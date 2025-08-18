ราศีใด มีเกณฑ์ได้รับ ‘หน้าที่ใหม่’ ไม่งานเพิ่มก็เลื่อนขั้น มีลาภส่งจากแดนไกล ลุยตลาดใหม่กำไรเกินคาด

|ผู้เขียน
|พิมพ์พรร
ดาวกับดวง อังคารที่ 19 สิงหาคม 2568
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา
ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั) ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านจะหลักแหลมในเรื่องที่ก่อศัตรู ไหวพริบปฏิภาณในการวางตนเองยังไม่ค่อยดีนัก ไม่ควรออกกำลังหรือต่อสู้กับใครต่อใคร การงานจะร้อนรนมากกว่าแต่ก่อน รายรับยังคงมีเข้ามาไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควร ความหวังเกี่ยวกับผลประโยชน์จะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามที่คาดไว้ คนรักจะชวนให้เดินทาง
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านจะได้ลาภเป็นเครื่องเรือนที่ราคาไม่แพงนักหรือทำด้วยฝีมือหยาบๆ บริวารส่วนหนึ่งจะหลงผิดไปเข้ากับคนทุจริต พวกเขาอาจออกหน้าเรี่ยไรเงินชาวบ้านเสร็จแล้วหลบลี้หนีหน้า แล้วชาวบ้านก็มาตามทวงเอาจากท่าน ถ้าไม่ต้องเกี่ยวข้องกับการเงินของผู้อื่นได้จะเป็นการดี แม้แต่ใครฝากเงินทำบุญก็ไม่ควรรับ
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านจะมีการวางแผนปรับปรุงงานอาชีพหรือเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนอาชีพใหม่ อันจะนำมาซึ่งรายได้เป็นกอบเป็นกำในอนาคตอันใกล้หรือภายในปีนี้ อย่างไรก็ดี ควรลงทุนด้านที่ดินหรือทรัพย์จากดินใดๆ รวมทั้งผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ ก็อาจมีปัญหา คู่ครองคนรักจะมีช่องทางเกี่ยวกับธุรกิจดีขึ้นพอสมควร
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านกลายเป็นคนไม่มีเหตุผลไปอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย เงินที่โอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือจากออนไลน์อาจได้ไม่ครบ หรือท่านโอนเงินไม่ถึงผู้รับที่แท้จริง ถ้าเป็นความจริงเช่นนี้ควรติดตามให้ถึงที่สุด เดินทางไกลไม่สะดวกสบาย เพราะญาติมิตรไม่ค่อยอำนวยความสะดวกให้ท่าน ปัญหารักกำลังจะหมดไป
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านจะต้องอดทนในการใช้จ่ายให้ประหยัดเอาไว้ก่อน เพราะอีกหน่อยผู้ใหญ่ที่เคยสนับสนุนอาจทอดทิ้งไม่เหลียวแลท่านเลย เรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติจะไม่สงบลงง่ายๆ เพศตรงข้ามมีส่วนส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าทางการงานของท่าน แต่หากท่านยังโสด ท่านไม่ควรทำตัวสนิทสนมกับพวกเขามากนัก
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านมีเกณฑ์จะได้รับหน้าที่ใหม่หรือมีโอกาสขยายความรับผิดชอบในงานออกไปมากขึ้นเร็วๆ นี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของท่านให้สูงขึ้นหรือมีขอบเขตกว้างขวางขึ้น ข่าวสารจากแดนไกลจะให้ลาภ การลงทุนให้ตลาดต่างประเทศหรือตลาดทุนใหม่ๆ มีโอกาสได้กำไรโดยที่ท่านไม่ได้คาดหมายมาก่อน
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านใช้เงินจำนวนมากเพื่อช่วยคู่ครองคนรักให้สุขสบายแต่ท่านทำอะไรไม่ค่อยคล่อง อย่างไรก็ตาม ท่านมีโชคทางการเงินที่มั่นคงเป็นปกติอยู่แล้ว สตรีอาวุโสที่ท่านเคารพอาจไม่ค่อยสบายล้มหมอนอนเสื่อ แต่ท่านขอความช่วยเหลือใครก็ได้รับการตอบรับที่ดี คนโสดจะพบรักจากการแนะนำของเพื่อนบ้าน
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านยังคงมีปัญหารุมเร้าอย่างต่อเนื่อง ควรตั้งสติเริ่มคิดบัญชีกันใหม่ตั้งแต่ต้น ธุรกิจและการเจรจาตกลงต่างๆ จะเห็นช่องทางราบรื่นขึ้น แต่การเจรจาตกลงในปัญหาสำคัญๆ เกี่ยวกับผลประโยชน์ยังไม่ลงตัว ทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มเข้าที่มากขึ้น และท่านจะพอสบายใจได้มากขึ้นก็ต้องรอไปอีกสักพักทีเดียว
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านจะมีช่องทางเจรจาทำความตกลงในเรื่องหุ้นส่วนที่รอมานานให้ลุล่วงไปได้ ถ้าว่างงานอาจได้งานใหม่ๆ ที่ผู้ใหญ่แนะนำหรือให้การสนับสนุน แต่ผู้ที่ทำงานอยู่แล้วจะประสบปัญหาในงานหรือคิดงานไม่ค่อยออก โดยเฉพาะงานด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์อะไรใหม่จะเป็นปัญหามากทีเดียว
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านจะเสียเวลาและความรู้สึกเพียงเล็กน้อยที่รับทราบว่าผู้ใหญ่ที่ท่านนับถือนั้นแท้จริงเขาไม่มีน้ำยาอะไรใดๆ ทั้งสิ้น บางคนอาจไม่หวังดีกับท่านด้วยซ้ำ จะมีคนในเครื่องแบบมาขออาศัยอยู่ด้วยที่บ้าน หรือคนรับใช้ที่ทำงานบ้านอยู่ดีๆ ก็ทำตัวเป็นตำรวจหรือทหารทั้งวัน ระวังของเก่าของสะสมจะชำรุดไว้ด้วย
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านจะหนีไม่พ้นการถูกลามปามหรือดูหมิ่นดูแคลน ถ้าไม่เกี่ยวข้องกับการเจรจาเพื่อผู้อื่นเลยจะเป็นการดี ใครก็ตามที่ขอผลัดหนี้หรือขอยืมเงินท่านในช่วงนี้เขาจะนำไปใช้ในทางฟุ่มเฟือย จะเกิดขัดแย้งกับบริวาร รวมทั้งลูกน้องหรือบุตรหลานด้วย
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านจะรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง แต่ก็ระมัดระวังโรคระบาดที่เกิดกับตัวท่านหรือสมาชิกในครอบครัวของท่านเอาไว้ให้ดี ทัศนวิสัยค่อนข้างมืดมนเสมือนเดินเรือในเวลาที่ทะเลกำลังมีพายุ ยังไม่ควรตัดสินใจเด็ดขาดลงไปในเรื่องอะไรใดๆ ทั้งสิ้น ความสัมพันธ์กับคนรักไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