ราศีใด ในรอบสัปดาห์นี้ จะได้ลาภเป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือได้ทรัพย์จากที่ดิน : ปุสาคโม (24-30 สิงหาคม 2568)
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะได้ลาภเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือได้ทรัพย์จากที่ดิน จะได้ทำงานมีรายได้จากผลิตผลทางการเกษตรโดยอาจต้องตรากตรำลงเรี่ยวแรงสักเล็กน้อย อย่างไรก็ดี ความสัมพันธ์กับบุคคลทั่วไปอาจไม่สดใสมากนัก การโจมตีจากปรปักษ์จะถูกเป้าหมาย เพราะดวงอยู่ในเกณฑ์สร้างศัตรูมาก การติดต่องานใดๆ อาจไม่ราบรื่นนัก หากเลื่อนได้ควรเลื่อนไปก่อนจะดีกว่า จะมีผู้ป้อนข้อมูลผิดๆ หรือกระทำการด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาต่อท่าน แต่หากมีอะไรผิดพลาดก็ควรปล่อยให้เลยตามเลยเสียเถิด เพราะดวงชะตาของท่านโดยรวมยังคงมีความอดทนสูง อีกทั้งรายได้และญาติพี่น้องก็ยังสนับสนุนท่านอยู่
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะได้รับโอกาสที่ดีบางอย่างพร้อมๆ กัน อย่างน้อยก็สองเรื่องขึ้นไป งานที่ท่านทำหรือเกี่ยวข้องกำลังเจริญงอกงาม บางท่านอาจพบทางเลือกใหม่ที่สวยงามกว่าเดิมก็ได้ การงานของท่านราบรื่นดี หากว่างงานอยู่จะมีผู้เสนองานชั้นดีให้ท่านทำ ระยะนี้จะทำการใดๆ ท่านไม่มีทางเสียประโยชน์หรือเสียเวลาไปเปล่าๆ กระแสเงินสดที่อยู่กับตัวท่านก็มีใช้ได้มากมาย แต่ผลประโยชน์ที่ได้รับมักมาแบบช้าๆ และอาจไม่สามารถแปลงเป็นเงินสดได้ทันท่วงที ดังนั้น ท่านควรระวังปัญหาทางการเงินที่ผูกพันระยะยาวเอาไว้ด้วย ถ้ายังไม่มีคู่รักก็จะมีเพศตรงข้ามที่คุณวุฒิหรือวัยวุฒิน้อยกว่า หรือถ่านไฟเก่ายังคุกรุ่น
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านอยู่ในช่วงขยับขยายปะติดปะต่อกิจการงานให้กว้างขวางออกไป จะรู้สึกว่าสภาพแวดล้อมรอบๆ ตัวท่านยุ่งวุ่นวายน้อยลง และราบรื่นหรือคล่องตัวดีขึ้นอีกด้วย งานโครงการใหญ่ๆ ยังมีทางออกหรือเป็นไปได้ตามที่หวัง งานด้านนโยบายและงานวิชาการที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์จะราบรื่นหรือสำเร็จได้ง่าย ถ้าท่านใจจดใจจ่อกับการลงทุนสักหน่อยก็อาจมีกำไรได้อย่างฟลุคๆ หรือได้ลาภลอยก้อนหนึ่งที่ไม่ผิดกฎหมายและไม่มัวหมองต่อชีวประวัติของท่าน อะไรที่ใครว่าเป็นเรื่องยากหรือลำบากเข้ามาถึงมือท่านกลับเป็นเรื่องง่าย อย่างไรก็ดี ระยะนี้ญาติพี่น้องหรือครอบครัวอาจขัดแย้งกันบ้าง
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านฝันหวานอย่างไรก็อาจจะเป็นความจริงได้ยาก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ของสังคมที่อยู่รอบๆ ตัวของท่าน ท่านที่คิดจะเรียนเพื่อหาความรู้ความชำนาญเพิ่มเติมอาจต้องเลื่อนออกไปก่อนหรือไม่ราบรื่นเท่าที่ควร อีกทั้งท่านยังต้องเป็นห่วงกังวลในเรื่องเสถียรภาพทางสังคมต่างๆ เพราะผู้ใหญ่หรือผู้มีอิทธิพลในสังคมของท่านอาจไม่เห็นพ้องต้องกันมากนัก ท่านต้องตั้งใจและอดทนตรากตรำอย่างยาวนานจึงจะสมหวัง อีกทั้งการซื้อขายที่ดินหรือการหาทรัพย์จากดินใดๆ จะผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรือไม่เป็นไปตามที่ท่านประสงค์ การสมาคมกับข้าราชการในระยะนี้จะนำรายได้มาสู่ท่านได้จำนวนมาก
