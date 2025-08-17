ราศีใดช่วงนี้อย่าทิ้งบ้านไปไหนไกลๆ ระวังอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง บริวารเดือดร้อนจนถึงขั้นลาออก

ดาวกับดวง วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2568 โดยพิมพ์พรร
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่า แรงดึงดูด ระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิด ทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั)ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านยังไม่มีโชคดีทางการงานเท่าไรนัก แต่อีกไม่นานเรื่องราวจะพลิกจากหลังมือเป็นหน้ามือทีเดียว ถ้าท่านเป็นผู้ที่หวังความมั่นคงของชีวิตอนาคต ควรใช้จ่ายอย่างประหยัดที่สุด งดซื้ออะไรที่ไม่จำเป็น ความยุ่งยากของท่านถ้าจะมีในระยะนี้ มักเกิดจากสุขภาพร่างกายหรือความเกียจคร้านของท่านเอง
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านมีลาภปาก เช่น ได้รับเชิญไปกินเลี้ยงอาหารอันโอชารสหรือมีผู้สดุดีท่านด้วยวาจา เป็นที่ปลาบปลื้มยินดีนานพอสมควร ใครก็ตามที่นินทาใส่ร้ายท่านจะกลับกลายเป็นคนที่ให้ลาภแก่ท่าน ไม่ควรพูดจากับผู้ที่คิดร้ายต่อท่านเพราะจะตีความหมายไปในทางร้ายๆ ไปเสียทั้งหมด คนรักจะรับฟังท่านอย่างดี
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านมีการเงินหมุนเวียนคล่องตัวขึ้น บริวารที่ประสบความสำเร็จในการทำงานจะนำเพื่อนใหม่ลาภมาให้ท่านรู้จัก สิ่งที่รบกวนความเป็นอยู่ของท่านในขณะนี้ ได้แก่ มด ปลวก ยุงและแมลงต่างๆ ในกรณีที่บ้านท่านอยู่ใกล้ชุมนุมชน อาจเกิดเหตุลักขโมยในยามวิกาล หรือมีอันธพาลยกพวกตีกันจนไม่ได้นอน
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านจะเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น ที่ทำงานของท่านย้ายไปอยู่ที่อื่น หรือท่านย้ายบ้านให้ไกลที่ทำงานเข้าไปอีก เกิดความยุ่งยากจากเครื่องสำอาง หรือสิ่งของสวยงามอื่นๆ จนเป็นเหตุให้ท่านต้องแจ้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง การดูแลคอกปศุสัตว์หรือบ่อปลาจะไม่สบอารมณ์คนในบ้านนัก
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านควรวางตัวเป็นกลางให้ดีที่สุด เพราะผู้ที่โกรธกันพยายามผูกมิตรกับท่านทั้งสองฝ่าย บริเวณหมู่บ้านท่านจะมีอาคารใหม่ๆ เกิดขึ้น อาจเป็นที่ทำการรัฐบาลขนาดย่อมหรือเป็นโรงเรียน ซึ่งจะทำให้บรรยากาศเปลี่ยนแปลงไปมาก จะมีโอกาสช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก เพราะท่านได้ลาภจากหลายทาง
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านไม่ควรทดลองวิทยาศาสตร์แบบใดๆ ในบ้านท่าน โดยเฉพาะเกี่ยวกับวัตถุระเบิด รวมทั้งไม่ควรเล่นการพนันหรือเสพสุรายาเมาไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม เพราะเมื่อไม่มีสติท่านจะประสบอุบัติเหตุได้ง่ายกว่าผู้อื่น จะมีสิ่งล่อใจใหม่ๆ ในทางการงาน ถึงอย่างไรก็ไม่ควรลาออกจากงานที่กำลังทำอยู่ในขณะนี้
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านพบเห็นความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับงานและไม่เกี่ยว บ้านเรือนของท่านก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วย ซึ่งเป็นไปตามความเหมาะสมของท่านในสังคม เงินสดจำนวนหนึ่งในกระเป๋าที่ลืมหยิบออกมักจะหายไปเฉยๆ เป็นสัญญาณบอกเหตุให้ทราบว่ามีโจรกรรมรายย่อยเกิดขึ้นใกล้กับท่าน
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านควรระมัดระวังสิ่งของมีค่ายิ่งขึ้นกว่าเก่า คนรักคู่หมั้นมีเรื่องทุกข์ร้อนเกี่ยวแก่การเงินขอให้ท่านช่วยเหลือ ซึ่งเป็นเรื่องยุ่งยากลำบากใจของท่านอย่างยิ่ง เพราะท่านก็กำลังลำบากเช่นกัน บริวารจะมีเรื่องเดือดร้อนจนต้องลากิจลาป่วยบ่อยๆ หรือบางคนอาจถึงขั้นลาออก เพราะเขาไม่สามารถแก้ปัญหาได้
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านไม่ควรใกล้ชิดสนิทสนมกับเพศตรงข้ามที่ไม่ใช่พี่น้อง ได้ลาภเป็นเงินสดก้อนหนึ่งที่ไม่เกี่ยวแก่การพนันหรือการเสี่ยงโชคใดๆ แต่ท่านจะทำตกหล่นสูญหาย จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเพศตรงข้ามที่ฐานะแตกต่างกันอย่างมาก
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านไม่ควรทิ้งบ้านไปเที่ยวไหนไกลๆ เพราะระยะนี้อาจเกิดไฟไหม้ใกล้บ้านได้ การเดินทางแม้ระยะใกล้ๆ ก็ไม่ควรเป็นไปด้วยความเร็วสูง จะพบเจออุบัติเหตุรุนแรงระหว่างการเดินทาง หรือท่านประสบความยากลำบากในการเดินทางอย่างใดอย่างหนึ่ง
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านพบเจอเหตุการณ์เฉพาะหน้า แม้มิใช่จากบุคคลก็จากธรรมชาติ จะเกิดอุบัติเหตุจนต้องปิดที่ทำงาน หรือไฟฟ้าลัดวงจรจนท่านทำงานทำการไม่ได้ โชคลาภที่จะเกิดขึ้นแก่ท่านไม่เกี่ยวแก่ฐานะปัจจุบัน แม้จะมั่งมีอยู่แล้วก็ร่ำรวยขึ้นอีกได้ แบบคนมั่งมีแต่งงานกันเอง แต่การเจรจาต่อรองไม่ได้ผลดี
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านที่ยังต้องอาศัยบริการต่างๆ ของรัฐ เช่น ไปทำบัตรประชาชน ติดต่องานราชการ หรือเข้าประมูลงานจากหน่วยงานของรัฐต่างๆ อาจไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร การวางแผนงานล่วงหน้าในระยะยาวโดยเล็งผลเลิศอย่างสูงจะเกิดผิดพลาดขึ้นได้