สมาคมโหร เปิดดวง 12 นักษัตร มีลุ้นได้เลื่อนขั้น สมหวังเรื่องเปลี่ยนงาน
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดดวงการงาน 12 นักษัตร ส่งท้ายเดือนสิงหาคม 2568 ดังนี้
- ชวด – ปีหนู
เกิดความเครียดมากเพราะถูกกดดันและคาดหวังจากเจ้านาย
-
ฉลู – ปีวัว
มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ได้งานใหม่หรืองานที่ท้าทาย
-
ขาล – ปีเสือ
บรรยากาศค่อนข้างอึมครึม ไม่มีความสุขในงานที่ได้รับผิดชอบ
-
เถาะ – ปีกระต่าย
ผลงานออกมาดีได้รับการยอมรับจนมีโอกาสได้เลื่อนขั้น
-
มะโรง – ปีงูใหญ่
มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีหากต้องการเปลี่ยนงานมีโอกาสสมหวัง
-
มะเส็ง – ปีงูเล็ก
รู้สึกเบื่อขาดแรงบันดาลใจในการทำงาน อยากมองหางานใหม่
-
มะเมีย – ปีม้า
หากคิดจะเปลี่ยนงานใหม่หรือลาออกควรคิดให้รอบคอบก่อน
-
มะแม – ปีแพะ
งานไม่ค่อยราบรื่นผลลัพธ์ ไม่เป็นไปตามที่คิด ต้องรื้อทำใหม่
-
วอก – ปีลิง
ได้รับโอกาสใหม่ ๆ จากผู้ใหญ่ให้รับผิดชอบโครงการสำคัญ
-
ระกา – ปีไก่
อย่าประมาทหรือละเลยปัญหาเล็ก ๆ อาจทำให้บานปลายได้ง่าย
-
จอ – ปีหมา
ทำงานเหมือนคนปิดทองหลังพระ เหนื่อยแต่ไม่มีใครมองเห็น
-
กุน – ปีหมู
อย่ายึดติดกับรูปแบบการทำงานเดิม ๆ ควรเปลี่ยนมุมมองใหม่