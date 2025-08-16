ลัคนาราศีใด มาแรงแซงโค้งรับเงินทองไหลมา การเงินพุ่งแรง คุยธุรกิจจบในก.ย.จะให้ผลดี

|ผู้เขียน
|ปุสาคโม
ดวงรายสัปดาห์ ประจำวันที่ 17-23 สิงหาคม 2568
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านไม่ค่อยปลอดโปร่งโล่งใจเท่าที่ควร อาจมีความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างท่านกับบุคคลทั่วไป เรื่องที่ผ่านไปนานแล้วจะกลับมาร้อนขึ้นเพราะตัวของท่านเอง หากมีคนในครอบครัวทะเลาะเบาะแว้งกัน ท่านไม่ควรรับอาสาเป็นตัวกลางเข้าไปห้ามปรามใดๆ เพราะดาวอังคาร (๓) ดาวประจำตัวของชาวราศีเมษโคจรในเรือนอริ ระยะนี้ท่านมีกิริยาวาจาอย่างไรก็จะเป็นที่หมั่นไส้แก่บุคคลทั่วไป บางทีท่านก็มีศัตรูโดยไม่รู้ตัว การค้าขายใดๆ มักมีปัญหาอุปสรรคที่ท่านต้องรอคอยเวลาให้สถานการณ์คลี่คลาย ท่านที่กำลังต่อเติมปรับปรุงที่อยู่อาศัยควรรอให้ผ่านพ้นสัปดาห์นี้ไปก่อนจึงจะทำงานได้ราบรื่นและเสียเงินน้อยลง
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะเงินทองไหลมาเทมาแปลกแตกต่างจากราศีอื่น แถมยังได้ทั้งเงินสดและสิ่งของที่เป็นลาภก้อนโตอีกด้วย ทั้งนี้เพราะท่านมีดาวพฤหัส (๕) ดาวเจ้าเรือนลาภผลประโยชน์ส่องสว่างอยู่เรื่องการเงิน และมีดาวเสาร์ (๗) ส่องสว่างร่วมกับดาวราหู (๘) ในเรือนการงานในสัปดาห์นี้ ท่านจะทำงานทำการอะไรก็ให้ผลลัพธ์ทางการเงินที่ดีมาก แม้ต้องใช้หลักเหลี่ยมหรือต้องผ่านความยากลำบากอยู่บ้าง แต่ท่านจะได้กลับคืนมาอย่างสมน้ำสมเนื้ออย่างแน่นอน หากมีการรับเงินหรือทำเอกสารสัญญาใดๆ เกี่ยวแก่การเงินในระยะนี้ ท่านควรรวบรัดจัดการให้เสร็จสิ้นก่อนสิ้นเดือนกันยายนจึงจะดี คนรักเชื่อฟังท่านดี
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านได้รับข้าวของเงินทองของขวัญของรางวัลเล็กน้อย แต่ช่วยให้ปลื้มไปได้นานเพราะมีคุณค่าทางจิตใจ จะออกหน้าเพื่อการทำมาหากินหรือการเก็บออมทรัพย์สิน จะเข้าร่วมการต่อสู้ที่มีการแพ้ชนะใดๆ ท่านก็จะเป็นฝ่ายได้เปรียบ เสมือนชกมวยคนละรุ่น ญาติพี่น้องจะทำการด้วยอารมณ์ ส่งผลให้ท่านเดือดร้อนและเสื่อมเสียได้ จะได้ชมการแสดงที่สนุกสนานตื่นเต้นต่างๆ อันเป็นเรื่องเพลิดเพลินชั่วคราว จะพบเห็นการโจรกรรมใกล้บ้านของท่าน ไม่ควรสุมไฟเผาขยะใกล้บ้านเพราะลมอาจพัดไปติดบ้านข้างๆ จนเกิดไฟไหม้ขึ้นได้ ระยะนี้ท่านไม่ควรเอาตัวเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องสนุกสนานแต่ผิดกฎหมายต่างๆ
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะอยู่บ้านด้วยความร้อนรนลำบากใจ หรือเกิดเรื่องไม่น่าพอใจในบ้านของท่าน งานเอกสารสัญญาสูญหายหรือชำรุดเสียหาย ผู้ที่เกี่ยวข้องกับทางราชการจะนำลาภมาให้เป็นอันมาก ท่านที่มีคู่รักอาจเสียลาภเพราะคนรัก โดยเฉพาะคนรักที่อยู่ทางไกลหรือเป็นชาวต่างชาติต่างภาษา ถ้ากำลังหาที่อยู่อาศัยจะไม่ได้อย่างที่นึก แถมยังมีหนี้สินติดค้างกับสถาบันการเงินไปอีกนานทีเดียว อย่างไรก็ดี ท่านมีพื้นฐานในการลงทุนที่เข้มแข็งในระยะนี้การก่อสร้างขนาดใหญ่ใกล้บ้านจะทำให้ท่านเดือดร้อนและผลกระทบที่ได้จะส่งผลร้ายแก่ท่านไม่มากก็น้อย เพื่อนเก่าหลายคนจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้ง
