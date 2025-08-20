อ.ไวท์ เปิด 4 ราศี ปังสุด! ดาวพฤหัสโคจรมหาอุจจ์ จักรวาลจัดสรร ส่งกำลังสูงสุดในรอบ12ปี เปลี่ยนจากผู้ประสบภัย สู่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อาจารย์ไวท์ หมอดูโอปป้า
เปิดดวง 4 ราศี ได้แก่
- ราศีกรฎ
- ราศีพิจิก
- ราศีเมษ
- ราศีตุลย์
ปังที่สุด จุดสูงสุดของชีวิตในรอบหลายปี จากผู้ประสบภัย สู่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ ดาวพฤหัสโคจรได้เกณฑ์มหาอุจจ์ จุดสตาร์ทดวง ส่งกำลังสูงสุดในรอบ 12 ปี เป็นราศีที่ได้เกณฑ์พิเศษ จักรวาลจัดสรร สิ่งที่จะเกิดจะเป็นจุดสูงสุด เป็นที่สุด ปังสุด ที่ผ่านมาไม่เห็นค่า ถูกมองข้าม เร็วๆนี้คิวยาวแน่ รอเลย