ลัคนาราศีใด กำลังจะโชคดีเรื่องงาน มิตรสหายอาจเป็นศัตรูเงียบๆ คนโสดควรรออีกสักหน่อย

|ผู้เขียน
|พิมพ์พรร
ดาวกับดวง ประจำวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2568 โดย พิมพ์พรร
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา
ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั) ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน
จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านจะเดินทางไกลหรือแม้เป็นการเดินทางใกล้ๆ เช่น ไปทำงานหรือซื้อกับข้าวก็ยังไม่วายมีคนหมั่นไส้ การจัดระบบสื่อสารหรือการจัดการด้านการตลาดจะได้ผลดีพอสมควร อาจมีปัญหาอยู่บ้างท่านก็แก้ไขได้ง่าย แต่เรื่องสุขภาพและการงานจะไม่ดีนัก การช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากอาจมีศัตรูโดยไม่รู้ตัว
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านจะขวนขวายที่จะให้ได้มาซึ่งของหายากอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจเป็นวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังหรือการประมูลสินค้าออนไลน์ต่างๆ ซึ่งทุกสิ่งจะเข้ามาตามประสงค์ เพราะเป็นช่วงเวลาที่ท่านได้เงินมากก็จะใช้จ่ายมากเป็นธรรมดา งานจะมากและมีแนวโน้มที่จะได้ทำหน้าที่ที่ท่านไม่เคยทำมาก่อน
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านได้พบกับความสบายใจดีขึ้น อยู่สบายโดยปราศจากศัตรูคู่อาฆาตหรือคนคอยแทงข้างหลัง หากเดินทางไกลจะได้เพื่อนใหม่ที่พูดจาแบบนักเลง ท่านทำการสิ่งใดก็จะได้รับความสำเร็จสมปรารถนา ญาติพี่น้องอิจฉาก็ทำอะไรท่านไม่ได้ รักเปรียบเสมือนการตีเหล็กที่ต้องตีขณะที่กำลังร้อนๆ
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านจะพบเหตุการณ์ที่น่าพิศวงอันเนื่องมาจากเพื่อนร่วมงาน ยังไม่ควรทุ่มเทลงทุนในลักษณะของการแสวงโชคที่ต้องใช้ระยะเวลานาน แต่การลงทุนทางการค้าอย่างธรรมดายังพอทำได้ แต่ยังหวังผลเลิศไม่ได้ การขอความช่วยเหลือผู้ใหญ่ที่มีสติปัญญาสูงอาจไม่ได้อย่างใจท่านเท่าที่ควร ความรักคนรักยังดี
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านอาจรู้สึกเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น แต่ใช้จ่ายเงินมากจนมีปัญหาการเงินไม่พอใช้ หรือการค้าขายที่ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ก็ได้ อย่างไรก็ดี หุ้นส่วนผู้ร่วมงานที่ร่วมหัวจมท้ายกับท่านมาตลอดจะกลับมาร่วมงานกับท่านอีกในไม่ช้า รวมทั้งชื่อเสียงของท่านจะมีมากขึ้น เพราะมีผู้ใหญ่ที่หวังดีสนับสนุน
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านกำลังจะโชคดีในเรื่องการงาน จะได้สิ่งที่เป็นประโยชน์ถาวร ท่านมีพลังอำนาจพิเศษซึ่งอาจจะเกิดจากความกล้าหาญและกำลังวังชาของท่านเอง ระดับศาสตราจารย์จะมาช่วยจัดการงานของท่าน แต่ปัญหาทุกข์ร้อนเรื่องการติดต่อราชการจะปะทุขึ้นอย่างหนัก ผู้ใหญ่ทางราชการจะจากไปหรือไม่ให้คุณ
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านไม่ควรเข้าใกล้บริเวณที่มีการจุดพลุหรือดอกไม้ไฟและวัตถุระเบิดต่างๆ จะมีอาการแพ้อากาศ อาหาร และน้ำดื่ม ปัญหามดปลวกแมลงต่างๆ ในบ้านกำลังจะหมดไป เพราะมีผู้มาช่วยกำจัด ที่ผ่านมารักใครยังไม่ค่อยสำเร็จสมประโยชน์ อีกทั้งระยะนี้คู่ครองคนรักก็ดูจะพูดคุยกันไม่เข้าใจหลายเรื่อง
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านที่มีปัญหากับหุ้นส่วนผู้ร่วมงานหรือคู่ครองคนรักมานาน ปัญหาต่างๆ จะค่อยๆ หมดไป ท่านจะรู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบายมากขึ้น เพื่อนฝูงต่างๆ ทั้งที่มีฐานะทางสังคมดีและเพื่อนเก่าจะเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือให้ท่านรู้สึกดีขึ้น ไปไหนก็ตามไม่ควรพูดจาลบหลู่ใครๆ โดยเฉพาะบางสิ่งที่ท่านมองไม่เห็น
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านจะชอบทำการอันเป็นความหวังดี แต่กลับทำความเดือดร้อนรำคาญให้แก่คู่ครองคนรัก แม้ปกติท่านไม่ค่อยอยากจะพูด แต่อาจพูดจาไม่สบอารมณ์บ้านใกล้เรือนเคียงจนเป็นศัตรูกัน หากไม่ได้รับความสนใจจากผู้ที่มีกิจเกี่ยวข้องกัน ท่านก็ไม่ควรเอ่ยเอื้อนวาจาใดๆ ที่เป็นการเรียกร้องความสนใจทั้งสิ้น
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านติดเพื่อนฝูงใหม่ๆ แต่มิตรสหายบางคนอาจจะเป็นศัตรูเงียบๆ ของท่านก็ได้ ท่านมีโชคดีบ้างเหมือนกันคืออาจจะได้รายได้หรือทรัพย์จำนวนมากๆ จะมีค่าใช้จ่ายเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนที่เดือดร้อน ยังไม่ใช่จังหวะที่จะประสงค์สิ่งใดอันแปลกประหลาด หรือผิดระเบียบแบบแผน
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านมั่นใจไม่ได้ว่าบริวารจะช่วยเหลือท่านดีเหมือนเมื่อก่อน มีเค้าว่าเศรษฐกิจสังคมภายนอกจะกระทบกระเทือนมาถึงท่านโดยตรง มีเกณฑ์ย้ายที่ทำงานหรือย้ายตำแหน่งหน้าที่ที่ไม่น่าพึงพอใจนัก จะมีเรื่องให้สะเทือนใจเงียบๆ แต่ไม่อยากพูดให้ใครรู้ ลาภผลต่างๆ ที่ได้มาส่วนใหญ่เป็นของที่เคลื่อนย้ายยาก
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านจะชอบอยู่เฉยๆ และพอใจกับความสันโดษ ยิ่งได้อยู่ในที่เงียบเหงาเปล่าเปลี่ยวหน่อยยิ่งสบายใจ ไม่ค่อยรู้สึกอยากได้ใคร่ดีอะไรๆ เท่าไรนัก การเสี่ยงโชคยังไม่มีโอกาสหรือโชคลาภใดๆ ถ้ารักกับคนรักอย่างจืดชืดมานานๆ ตอนนี้ชักจะเร่าร้อนรุนแรงถึงขั้นวิวาทกันบ้าง คนโสดจึงควรรอไปอีกสักหน่อย