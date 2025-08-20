ดวง-โหราศาสตร์

อ.ไวท์ เปิด 4 ราศี ปังสุด! ดาวพฤหัสโคจรมหาอุจจ์ จักรวาลจัดสรร ส่งกำลังสูงสุดในรอบ12ปี 

อ.ไวท์ เปิด 4 ราศี ปังสุด! ดาวพฤหัสโคจรมหาอุจจ์ จักรวาลจัดสรร ส่งกำลังสูงสุดในรอบ12ปี  เปลี่ยนจากผู้ประสบภัย สู่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อาจารย์ไวท์ หมอดูโอปป้า

เปิดดวง 4 ราศี ได้แก่

  • ราศีกรฎ
  • ราศีพิจิก
  • ราศีเมษ
  • ราศีตุลย์

ปังที่สุด จุดสูงสุดของชีวิตในรอบหลายปี จากผู้ประสบภัย สู่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ ดาวพฤหัสโคจรได้เกณฑ์มหาอุจจ์ จุดสตาร์ทดวง ส่งกำลังสูงสุดในรอบ 12 ปี เป็นราศีที่ได้เกณฑ์พิเศษ จักรวาลจัดสรร สิ่งที่จะเกิดจะเป็นจุดสูงสุด เป็นที่สุด ปังสุด ที่ผ่านมาไม่เห็นค่า ถูกมองข้าม เร็วๆนี้คิวยาวแน่ รอเลย