สมาคมโหร เปิดดวง 12 ราศี การเงินปัง ได้โชคจากการเดินทาง
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดดวงการเงิน 12 ราศี ส่งท้ายเดือนสิงหาคม 2568
มังกร
ผู้ที่เกิดระหว่าง 14 ม.ค.-12 ก.พ.
“ยังต้องอาศัยเวลากว่าจะสมหวังเรื่องเงิน ขอให้อดทนรอคอย”
กุมภ์
ผู้ที่เกิดระหว่าง 13 ก.พ.-13 มี.ค.
“หมดเงินไปกับภาษีสังคม หรือการท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ แต่ไม่เดือดร้อน”
มีน
ผู้ที่เกิดระหว่าง 14 มี.ค.-12 เม.ย.
“มีโชคลาภจากการเดินทาง หรือการเป็นจิตอาสาในการทำงานเพื่อการกุศล”
เมษ
ผู้ที่เกิดระหว่าง 13 เม.ย.-13 พ.ค.
“แม้จะมีรายจ่ายมาก แต่ยังรักษาสภาพคล่องทางการเงินได้อยู่”
พฤษภ
ผู้ที่เกิดระหว่าง 14 พ.ค.-13 มิ.ย.
“มีข่าวดีเรื่องการเงิน ใครที่เป็นเจ้าหนี้อยู่ ลูกหนี้จะนำเงินมาคืนให้”
เมถุน
ผู้ที่เกิดระหว่าง 14 มิ.ย.-14 ก.ค.
“มีโชคลาภจากการทำงาน มีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่จากความทุ่มเท”
กรกฎ
ผู้ที่เกิดระหว่าง 15 ก.ค.-16 ส.ค.
“อย่าคาดหวังการเสี่ยงดวงหรือโชคลาภที่ได้มาแบบฟลุ๊ค ๆ ต้องลงมือทำ”
สิงห์
ผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ส.ค.-16 ก.ย.
“เข้ากระเป๋าซ้ายออกกระเป๋าขวา กับเรื่องที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้”
กันย์
ผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ก.ย.-16 ต.ค.
“คาดหวังโชคลาภจากสิ่งที่กำลังทำอยู่ มีโอกาสสมหวังตามที่ใจปรารถนา”
ตุล
ผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ต.ค.-15 พ.ย.
“เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ ใช้จ่ายแบบเกินตัวไปมาก ระวังจะขาดสภาพคล่อง ”
พิจิก
ผู้ที่เกิดระหว่าง 16 พ.ย.-15 ธ.ค.
“ฐานะการเงินดีขึ้นมากกว่าเดิม เป็นช่วงเวลาของการเก็บหอมรอมริบ”
ธนู
ผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ธ.ค.-13 ม.ค.
“มีรายจ่ายยาวเป็นเป็นหางว่าว ทั้งที่จำเป็นและไม่จำเป็นต้องบริหารจัดการให้ดี”