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านมีความตั้งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะทำการอยู่ในกฎระเบียบที่ท่านเองเป็นผู้กำหนด ในช่วงต้นสัปดาห์ ดาวเสาร์ (๗) ดาวแห่งที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ หรือการเกษตร ตกเรือนมรณะของท่าน การทำกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับบ้านช่องที่ดิน หรือเริ่มทำการเกษตรในระยะนี้จะประสบปัญหาอุปสรรคที่ท่านต้องแก้ไขเป็นระยะสั้นๆ ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่มักจะเกิดจากคู่อริของท่านนั่นเอง การร่วมงานกับชาวต่างชาติต่างวัฒนธรรมมักได้ลาภผลประโยชน์ที่ดีอย่างมาก บริวารชาวต่างชาติอาจแนะนำลู่ทางทำมาหากินใหม่ๆ ให้แก่ท่าน หรือช่วยงานท่านได้อย่างมาก ท่านที่มีคนรักจะพาคนรักไปแนะนำให้ครอบครัวรู้จัก
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านรู้สึกกระชุ่มกระชวยกระปรี้กระเปร่ากว่าปกติ จะทำงานอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย หรือหามรุ่งหามค่ำโดยไม่ย่อท้อ เพราะดาวอังคาร (๓) โคจรมาทับราศีของท่าน กำลังวังชาในการทำงานก็จะดีเป็นพิเศษ แต่จะต้องไม่ใช่งานที่ใช้ความอดทนสูงหรือต้องตรากตรำกลางแดดแผดเผา บางท่านที่ไม่ได้ทำงาน อาจคิดออกกำลังหนักๆ เพื่อรักษาสุขภาพก็เป็นได้เช่นกัน อย่างไรก็ดีท่านจะมีเรื่องหยุมหยิมมากวนใจอยู่ตลอดเวลาในระยะนี้ ไม่ว่าจะมาจากญาติสนิท มิตรสหาย หรือบุพการีก็ตาม ตัวท่านเองอาจกระทำให้ตัวเองตกต่ำเพราะสนใจแต่ลาภผลมากจนเกินไป ระยะนี้จึงไม่ควรเจ้าอารมณ์มากนัก
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของหุ้นส่วนคู่สัญญาหรือคู่ครองคนรักในระยะนี้ เช่น หุ้นส่วนคู่สัญญาต้องปรับเปลี่ยนการทำงานจนท่านต้องเดือดร้อนมาทำงานแทนเขา เป็นต้น การนัดหมายต่างๆ ผิดพลาดเกิดการเสียทรัพย์ที่นึกไม่ถึง การนัดหมายเรื่องเงินๆ ทองๆ จะไม่ได้รับผลดี ไม่ควรพาตนเองเข้าไปในที่เสี่ยงภัยต่างๆ หรือการเล่นกีฬาโลดโผนที่ท่านชื่นชอบก็อาจมีอุบัติเหตุถึงเลือดตกยางออกได้ ไม่ควรขอความช่วยเหลือจากหุ้นส่วนหรือคู่ครองไม่ว่าเป็นเรื่องอะไร ความรักและความสุขอันแท้จริงจะเป็นของท่าน ถ้าท่านลงมือทำด้วยตนเอง แต่ควรรับฟังญาติมิตรเอาไว้บ้างก็จะดี
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านมีการงานเข้ามามาก อาจมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานของท่านให้มีขอบเขตกว้างขวางยิ่งขึ้น ท่านอาจต้องติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานราชการมากขึ้นด้วย บางท่านที่ทำงานประจำอยู่แล้วก็อาจมีงานฝิ่นหรืองานนอกจากเพื่อนฝูงเข้ามาสมทบ ทำให้ท่านต้องแอบทำงานเพิ่มอย่างลับๆ ก็เป็นได้ ส่วนท่านที่ว่างงานอยู่ลองถามเพื่อนฝูงที่ทำงานในหน่วยงานราชการดู เขาอาจพอแนะนำงานให้ท่านได้ บุตรหลานหรือบริวารจะทำให้ท่านเสียลาภเสียทรัพย์ ไม่ควรทำธุรกิจหรือกิจกรรมด้านเอกสารหนังสือ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ การศึกษา หรือกฎหมายต่างๆ เพราะจะไม่เจริญงอกงามเท่าที่ควร