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะยุ่งยากด้วยเรื่องจุกจิกหลายเรื่อง การเงินจะมีแต่จ่ายออกมากกว่ารับเข้า จะฝาก ถอน เบิก โอนอะไรก็ไม่ค่อยสบายใจหรือไม่สะดวก ทั้งๆ ที่ท่านมีลาภก้อนใหญ่และสิ่งของมีค่ารอคอยอยู่ แต่อาจจะยังไม่ถึงเวลาจะได้รับ หากท่านมีหนี้สินก็ควรแบ่งใช้ก้อนใหญ่ๆ ไปในระยะนี้จะถือเป็นการแก้เคล็ดไปได้ส่วนหนึ่ง การงานจะยุ่งยากมากขึ้น โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเรื่องหุ้นส่วนคู่สัญญามีได้เสมอ ท่านไม่ควรประมาทเรื่องการสื่อสารหรือการพูดการเจรจา เพราะอาจเกิดเรื่องเสียหายจากการแสดงความคิดเห็นของท่าน หรือบางทีท่านอาจจำใจต้องรับผิดชอบเรื่องทางแพ่งที่ติดมาด้วยก็ได้
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านรักษาหรือไว้หน้าใครได้ก็ควรทำ ไม่ควรเอาความโมโหโกรธาของท่านไปลงกับบริวารหรือบุคคลที่อ่อนด้อยกว่า การงานและลาภผลประโยชน์จะดีขึ้นในทุกสถานการณ์ ธุรกิจติดต่อที่เกี่ยวกับการสื่อสารหรือการเงินจะนำเงินตรามาเข้ากระเป๋าท่านได้ ดาวพฤหัส (๕) ส่องสว่างในเรือนการงาน ท่านจะได้พึ่งพาญาติพี่น้องหรือครอบครัวในเรื่องที่เกี่ยวกับการงานหรือผู้ใหญ่ในสำนักงาน ท่านจะรู้สึกอบอุ่นในครอบครัวของคนใกล้ชิดเหมือนกับคนกันเอง ความรักจะช่วยให้ท่านมีโอกาสได้ลาภผลประโยชน์ใหม่ๆ ท่านที่มีคู่ครองคนรักแล้ว คู่ของท่านจะเข้ามาช่วยเรื่องการทำงานของท่านได้อย่างดี
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะพบเหตุการณ์ไม่ค่อยดีที่เกิดขึ้นแก่ใครหรืออะไรก็ตาม แต่กลับสะเทือนถึงการร่วมงานหรือร่วมลงทุนระหว่างหุ้นส่วนคู่สัญญาของท่าน แต่เพื่อนร่วมงานที่เดียวกันจะทำงานสอดคล้องกับท่านได้ดี ไม่ควรหวังที่จะคร่ำครวญหาสิ่งที่ได้ผ่านไปแล้วว่าจะได้กลับมาเหมือนเดิมอีก แม้แต่บุคคลที่หายจากชีวิตท่านไป จะรู้สึกว่าดวงชะตาของท่านในช่วงนี้มีแต่เรื่องเสียทรัพย์หรือเสียเงินเสียทองอยู่เสมอ บางท่านอาจมีรายจ่ายมากกว่ารายรับแบบไม่ค่อยเต็มใจนัก อาจไม่อดทนและบอบบางติดโรคง่ายโดยไม่รู้ตัว จะเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องที่คู่ครองคนรักนำมาให้ท่านช่วยเหลือ หรือคนรักทำให้ท่านเดือดร้อน
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะต้องทำงานอย่างโดดเดี่ยว เพราะลูกน้องบริวารจะไม่ลงรอยกับท่าน หรือผู้ใหญ่ไม่ให้ความสนใจไยดีท่านเท่าที่ควร เรื่องเงินทองหนี้สินก็จะเก็บไม่ค่อยคล่อง กล่าวคือรายได้ที่ท่านหมายมั่นปั้นมือว่าได้ กลับติดขัดหรือได้ไม่เต็มจำนวน บางทีลูกหนี้อาจหนีหายไปเลยก็ได้ ของสิ่งใดที่เพิ่งสั่งซื้อมาอาจเสื่อมคุณภาพ ถ้าซื้อสินค้าต่างๆ ที่มีราคาแพงแล้วไว้ใจผู้อื่นให้ดูแลแทน ท่านจะได้ของคุณภาพต่ำกว่าที่คาดหวัง บุตรบริวารจะห่างเหินเพราะกิจธุระของเขา หรือท่านอาจไม่มีเวลาใกล้ชิดบุตรหลานเท่าที่ควร จะประกวดแข่งขันอะไร ท่านมักเป็นฝ่ายได้เปรียบ แต่กรรมการจะไม่เข้าข้างท่านเท่าไรนัก
