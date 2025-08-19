|ผู้เขียน
|พิมพ์พรร
ราศีใด ที่ต้องอดทนต่อความไม่แน่นอนหลายเรื่อง อาจถึงขั้นท้อใจ และต้องระวังอุบัติเหตุจากการเดินทาง
ดาวกับดวง ประจำวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2568
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา
ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั) ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านที่มีจิตใจเด็ดเดี่ยวในการเป็นผู้นำและมุ่งมั่นที่จะกระทำการให้สำเร็จอาจมีศัตรูมากขึ้น อย่างไรก็ดี ท่านควรแสดงกิริยาอ่อนน้อมหรือควรทำการอย่างเงียบๆ หากกำไรหุ้นรายเล็กๆ หรือถูกเลขท้ายสองตัวจะเป็นการขัดลาภใหญ่ ท่านที่มีของดีควรปิดบังหรือซ่อนเร้นไม่ควรนำไปโอ้อวดหรือให้ใครรู้พร่ำเพรื่อ
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านไม่มีศัตรูหรือผู้ที่คิดร้ายอย่างแท้จริง อาจมีการงานที่ท่านต้องเอามาทำที่บ้านเพื่อให้ทันใจเจ้านาย ทรัพย์สินไม่มีปัญหา แต่อาจได้รับช้าไปบ้างก็ยังดีกว่าไม่ได้รับเสียเลย เรื่องการเงินควรยึดหลักสุภาษิตว่า สิบเบี้ยใกล้มือหรือน้ำขึ้นให้รีบตักไว้ก่อน สุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีนัก ส่วนความรักนอนใจไม่ได้
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านจะอยู่ในความสุขุมรอบคอบได้อย่างดี ทำกิจกรรมต่างๆ ตามความตั้งใจหรือตามความประสงค์ของผู้ใหญ่โดยไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ แต่ถึงกระนั้นท่านก็ยังมีความเป็นอยู่ตามปกติ เคยวางตัวหรือปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างไรก็ทำตัวอย่างนั้น สามารถหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ไม่พอใจได้อย่างแนบเนียน
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านที่ค้าขายกับฝรั่งมังค่าหรือที่ต้องติดต่อการค้าทางไกลยังสบายใจได้ยาก หากผลิตผลและธุรกิจของท่านยังคงหวั่นไหวตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การออกงานสมาคมเพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจอาจต้องพูดจนน้ำลายแตกฟอง แต่ท่านจะได้รู้จักผู้คนหลากหลายอาชีพมากยิ่งขึ้น
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านจะไปเก็บเงินจากใครมักได้รับการต้อนรับที่ดี ไม่ว่าท่านจะใช้วาจาอ่อนหวานหรือไม่ก็ตาม ท่านก็จะได้รับชำระหนี้ตามสมควร การเดินทางราบรื่น หากเป็นการท่องเที่ยวก็จะสนุกสนานรื่นเริงดีไม่มีจืดชืด ระยะนี้หากมีปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารหรือการหมิ่นประมาท ท่านยังหาจุดที่ทำให้สบายใจยังไม่ได้
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านควรถือโอกาสเจรจาธุรกิจหรือการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้สัมฤทธิผลในระยะนี้ รวมทั้งงานด้านวิชาการที่ท่านคาดหวังลาภผลในอนาคตอันใกล้ ท่านก็ควรเริ่มทำเสียแต่ตอนนี้จะดีกว่า และหากจะทำอะไรช่วงนี้ควรทำเงียบๆ ไม่กระโตกกระตากให้ใครรับรู้เรื่องของท่านจะดีที่สุด เรื่องรักยังไม่สมใจ
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านอาจจะต้องอดทนต่อความไม่แน่นอนในหลายๆ เรื่อง อาจจะถึงขั้นท้อแท้ใจอยู่บ้าง การเดินทางในช่วงปลายๆ สัปดาห์ควรระมัดระวังมากสักหน่อย เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นโดยไม่คาดคิดก็ได้ การเงินยังต้องรัดเข็มขัดให้มากที่สุด ธุรกิจรายได้อาจไม่เข้าเป้า อาวุธหรือของมีคมจะเสียหายหรือสูญหาย
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านควรระวังของหายในชายคาที่ท่านอยู่อาศัย กับผู้อาวุโสกว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ยังไม่เข้าใจกันดีไปได้ ไม่เหมาะกับกิจการใดๆ ที่ต้องอาศัยวิชาความรู้ ไหวพริบระยะนี้อาจจะบ้องตื้นอย่างไรชอบกล ฉลาดพอหาเลี้ยงปากท้องตนเองและครอบครัวเท่านั้น อดทนเรียนได้ดีแต่ยังไม่มีโชคในการสอบแข่งขันใดๆ
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านจะสับสนเล็กน้อยกับข้อมูลข่าวสารหรือการพูดจาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าอย่างน่าเบื่อหน่าย เพื่อนร่วมงานหรือผู้คนในสำนักงานไม่ค่อยปรองดองกัน หากพวกเขามาร่วมมือกันสร้างสถานการณ์ทำเรื่องให้เป็นภัยต่อความสวยงามหรือศีลธรรมอันดีงามของชุมชน ท่านจะต้องถูกตราหน้าให้เสียหายไปด้วย
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านนัดหมายใดๆ ในทางการงานอาจคลาดเคลื่อน บางทีมีเหตุให้นัดหมายซ้อนเสียเวลานัดไปโดยใช่เหตุ แต่คนรักหรือหุ้นส่วนคู่สัญญาของท่านจะตั้งหน้าตั้งตาระมัดระวังตนเองจนเกร็งไปหมด ท่านควรบอกเขาให้ปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามบุญตามกรรม ไม่ต้องเคร่งเครียดจนเกินไปนักก็จะหาความสุขได้
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านจะโชคดีราวอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ฝนตกแล้วไม่กระทบกระเทือน ไม่ว่าจะพบเหตุร้ายอะไรจะผ่านพ้นหรือแคล้วคลาดไปได้อย่างหวุดหวิด เจอหางพายุเล็กๆ ไม่ถึงกับกระทบกระเทือนบ้านใหญ่ ชีวิตประจำวันจะได้เพื่อนเก่าๆ ช่วยเหลือ กิริยาวาจาของบริวารหากผิดหูหรือขัดความรู้สึกก็ไม่ควรคิดมาก
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านอาจจะคาดคะเนเหตุการณ์ผิดพลาดคลาดเคลื่อนบางเรื่อง การใช้หลักเหลี่ยมในการตัดสินปัญหาเฉพาะหน้าในระยะนี้ไม่เป็นผล ยิ่งเป็นการกะเก็งกำไรประเภทซื้อถูกขายแพงแล้วยิ่งไม่สำเร็จ สถานการณ์โดยทั่วไปท่านยังยุ่งอยู่กับเรื่องของญาติพี่น้องและบริวาร ยังไม่ควรหวังลาภผลแบบฟลุคๆ