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านมีความสุขสบายทั้งร่างกายและจิตใจ ทัศนวิสัยกระจ่างแจ้ง เล็งการณ์ไกลไม่ค่อยผิดพลาด กิจการงานมีการพลาดพลั้งเกิดขึ้นอย่างเหลือเชื่อ ราวปลายสัปดาห์ท่านจะได้เพื่อนใหม่ที่ดูเหมือนฐานะทางสังคมสูง แต่เขาเก็บเนื้อเก็บตัวเป็นความลับพอสมควร มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในเรื่องการเข้าสังคมของท่าน บริวารที่เป็นหนุ่มเป็นสาวจะได้รับความสำเร็จหรือก้าวหน้าในชีวิตไปอีกขั้น มีการตกแต่งต่อเติมบ้านเรือนตามรสนิยมของบุพการี กิจการงานเจริญทำมาค้าขึ้น ศัตรูคู่แข่งขันมักไม่มีน้ำยาหรือล้มหายตายจากไป หากญาติมิตรชักชวนให้ท่านเป็นคนกลางในการเจรจาต่อรอง ท่านไม่ควรรับ
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะได้รับคำชักชวนให้ไปหาลาภผลทางไกล เช่น ซื้อที่ดินราคาถูก หรือไปทำงานไกลบ้านเพื่อค่าตอบแทนที่ดีขึ้น แต่หากท่านไปในระยะนี้ก็อาจต้องตกระกำลำบากถึงขีดสุดจึงจะประสบความสำเร็จ เกิดวินาศภัยหรืออุบัติเหตุขึ้นที่ไหน ท่านไม่ควรเข้าไปดู เพราะอาจโดนลูกหลงได้โดยไม่ทันตั้งตัว โดยเฉพาะสถานที่ที่อยู่ในน้ำหรือมีน้ำท่วมขนาดใหญ่ จะได้รับเงินสดจากการทำงาน แต่ก็มีรายจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น เรื่องผลประโยชน์ของท่านระยะนี้ควรดำเนินการไปด้วยความระมัดระวัง คนแปลกหน้าหรือแขกเหรื่อจะขัดแย้งกันในบ้านของท่านได้ง่าย คู่ครองคนรักกำลังรอที่จะทำอะไรเพื่อท่านอยู่
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านอาจแกว่งปากหาเสี้ยนสร้างศัตรูได้โดยไม่ตั้งใจ หรือบางทีท่านพูดอะไรดีๆ ออกไป แต่ผู้รับสารกลับตีความคิดไปว่าท่านเสียดสีประชดประชันก็เป็นได้ เป็นระยะที่ท่านพูดจาก่อศัตรูได้จำนวนมากและอาจมีศัตรูเป็นญาติพี่น้องของท่านเองเสียด้วย ทั้งนี้เพราะดาวศุกร์ (๖) ดาวเจ้าเรือนศุภะของท่านโคจรอยู่ในภพอริร่วมกับดาวพุธ (๔) โอกาสที่ท่านจะผิดใจกับญาติพี่น้องและบริวารมีมากขึ้นโดยที่ท่านนึกไม่ถึง ควรแสดงกิริยาอาการอ่อนน้อมถ่อมตนและเจรจาให้น้อยที่สุดจะดีต่อตัวท่านเองในระยะนี้ การเดินทางมากๆ อาจทำให้ท่านเจ็บป่วย จะผิดหวังในเรื่องเพื่อนใหม่และการเข้าสังคมที่ไม่เหมาะกับท่าน
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
ในรอบสัปดาห์ ท่านจะได้อะไรบางอย่างเป็นสิ่งเล็กน้อย ก็ไม่วายมีการต่อต้านขัดขวาง ซึ่งในระยะยาวเขาทำอะไรท่านไม่ได้ เพราะท่านดวงแข็งกว่า เรื่องที่ควรระมัดระวังอย่างมากในระยะนี้คือ เรื่องความขัดแย้งกับบุพการี หรือสุขภาพอนามัยของท่าน ซึ่งอาจกระทบกระเทือนถึงท่านได้โดยตรง ท่านไม่ควรรับเงินทองสิ่งของมีค่าใดๆ ที่ไม่รู้ที่มาที่ไปอย่างกระจ่างแจ้ง เพราะท่านอาจต้องนำไปคืนเจ้าของที่แท้จริงภายหลัง คำสั่งหรือคำแนะนำของท่านควรระบุให้ชัดเจน อย่าให้เป็นที่สงสัยแคลงใจ ทรัพย์สินสิ่งของหายไม่ควรโทษใคร ลาภผลประโยชน์จะล่าช้ากว่ากำหนดหรือได้ไม่ครบ ท่านที่ยังโสดควรรอไปก่อนจะดีกว่า