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะเข้าไปในหมู่คนที่มีความเป็นอยู่แบบธรรมชาติหรือมีวิชาความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งในระดับสูง อาจได้สมาคมกับชาวต่างชาติต่างภาษาหรือผู้ที่มีความแปลกใหม่และมีความโดดเด่นในสังคมของท่าน ท่านจะค่อนข้างเป็นตัวของตัวเอง และสามารถเปิดเผยความรู้สึกนึกคิดแก่คู่ครองคนรักได้มากขึ้น แต่หากจะสื่อสารให้ใครรู้และเข้าใจในตัวท่าน ท่านอาจทำไม่ได้อย่างที่ใจท่านคิด แม้แต่กับคนใกล้ชิด ท่านก็ไม่อาจพูดในสิ่งที่ท่านคิดให้เขาเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ เรื่องเงินที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงจะถูกเลื่อนออกไปหรือทำให้ช้าลง บางทีอาจจะต้องคิดให้มากๆ ก่อนให้เพื่อนฝูงหยิบยืมเงินทองในระยะนี้
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านทำอะไรมักจะคำนึงถึงผลได้ผลเสียจนไม่สามารถตกลงใจให้แน่นอนลงได้ ดาวพฤหัส (๕) และดาวเกตุ (๙) โคจรในเรือนอริ ท่านมีเกณฑ์ขัดแย้งกับเพื่อนฝูงใหม่ๆ หรือท่านอาจไม่ชอบการเข้าสังคมเหมือนเมื่อก่อน ผู้ใหญ่ในสำนักงานจะจ้องจับผิดท่านอย่างเงียบๆ บางท่านอาจหลงลืมนัดสำคัญกับผู้ใหญ่ที่มีความสำคัญต่อหน้าที่การงานของท่านจนเกิดขัดข้องหมองใจกัน อย่างไรก็ดี การงานของท่านยังคงก้าวหน้าอย่างมั่นคง เพียงแต่ระยะนี้อาจไม่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่เคยสนับสนุนท่านเหมือนเคย อาจชอบอยู่บ้านหรืออยู่กับที่นานๆ มากกว่าออกเดินทางท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆ
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านทำงานได้ไม่ค่อยราบรื่นนัก ถ้าท่านยังดำเนินกิจการสิ่งใดที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนมาก่อน ท่านคงต้องเริ่มต้นใหม่อีกครั้งให้เรียบร้อย โชคทางการเงินของท่านยังดีและไม่มีอะไรเสียหายต่อกระเป๋าของท่าน อาจชอบเที่ยวเตร่สนุกสนาน แต่กลับไม่มีความสุขร่วมกับบรรยากาศเท่าที่ควร แม้ได้รับชมการแสดงมหรสพชั้นดี แต่ท่านกับรู้สึกเบื่อหน่าย การเจรจาในเรื่องสำคัญๆ จะตกลงกันได้ยาก เพราะต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกัน การร้องขอความช่วยเหลือมักผิดหวังเพราะท่านจะไม่ได้รับการเห็นอกเห็นใจจากผู้ใด แต่ท่านจะรู้สึกชินชากับปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นเสียแล้ว อย่างไรก็ดี คนรักยังคงเป็นกำลังใจ
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านไม่ได้รับการบริการที่ดีจากหน่วยงานราชการหรือมีความขัดแย้งกัน ความคาดหวังต่างๆ ที่ฝากไว้กับพวกเขาจะกลายเป็นวิมานล่องลอยไปในอากาศ จะทำอะไรกับราชการก็ดูผิดที่ผิดทางไปเสียหมด งานมีโอกาสได้รับการพิจารณาตำแหน่งใหม่ๆ มากขึ้น จะมีผู้ที่เห็นกงจักรเป็นดอกบัวพยายามทำตัวเป็นปฏิปักษ์กับท่านและชักชวนให้ผู้อื่นต่อต้านท่านด้วยเช่นกัน แต่ก็เป็นเพียงเดือดร้อนเล็กน้อยเท่านั้น ไปไหนมาไหนหรือทำอะไรไม่ควรให้ใครรู้เห็นมากนัก มิฉะนั้นจะเป็นการเปิดช่องให้มิจฉาชีพเอาเปรียบท่านได้ง่าย จะเจรจาอะไรที่ซับซ้อนในระยะนี้จะสำเร็จได้ยาก บริวารมีเกณฑ์จะกระด้างกระเดื่อง