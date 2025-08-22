|ผู้เขียน
ราศีใด จะมีโชคดีทางการงาน จะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่สูงขึ้น หรือผู้ร่วมงานจะนับถือในความรู้ของท่าน : ดาวกับดวงวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2568
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา
ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั) ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านจะมีความสุขสนุกสนานกับญาติพี่น้องและมิตรสหาย แต่หากไม่ได้ไปไหนเลยก็ควรอยู่ให้ห่างการสื่อสารทางโซเชียลมีเดีย เพราะท่านจะสร้างศัตรูได้มากแม้กับคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อน จะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เรื่องลาภผลประโยชน์ในไม่ช้า ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีความสำคัญต่อท่านมาก
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านจะมีโชคดีทางการงาน จะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่สูงขึ้นหรือผู้ร่วมงานจะนับถือในความรู้ของท่าน ได้รายได้จากการทำงานด้านการตลาดและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ ยังไม่ควรลงทุนด้านนวัตกรรมใหม่ๆ หรือกิจการใดที่ล้ำสมัยมากๆ เพราะท่านอาจยังประสบการณ์อ่อนด้อยในธุรกิจนั้นเกินไป
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านเข้ากับทั้งผู้ใหญ่และชาวต่างชาติได้อย่างกลมกลืน หรือมีคนเหล่านั้นมาช่วยอำนวยโชคลาภแก่ท่าน การเงินอยู่ในเกณฑ์รุ่งเรือง หมายถึงท่านมีกำลังจับจ่ายใช้สอยตามสมควรแก่อัตภาพ เดินทางด้วยความราบรื่น แต่การเดินทางร่วมกับญาติพี่น้องที่ไม่คุ้นเคยอาจทำให้ท่านหงุดหงิดรำคาญใจได้
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านทำเอกสารสูญหายหรือเสียหาย หนังสือดีๆ ที่ท่านสะสมไว้ในบ้านจะถูกขโมยหรือมีคนหยิบไปเฉยๆ ควรระวังเอกสารสัญญาต่างๆ จะผิดพลาดคลาดเคลื่อน เจ้าหนี้จะยกประโยชน์ให้ท่านเพราะเขาเกิดไปหลงคารมท่าน แต่หากท่านเป็นเจ้าหนี้ก็ควรเอ่ยปากทวงหนี้สินกับลูกหนี้ในระยะนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านไม่ควรเดินทางด้วยความรีบร้อน เพราะอาจทำให้มีอุบัติเหตุหรือข้าวของแตกหักเสียหายได้ ชอบคบหาเพศตรงข้ามที่มีชีวิตโลดโผนหรือบุคลิกแปลกแตกต่างจากคนทั่วไป ไม่ค่อยเจริญอาหารหรือบริโภคอาหารผิดสำแดงจนเกิดอาการป่วยไข้ได้ ผู้ที่สมรสแล้วไม่มีอะไรเป็นปัญหา แถมคู่ยังให้ลาภอีกด้วย
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านกำลังก้าวหน้าด้วยดีในงานด้านต่างๆ ที่มีมามากมายเพื่อทดสอบความอุตสาหะของท่าน โดยเฉพาะงานที่ผู้ใหญ่กำลังสนับสนุนท่านอยู่ อย่างไรก็ดี ท่านยังไม่ควรคาดหวังเรื่องชื่อเสียงเครดิตให้มากนักในระยะนี้ การเงินยังไม่ค่อยดี มีบางวันในสัปดาห์นี้จ่ายเงินมากหน่อยเดียวท่านก็โมโหฉุนเฉียวผิดปกติ
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านจะใช้สตางค์สิ้นเปลืองไปกับการแก้ปัญหาให้กับเพศตรงข้ามหรือคู่ครอง ซึ่งเป็นเรื่องที่ท่านไม่เต็มใจจะจ่ายทั้งสิ้น ส่วนผู้ที่ยังโสดจะได้ข่าวร้ายจากเพศตรงข้าม อย่างไรก็ดี ยังไม่ควรผลีผลามเรื่องความรักให้มากนัก ระยะนี้ควรระวังเรื่องอาการเจ็บป่วยแบบเดิมๆ หรือโรคเก่ากำเริบเอาไว้สักหน่อยก็จะดี
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านมีลาภปากเป็นอาวุธของมีคมต่างๆ แต่อาจเป็นเหตุที่ทำให้ท่านเสียทรัพย์หรือบาดเจ็บหากไม่ระมัดระวัง จะทำอะไรก็ตามไม่ควรด่วนใจเร็วจนเกินเหตุ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับเอกสารหนังสือสำคัญต่างๆ รวมทั้งการทำสัญญาใดๆ ที่ท่านอาจไม่ตั้งใจ ดังนั้นหากจะลงนามอะไรควรอ่านหลายๆ รอบ
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านจะมีการเดินทางเพื่อไปดูงานนอกสถานที่บ่อยสักหน่อย ควรระวังสัมภาระจะถูกรื้อค้นหรือหายสาบสูญในระหว่างเดินทางเอาไว้ด้วย ลาภผลที่หวังว่าจะได้จะตกหล่นสูญหายหรือได้ไม่ครบตามที่ท่านคาดไว้ และแม้ท่านจะพยายามอดออมสักเท่าไรก็มักมีเรื่องให้จ่ายออกไปแบบร้อนๆ
อยู่เสมอ
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านมีบทบาทใหม่ๆ แก่สังคมหรือมีการปรับเปลี่ยนท่าทีเล็กน้อยจากการกำหนดกฎเกณฑ์ของตนเองที่เข้มงวดมากขึ้น อาจไม่สามารถเข้ากับผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ที่มีวัยวุฒิสูงกว่าได้มากนัก ควรระวังการใช้อำนาจหน้าที่ของตนให้มากๆ โดยเฉพาะเมื่อพูดคุยกับผู้ใหญ่ในวงงานของท่าน คนรักมักวางตัวห่างเหิน
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านอาจมีการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์จากดินอื่นๆ ด้วยความรู้สึกว่าได้ลาภและพึงพอใจ เพศตรงข้ามจะเป็นแรงสนับสนุนให้เจริญก้าวหน้าในด้านการสมาคมหรือช่วยให้ท่านได้ติดต่อกับเพื่อนเก่าๆ ไม่ควรสนิทสนมกับลูกน้องบริวารมากเกินไป เพราะพวกเขากำลังคิดไม่ซื่อหรืออาจยืมเงินท่าน
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านอาจมีอารมณ์ร้ายๆ กับญาติมิตรที่ทำอะไรไม่ได้อย่างใจท่านนิดหน่อย ทุกสิ่งทุกอย่างที่เริ่มต้นด้วยดีในเดือนนี้จะไปลงเอยอย่างไม่ค่อยสมหวังนักในตอนปลายเดือน ลาภผลจะขาดหายหรือได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย แถมอาจมีรายจ่ายที่ท่านต้องจ่ายออกอย่างไม่เต็มใจอีกด้วย คนรักมักเอาแต่ใจ