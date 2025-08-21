ดวง-โหราศาสตร์

สมาคมโหร เปิดดวง 12 นักษัตร มีลุ้นได้เลื่อนขั้น สมหวังเรื่องเปลี่ยนงาน

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดดวงการงาน 12 นักษัตร ส่งท้ายเดือนสิงหาคม 2568 ดังนี้

  • ชวด – ปีหนู

เกิดความเครียดมากเพราะถูกกดดันและคาดหวังจากเจ้านาย

ชวด

  • ฉลู – ปีวัว

มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ได้งานใหม่หรืองานที่ท้าทาย

ฉลู

  • ขาล – ปีเสือ

บรรยากาศค่อนข้างอึมครึม ไม่มีความสุขในงานที่ได้รับผิดชอบ

ขาล

  • เถาะ – ปีกระต่าย

ผลงานออกมาดีได้รับการยอมรับจนมีโอกาสได้เลื่อนขั้น

ขาล

  • มะโรง – ปีงูใหญ่

มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีหากต้องการเปลี่ยนงานมีโอกาสสมหวัง

มะโรง

  • มะเส็ง – ปีงูเล็ก

รู้สึกเบื่อขาดแรงบันดาลใจในการทำงาน อยากมองหางานใหม่

มะเส็ง

  • มะเมีย – ปีม้า

หากคิดจะเปลี่ยนงานใหม่หรือลาออกควรคิดให้รอบคอบก่อน

มะเมีย

  • มะแม – ปีแพะ

งานไม่ค่อยราบรื่นผลลัพธ์ ไม่เป็นไปตามที่คิด ต้องรื้อทำใหม่

มะแม

  • วอก – ปีลิง

ได้รับโอกาสใหม่ ๆ จากผู้ใหญ่ให้รับผิดชอบโครงการสำคัญ

วอก

  • ระกา – ปีไก่

อย่าประมาทหรือละเลยปัญหาเล็ก ๆ อาจทำให้บานปลายได้ง่าย

ระกา

  • จอ – ปีหมา

ทำงานเหมือนคนปิดทองหลังพระ เหนื่อยแต่ไม่มีใครมองเห็น

จอ

  • กุน – ปีหมู

อย่ายึดติดกับรูปแบบการทำงานเดิม ๆ ควรเปลี่ยนมุมมองใหม่

กุน