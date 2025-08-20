|ผู้เขียน
วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2568
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา
ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั) ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านไม่เหมาะกับการเที่ยวป่าหรือภูเขาที่สูงชัน หรือปีนต้นไม้หรือขึ้นที่สูงโดยไม่มีเครื่องป้องกัน เดินทางไกลจะได้ลาภ จะได้ผู้มีหลักเหลี่ยมสูงมาช่วยงาน ซึ่งหากท่านต้องติดต่อสื่อสารกับใครก็ตาม ท่านควรตั้งอกตั้งใจพูดหรือให้ญาติพี่น้องทำแทน หากจำเป็นก็ไม่ควรใช้ร่างกายอย่างหักโหมมากนัก
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านจะได้ลาภทรัพย์สินเงินทองจากหลายทางช่วยให้สบายใจไปได้ระยะหนึ่งทีเดียว เหตุการณ์ดีๆ เช่นนี้ค่อนข้างหายาก และอีกไม่นานท่านจะมีโชคดีไปพร้อมๆ กับญาติพี่น้องหรือเครือญาติที่สนิทสนมของท่าน ปัญหาที่ยากก็จะคลี่คลายไปได้ไม่ว่าเรื่องส่วนตัวหรือส่วนรวมจะได้ผู้มีอิทธิพลช่วยเหลือ
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านจะเดินทางหรือมีกิจการเกี่ยวข้องทางไกล อาจสั่งซื้อของหรือส่งของไปยังต่างประเทศ เรื่องเงินรายได้ยังไม่ขาดมือหรือยังคงเป็นไปตามแผนที่คาดไว้ หากอยู่ระหว่างการก่อสร้างปรับปรุงบ้าน ระวังจะถูกช่างชักชวนให้เปลี่ยนใจ หรือมีเรื่องมาให้ท่านตกอกตกใจจนต้องปรับแบบหน้างานหลายครั้ง
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านไม่ควรดื่มสุราจนขาดสติหรือร่วมเฉลิมฉลองในเวลากลางคืนกับคนแปลกหน้า เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองท่านอยู่จะหยุดพักชั่วคราว เรื่องปัญหาเกี่ยวกับเพศตรงข้ามหรือคนรักจะหมดลง ท่านที่เลิกรากับคนรักเก่าไปแล้ว จะได้พบคนใหม่ในกลุ่มเพื่อนฝูงใหม่ๆ ระวังของเก่าของสะสมจะชำรุดหรือหาย
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านได้ลาภจากการเดินทางไกลหรือผู้ใหญ่เป็นผู้นำมาให้ เหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดแก่ญาติมิตรในระยะนี้แม้จะส่งผลกระทบถึงการเงินของท่านไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ถ้าท่านโกรธใครหรือขัดแย้งอะไรก็ตามจะจบลงด้วยการเสียเงิน ซึ่งถ้าระงับอารมณ์โกรธเสียได้จะเป็นการดี มีรายจ่ายสูงแบบตามใจตนเองบ่อยๆ
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านอาจจะได้รับอุบัติเหตุอย่างไม่ทันตั้งตัว ทำอะไรก็ตามท่านไม่ควรประมาทแม้แต่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ สัตว์เลี้ยงน่ารักแค่ไหนก็มีเขี้ยวเล็บทำร้ายท่านได้ ถ้าปล่อยให้หิวมากๆ อาจโมโหโทสะร้าย ส่วนความรักเมื่อเธอดีมาฉันก็ดีกับเธอให้สมกัน ส่วนท่านที่กำลังขัดใจกับคนรักอยู่ก็ยังไม่เข้าใจกันอยู่นั่นเอง
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านมีแต่เสียทรัพย์และไม่ได้อะไรกลับมาทั้งสิ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา ต่อไปนี้ท่านจะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งจะสูญเสียไปภายหลังอย่างง่ายดาย อาจเป็นทรัพย์ที่มีค่าหรือเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ของมีคมต่างๆ บางท่านจะไม่ค่อยทรหดอดทนต่อความยากลำบากใดๆ ถ้าทำกับข้าวเองอย่าเปิดแก๊สไว้หรือไม่ควรห่างเตา
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านจะตกแต่งบ้านให้สวยงามตามรสนิยมของท่าน ศัตรูอาจมีบทบาทกับลาภผลประโยชน์ของท่าน บริวารระดับบุตรหลานจะสนใจเอาใจใส่ท่านน้อยลง ส่วนผู้ใต้บังคับบัญชาและคนรับใช้ก็มีภารกิจส่วนตัวมากจนต้องนำงานกลับไปทำที่บ้าน ท่านที่เดือดร้อนเรื่องเงินก็ควรต้องใช้ชีวิตอย่างประหยัดมัธยัสถ์
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายฉุกละหุกของญาติพี่น้อง คนรักของเพื่อนสนิทเกิดโกรธกันอย่างแรงแล้วพยายามอพยพมาอยู่กับท่านเพื่อประชดแฟนของเขา ดังนั้น ถ้ามีใครมาขออยู่ร่วมด้วย ท่านต้องไต่สวนทวนความให้ดี โชคชะตาตอนนี้ออกจะพิลึกชอบกล เพราะท่านไม่รู้ว่ามิตรใหม่ๆ ที่เข้ามาคาดหวังอะไร
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านจะคิดอยู่เสมอว่าผู้ใหญ่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการกระทำของท่าน อันที่จริงผู้ใหญ่ก็มีความคิดกันทุกคนเพียงแต่ใครจะคิดได้กว้างหรือไกลแค่ไหนเท่านั้น ใครที่เคยดีกันแล้วเปลี่ยนแปลงไปท่านก็ไม่ควรเอาเป็นเอาตายกับเขา แม้แต่เงินสดที่ใส่ไหขุดดินฝังไว้กับมือก็อย่าเพิ่งเชื่อนักว่าจะได้เป็นของท่าน
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านยังมีบางสิ่งบางอย่างติดพันมาจากปลายเดือนที่แล้ว ถ้าท่านไม่เห็นเป็นเรื่องสำคัญก็จะผ่านไปเอง ได้สัมผัสกับเหตุการณ์ใหม่ๆ ที่ปัจจุบันทันด่วน ซึ่งมีทั้งดีบ้างไม่ดีบ้าง ระยะนี้ท่านจะพูดอะไรกับใครก็ไม่รู้เรื่องหรือขัดแย้งกับผู้อื่นบ่อยๆ การเข้าสังคมใหม่ๆ หรือมีเพื่อนใหม่ยังไม่เหมาะกับท่านในระยะนี้
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านจะหลงลืมเรื่องเล็กๆ น้อยๆ หรือหลงลืมเรื่องเกี่ยวกับคนรักของท่าน เช่น ลืมวันเกิดวันครบรอบ ลืมซื้อของฝากคนรัก เป็นต้น ระวังความขัดแย้งกับผู้ใหญ่ใกล้ชิด บ้านช่องที่อยู่อาศัยจะค่อนข้างร่มเย็น ซึ่งจะเย็นทั้งอากาศภายในบ้านและอารมณ์ของสมาชิกในบ้าน ความรักมีเกณฑ์ใจร้อนโมโหง่าย