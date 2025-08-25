ราศีใด ระยะนี้ ‘ราศีผู้นำจับ’ ผลงานที่ทำไว้โชนแสง ใกล้เป็นอิสระ ชีวิตเหมือนเกิดใหม่

ดาวกับดวง วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2568 โดยพิมพ์พรร
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่า แรงดึงดูด ระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิด ทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั)ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านจะได้รับผลประโยชน์จากผู้ที่มีท่าทีว่าจะเสนอให้ด้วยมิตรไมตรี แต่ทางที่ดีคือไม่รับหรือรับแล้วคืนเขาไปให้เด็ดขาดจะดีกว่า โชคดีของท่านอยู่ไม่ไกลนักและกำลังจะมาถึงแล้ว มีรายได้เข้ามาพอให้มีความสุขกับการใช้จ่ายได้เล็กน้อย ฐานะทางสังคมบริบูรณ์เหมาะแก่การเดินทางหรือเปลี่ยนยานพาหนะ
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านอาจต้องใช้ที่อยู่อาศัยเป็นสถานที่ทำงานชั่วคราวด้วยเหตุจำเป็นบางประการ การเงินได้รับช้าไปบ้างก็ยังดีกว่าไม่ได้รับเสียเลย เรื่องการเงินควรยึดหลักสุภาษิตว่า สิบเบี้ยใกล้มือหรือน้ำขึ้นให้รีบตักเอาไว้ก่อนในระยะนี้ ความรักไว้เนื้อเชื่อใจกันได้ถึงแม้คนรักของท่านจะทำตัวเหมือนเด็กๆ บ้างก็ตาม
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านที่มีผู้ริษยามากแสดงว่าเขาสู้ท่านไม่ได้ และถ้าเขานินทาท่านก็หมายความว่าเขาเป็นคนไร้สาระไปแล้ว จะมีโครงการที่ดีเกี่ยวกับการปลูกบ้าน หรือซื้อบ้านและที่ดิน ซึ่งหากท่านทำเองคนเดียวโดยไม่มีผู้รู้ช่วยเหลือก็อาจเกิดปัญหาขึ้นภายหลังได้ และคู่ครองคนรักของท่านจะเป็นกำลังใจและผู้ช่วยที่ดีมาก
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านที่ได้หมั้นหรือแต่งงานแล้วกลับมีเรื่องบึ้งตึงต่อกันอย่างหาสาเหตุไม่ได้ หรือทะเลาะกันขนาดไหนก็ไม่ควรท้าหย่าท้าเลิกกันเป็นอันขาด เพราะอีกไม่นานเหตุการณ์จะกลับดีขึ้นอย่างหน้ามือเป็นหลังมือ คนโสดจะมีเสน่ห์มาก แต่ก็ควรคบหาเป็นเพื่อนไปก่อน การเงินรายได้ของท่านก็จะดีขึ้นตามอัตภาพ
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านใกล้จะมีอิสระสมบูรณ์ในการดำเนินชีวิต ถ้ามีสิ่งผิดพลาดใดๆ ท่านไม่ควรนึกเสียใจ และคิดเริ่มต้นใหม่อีกครั้งได้เสมอ ความสันทัดจัดเจนที่ได้รับจากตำแหน่งหน้าที่ที่ผ่านมาจะมีส่วนช่วยนำทางให้ท่านประสบความสำเร็จได้มากขึ้นระยะนี้ท่านจะราศีจับจนผู้คนทักว่าท่านเป็นผู้นำองค์กร
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านจะมีเรื่องวุ่นเล็กน้อยเกี่ยวกับการงานที่ท่านกำลังรับผิดชอบ บางทีจะเป็นการทำใบหุ้นหายหรือเกิดความผิดพลาดในระหว่างซื้อขายหุ้น บางท่านอาจลืมเงินปันผลไว้ที่ใดที่หนึ่งและหาไม่พบ ท่านจะได้รับผลกระทบจากการที่บริวารหัวแข็งหรือดื้อรั้นมากๆ
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านควรหาเวลาว่างไปตรวจเลือดเช็กร่างกายทุกส่วน เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับกิจกรรมในอนาคตมากกว่าการรักษาความเจ็บป่วย จะหมดความสนุกสนานไปเพราะลาภผลที่หวังไว้ติดขัดหรือได้ไม่ครบ อยู่ในบ้านเรือนดีกว่าเพราะมีความสุขดี บริวารที่ลาออกไปจะประสบความสำเร็จ
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านอาจจะฝันกว้างหรือฝันไกลไปบ้าง ถ้านึกคิดให้แคบเข้าก็จะไม่หลงงมงายไปกับสิ่งลวงต่างๆ ทำงานไม่ว่าจะทำอะไรท่านมักไม่มีสติอยู่กับตัว หากเกิดความผิดพลาดท่านจะอาศัยการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบแก้ผ้าเอาหน้ารอดไปก่อนเสมอ ท่านที่ต้องการทรัพย์หรือการสนับสนุนจากคนสูงอายุอาจผิดหวัง
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านจะติดต่อเรื่องลาภผลประโยชน์ไม่ใคร่สะดวกนัก แถมยังไม่มีผู้ให้ความช่วยเหลือหรือร่วมมืออีกต่างหาก การต่อรองหรือเจรจาหาข้อยุติเรื่องทรัพย์ใดๆ ก็ตาม ท่านไม่ควรทำอย่างลับๆ เพราะจะไม่มีพยานรู้เห็น ท่านที่ยังไม่รักใครจะได้พบเพศตรงข้ามที่มีนิสัยแปลกประหลาด ซึ่งท่านควรรอก่อนดีกว่า
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านจะได้ลาภด้วยความตื่นเต้นเพราะไม่คาดหวังมาก่อน หากสงบจิตสงบใจได้ทุกสิ่งจะได้อยู่กับท่านอย่างมั่นคง อย่างไรก็ดี พบเห็นอะไรก็ไม่ควรสงสัยหรือพยายามตีความเป็นเรื่องเสี่ยงโชคไปเสียทั้งหมด ท่านเหมาะแต่เพียงเสี่ยงโชคพอหอมปากหอมคอเท่านั้น
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านโชคดีราวอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ฝนตกแล้วไม่กระทบกระเทือนใดๆ ไม่ว่าจะพบเหตุร้ายอะไรจะผ่านพ้นหรือแคล้วคลาดไปได้อย่างหวุดหวิด เจอหางพายุเล็กๆ จากบริวาร แต่ไม่ถึงกับกระทบกระเทือนฐานะทางสังคมหรือชีวิตประจำวันของท่าน ควรระมัดระวังกิริยาวาจาของท่านไม่ให้แกร่งกร่างจนเกินไปนัก
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านสอบแข่งขันเพื่อเลื่อนขั้นในการทำงานก็พอจะมีความหวังได้ การเจรจาเรื่องทุกเรื่องยังหวังมากนักไม่ได้ ไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์หรือพูดจาเหน็บแนมใครทั้งสิ้น เพราะอาจเป็นการก่อศัตรูโดยใช่เหตุ งานยังต้องการความสุขุมรอบคอบและความทรหดอดทนเป็นที่ตั้ง คนโสดมีเกณฑ์จะได้พบความรักเร็วๆ นี้