต่ในวันสองวันนี้อาจมีผู้ดัดแปลงแก้ไขรายได้ที่มาถึงท่านให้น้อยลงหรือกลายเป็นอย่างอื่นโดยท่านไม่ทราบความต้องการของเขา
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านได้ฟังเรื่องอะไรจากใคร ไม่ควรแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธใดๆ ทั้งสิ้น เพราะเขาจะนำไปพูดต่อให้เป็นผลเสียหายแก่ท่าน ในเวลากลางคืนท่านจะสูญเสียทรัพย์สินเงินทองหรือสิ่งของมีค่าหายากที่ครอบครองได้ ซึ่งอาจหมายถึงวัตถุมงคลที่มีพระไตรสรณาคมน์สูงเยี่ยม คนโสดจะเจอคนที่แอบชอบ
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านจะเกิดทะเลาะกับคู่ครองหุ้นส่วนด้วยเรื่องไร้สาระ ได้รับข่าวไม่ดีอะไรก็ตาม โปรดใช้วิจารณญาณอย่างมากเพราะเป็นเรื่องเท็จโดยมีเจตนาทุจริต การติดต่อสื่อสารทางจดหมายหรือโทรศัพท์และสื่ออื่นๆ ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรทั้งสิ้น ท่านที่ได้ลาภ ลาภนั้นจะนำความมั่นคงและมิตรภาพมาให้ภายหลัง
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านไม่ควรทำอะไรตามคำแนะนำบอกเล่าของผู้อื่นโดยไม่จำเป็น ถ้าคับใจในเรื่องบ้านเรือนที่เช่าหรืออาศัยเขาอยู่ ควรเร่งรีบหาทางแก้ไขให้ดีขึ้น เพราะหลังจาก 23 สิงหาคมไปแล้วจะยากยิ่งขึ้น ไม่ควรรับบริจาคสิ่งของที่มีเบื้องหลังหรือไม่รู้ที่มา ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม เพราะหมู่นี้ท่านค่อนข้างอารมณ์ร้อน
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านต้องอดทนต่อเหตุการณ์ที่ท่านไม่พึงประสงค์ แต่กลับเป็นโอกาสดีที่ท่านได้ใช้ความคิดสติปัญญาไตร่ตรองแก้ไขเรื่องราวที่เกิดขึ้น ซึ่งส่วนมากเกิดจากญาติมิตรและบริวาร การทำงานอย่างหนักจะมีผลกระทบแก่พลานามัยและจิตใจของท่านได้ ควรทุเลาไว้ก่อน คนมีคู่อาจไม่มีความสุขเพราะคนรัก
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านเสียลาภผลประโยชน์แก่ผู้ใหญ่หรือเพศตรงข้าม ไม่ควรมีการประชุมเปิดอภิปรายใดๆ ระยะนี้บ้าน ถ้ามีผู้อาศัยอยู่กับท่าน เขาจะพาญาติของเขาที่เป็นศัตรูกับท่านมาอยู่ด้วย ซึ่งจะเป็นความยุ่งยากแก่ท่านต่อไป ความเป็นอยู่ทั่วไปของท่านหมู่นี้ไม่ราบรื่น ถ้าอยู่ปะปนกับผู้อื่นจะมีข้าวของหาย
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านได้รับความสำเร็จจากโครงการที่คิดไว้ งานใหญ่ที่ต้องทำได้รับความร่วมมือจากบริวารทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อย อบอุ่นในไมตรีจิตมิตรภาพจากญาติมิตรที่แสดงน้ำใจต่อท่าน แต่คู่ครองคนรักอาจมีเหตุต้องเว้นว่างห่างไป หรือท่านเองเป็นฝ่ายที่ต้องจากบ้านห่างเรือนเพื่อไปทำภารกิจบางอย่างให้เสร็จสิ้น
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านมีหน้าที่การงานอะไรๆ อยู่ก็ตามจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้รับผิดชอบด้านการงานนั้นๆ ซึ่งท่านจะต้องผจญภัยกับเพื่อนร่วมงานที่ไม่รับผิดชอบหรืออู้งานเป็นอาจิณ ท่านมีชื่อเสียงมีหน้ามีตาในสังคม แต่ทำงานยากๆ ไม่ค่อยสำเร็จ ไม่ควรเที่ยวเตร่ในสถานเริงรมย์ในสถานที่ของชาวต่างชาติต่างภาษา
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านมีการซื้อขายไร่นาสวนหรืออสังหาริมทรัพย์ใดๆ เป็นไปด้วยความราบรื่นไม่มีการต้มตุ๋นแต่อย่างใด การรับจ่ายเงินสดก้อนใหญ่ เป็นเรื่องที่ควรระมัดระวังอย่างยิ่ง ควรมีผู้รู้เห็นเป็นพยานหรือมีหลักฐานที่หนักแน่นอย่างมากๆ การติดต่อตัดสินใจใดๆ ในเรื่องรักการเจรจาต่อรองควรสุภาพอ่อนน้อมมากๆ
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านไม่ควรเดินทางไกลร่วมกับขบวนการต่างๆ หรือทำอะไรโดยเสี่ยงอันตรายต่างๆ เพราะอาจมีอุบัติเหตุหรือเรื่องไม่ดีต่างๆ ที่นึกไม่ถึง บริวารจะสนับสนุนเอาใจท่านด้วยวาจาและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ได้ดีมากกว่าอย่างอื่น จะเดินทางไปตามเกาะแก่งหรือเดินทางทางน้ำระยะไกลโดยสนุกสนานดี